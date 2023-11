V tunelu metra jsou nainstalovány speciální LED obrazovky. Díky nim cestující uvidí reklamu oknem

Uložit 0

V oknech pražského metra mezi stanicemi Dejvická a Bořislavka se bude v pátek promítat krátká připomínka událostí ze 17. listopadu 1989. Pražský dopravní podnik tak startuje zkušební provoz nového reklamního zařízení, které cestující uvidí skrz okno v momentě, kdy bude vlak projíždět tunelem.

Speciální připomínku ke Dni boje za svobodu a demokracii přichystal dopravní podnik společně s Pamětí národa. Napříště už bude zařízení sloužit především reklamě. Dopravní podnik zároveň počítá, že prostor bude moci využívat také v případech, kdy bude potřeba sdělit nějakou důležitou informaci cestujícím.

„Je to další z projektů, kterými se snažíme zvyšovat výnosy z pronájmu majetku dopravního podniku. V tomto případě inovativně v tunelech metra, které mají technické parametry pro instalaci zobrazovací technologie,“ říká generální ředitel pražského dopravního podniku Petr Witovski.

Reklamně-informační systém funguje na principu LED panelů. Na první pohled se zdá, jako by technologie sdělení promítala přímo na okna projíždějící soupravy. Panely jsou ale sestavené v řadě na stěně tunelu a vše funguje na principu animace. Jednotlivé obrazovky tak zobrazují část obrazu, který se rozpohybuje až díky jízdě vlaku. Ten musí jet určitou rychlostí, teprve pak lidské oko uvidí plynulý obraz nebo video.

Dohromady systém tvoří 386 LED panelů, které jsou rozprostřené v řadě dlouhé dvě stě metrů. K tomu, aby člověk viděl kýžený efekt, je potřeba rychlosti minimálně šedesáti kilometrů v hodině. Pokud by metro jelo pomaleji, zařízení to vyhodnotí a reklama se nespustí.

Systém má za sebou měsíc testování, při kterém se pražský dopravní podnik snažil především zjistit, zda nový reklamní nosič nemá negativní vliv na strojvedoucího. Systém by ale měl být nastavený tak, že řidič video neuvidí, spustí se až u prvního okna v prostoru pro cestující.

„Zelenou tento projekt dostal za předpokladu splnění mnoha podmínek. Za žádných okolností nesmí negativně ovlivňovat provoz metra, interferovat se stávajícími technologickými zařízeními a komunikačními systémy, musí splňovat všechny bezpečnostní a protipožární normy požadované pro instalaci v metru, což nájemce splnil během přípravy a testování. Speciální důraz jsme dávali na to, aby systém neovlivňoval strojvedoucí,“ vysvětluje Witowski.

Nový reklamní systém bude zatím nainstalován mezi stanicemi Dejvická a Bořislavka. Reklamní kampaně se tady pravidelně začnou objevovat od 1. prosince. Dohromady je ale vytipováno 36 tunelů. Ty se vybíraly na základě zakřivení, stoupání nebo klesání. Nosič je každopádně speciálně upravený pro pražské metro.

Foto: DPP Video v okně se zobrazí díky 386 nainstalovaným LED panelům

Systém bude v pražském metru provozovat společnost European Digital Industries, kterou dopravní podnik vybral v otevřené soutěži na pronájem ploch ve vybraných tunelech metra. Společnost hradí náklady na instalaci a stará se i o samotný provoz systému. Pokud by se nakonec nový druh dopravy rozšířil na zmiňovaných 36 ploch, pak by za to mohl dopravní podnik inkasovat dvacet milionů korun ročně. To, jestli budou využity všechny vhodné tunely, je ale na samotném nájemci.

„Důležitou podmínkou bylo, že výroba, instalace ani samotný provoz zobrazovacího zařízení nebude stát dopravní podnik ani korunu. Naopak nájemce je povinen DPP hradit poplatek za pronájem každé plochy podle uzavřené smlouvy,“ líčí generální ředitel městské společnosti. Smlouva platí do roku 2030 s možností prodloužit ji o pět let.

Nový systém by se mohl v průběhu příštího roku objevit v úseku od Náměstí Míru po Můstek na lince A, od Smíchovského nádraží po Národní třídu a od Náměstí Republiky po Invalidovnu na lince B. Praha je podle dopravního podniku první město ve střední a východní Evropě, které bude technologii využívat. Běžná je naopak v Barceloně, Madridu, Římě, Curychu nebo Rotterdamu.