V USA hlásí největší bankovní krach od krize v roce 2008. Problémy neustála banka ze Silicon Valley

Dění v Silicon Valley Bank nabralo rychlý spád. Jedna z velkých amerických bank, která se zaměřovala na financování rizikových firem, už nefunguje. Po velkých problémech s nedostatkem likvidity ji velmi rychle uzavřely bankovní regulační orgány. Kalifornská banka se marně snažila nabrat nový kapitál a najít kupce. Jedná se o druhý největší bankrot banky ve Spojených státech od roku 2008, kdy vrcholila finanční krize. Krach klíčového hráče ve světě technologií a rizikového kapitálu teď přináší nejistotu, co se stane s penězi osob a společností, které v Silicon Valley Bank mají uložené peníze.

Kalifornské bankovní regulační orgány se rozhodly uzavřít SVB Financial Group, která za Silicon Valley Bank (SVB) stojí, jen pár desítek hodin poté, co vyšly na povrch její problémy. Tento týden banka oznámila, že plánuje navýšit svůj kapitál úpisem nových akcií o více než dvě miliardy korun, protože nedokáže uspokojit rostoucí poptávku klientů po výběrech hotovosti. Sama banka totiž neměla dostatek likvidity a díky nucenému prodeji dluhopisů, které nyní prodávala za méně, než je nakoupila, se dostala do ztráty ve výši 1,8 miliardy dolarů. Celkově přitom prodala cenné papíry za 21 miliard dolarů.

Správcem banky byla jmenována Federální společnost pro pojištění vkladů (FDIC), která uvedla, že zákazníci budou mít ke svým vkladům přístup nejpozději v pondělí ráno, kdy pod dohledem regulátora otevřenou také všechny pobočky Silicon Valley Bank. Jak informuje server CNBC, standardní pojištění FDIC se vztahuje až do výše 250 tisíc dolarů (5,6 milionu korun) na vkladatele a banku pro každou kategorii vlastnictví účtu. Není přitom jasné, jak budou uzavřením banky ovlivněny větší účty nebo úvěrové linky pro firmy.

K loňskému prosinci činila aktiva banky 209 miliard dolarů (4,6 bilionu korun) a vklady 175,4 miliardy dolarů (3,9 bilionu korun). Podle FDIC není jasné, jaká část těchto vkladů je nad limitem pojištění. Regulátor také uvedl, že nepojištěným vkladatelům během příštího týdne vyplatí zálohu na dividendu a také jim vydá potvrzení o správě zbývající částky jejich nepojištěných prostředků. V průběhu prodeje aktiv SVB, o které se bude pravděpodobně regulátor snažit, pak může dojít k výplatám nepojištěným vkladatelům.

Poslední tak velkou bankou, která zkrachovala, byla Washington Mutual v roce 2008, která měla v aktivech 307 miliard dolarů. Tehdy ji regulátor pro nedostatek likvidity taktéž zavřel a aktiva koupila za 1,9 miliardy dolarů největší americká banka JPMorgan Chase. Také Silicon Valley Bank se po neúspěšné snaze o nabrání nového kapitálu snažila najít kupce, který by ji zachránil, ale nepovedlo se. Akcie SVB Financial Group mezitím spadly ve čtvrtek o 60 procent a v pátek před otevření trhu o dalších 60 procent, než bylo obchodování zastaveno. Následně zasáhl regulátor a banku uzavřel.

Do problémů se Silicon Valley Bank dostala ve chvíli, kdy její klienti začali ve velkém vybírat hotovost. Banka se sídlem v kalifornské Santa Claře byla zásadním hráčem ve financování startupů, za nimiž stojí rizikový kapitál. Právě ty se dostaly kvůli rostoucím úrokovým sazbám a ochlazení zájmu investorů pod velký tlak, protože se jim mnohem složitěji získávaly další peníze. Proto začaly vybírat hotovost – a jakmile se objevily zprávy o možných problémech SVB, začal na ní takzvaný bankovní run. Mnozí analytici dosud tvrdili, že problémy Silicon Valley Bank se pravděpodobně nerozšíří na širší bankovní systém. Celý bankovní sektor je nicméně aktuálně pod velkým tlakem.