Velká americká banka financující startupy se dostala do problémů. Trhy padají a nervozita stoupá

Čtvrteční pohled na bankovní akcie byl krvavý. Celý trh se totiž o několik procent propadl a nervozita na něm stoupá. Problémy nejprve neustála banka Silvergate, která se specializovala na kryptoměnový svět, a do problémů se dostala také Silicon Valley Bank. Ta je zase zásadním hráčem ve financování startupového světa a technologického sektoru a nyní zaskočila celý trh, když oznámila, že potřebuje urychleně doplnit svou likviditu, aby její klienti mohli vybírat své peníze. Akcie její mateřské skupiny Silicon Valley Financial se kvůli tomu propadly o 60 procent a o dalších 22 procent po uzavření trhů.

Silicon Valley Bank (SVB) se dlouhodobě zaměřuje na financování startupů a rizikových projektů, které měly v posledních letech boom. Americká banka proto přibližně ztrojnásobila svá depozita na zhruba 200 miliard dolarů. Kvůli horšící se makroekonomické situaci a ochlazení ve financování mladých firem však začaly peníze z banky odtékat, až se dostala do situace, kdy nebyla schopna rostoucí poptávce po výběrech vyhovět. Chybějící likviditu sice doplnila prodejem držených obligací včetně státních dluhopisů, jenže tak činila se ztrátou.

Inkriminované dluhopisy totiž původně nakupovala za větší částku, než je teď byla nucena prodat, a tak realizovala ztrátu ve výši 1,8 miliardy dolarů. Oznámila proto, že ji plánuje pokrýt vydáním nových akcií v objemu 2,25 miliardy dolarů. Na trhu se rázem objevila nervozita z dalšího vývoje, někteří významní hráči začali startupům doporučovat, ať své peníze ze Silicon Valley Bank vyberou, což způsobilo, že k výběru sáhli další zákazníci. „Má to rysy klasického bankovního runu, kdy lidé z obavy o stabilitu banky rychle vybírají své peníze,“ vysvětluje Tomáš Vranka, analytik společnosti XTB, s tím, že bude zásadní, zda bude stahování kapitálu z banky pokračovat.

Foto: Google Finance / CzechCrunch Akcie SVB Financial Group se zásadně propadly

Přestože se teď takové problémy dotkly bank zaměřujících se na rizikové sektory, jako jsou kryptoměny a startupy, podle Vranky není tento aspekt tolik důležitý. „Výrazný pokles cen dluhopisů může teoreticky zasáhnout de facto každou banku. Proto včera celý bankovní trh oslaboval o několik procent,“ míní Vranka. Banky totiž mají standardně uloženou část hotovosti, kterou nepotřebují, například v dluhopisech či jiných podobných instrumentech. Pokud je drží až do konce, kdy získají investované peníze i s úroky zpět, jsou podle analytika XTB v zásadě bezrizikové. Avšak problém může nastat ve chvíli, kdy lidé najednou chtějí své peníze zpět a banka musí získat velké množství likvidity.

„Minulý rok začaly významně růst úrokové sazby, což zvyšovalo také výnosy z dluhopisů. Zároveň ale kvůli tomu klesaly ceny samotných dluhopisů. Silicon Valley Bank teď tedy byla nucena prodávat se ztrátou, aby větší zájem o výběry pokryla. To se teoreticky v případě runu na banku může stát jakékoliv bance, nehledě na to, jaké má zaměření. U Silicon Valley Bank možná jen kvůli zaměření na startupy začaly peníze odtékat rychleji a ve větší míře,“ doplňuje Tomáš Vranka. V bankovním světě se teď proto řeší, jaké další banky by taková situace mohla potkat. Vranka nicméně říká, že klasické banky by to i vzhledem k přísnému drobnohledu regulátorů měly zvládnout.

Souhlasí s tím také Jan Berka, FX analytik společnosti Roklen24: „Označit současnou situaci za systémové riziko by bylo zřejmě předčasné. Z tržního sentimentu je však vidět, že nervozita tu je. (…) Celkově platí, že americký bankovní systém stále operuje v prostředí přebytku likvidity. Situace se však zhoršila především u menších bank. Aniž bychom chtěli strašit likviditní krizí, je potřeba současné nervozitě věnovat pozornost. Pokud by se k SVB přidaly další banky, které by byly nuceny postupovat stejným způsobem, aktuální nervozita by mohla vyústit v paniku.“

Problémy s likviditou si už tento týden vyžádaly oběť v podobě Silvergate Bank, která se specializovala na kryptoměnový trh a oznámila, že ukončuje svou činnost, protože není schopna dalšího provozu. U Silicon Valley Banky teď bude důležité, v jaké míře budou lidé dále své peníze vybírat. Podle agentury Bloomberg například venture kapitálový fond amerického miliardáře Petera Thiela firmám radí, aby své peníze ze Silicon Valley Bank vybraly. Prezident startupového Y Combinatoru Garry Tan uvedl, že startupy, které se obávají problémů se solventností bank, by měly snížit svou expozici vůči nim nanejvýše na 250 tisíc dolarů, což je maximální částka chráněná federálním pojištěním vkladů.

Výkonný ředitel Silicon Valley Bank Greg Becker ve čtvrtek v hovoru s investory uvedl, že banka prý má dostatek likvidity na podporu svých klientů s jednou výjimkou: Pokud si všichni budou navzájem říkat, že SVB má problémy, bude to výzva. „Chtěl bych všechny požádat, aby zachovali klid a podpořili nás, stejně jako jsme my podpořili vás v těžkých časech,“ cituje šéfa banky magazín The Information. Americký miliardář a investor Bill Ackman na Twitteru uvedl, že pád SVB by mohl poničit důležitou dlouhodobou hnací sílu ekonomiky, jelikož na tuto banku spoléhá mnoho firem financovaných rizikovým kapitálem.

Pokud by situaci nedokázal vyřešit soukromý kapitál, měla by podle Ackmana do hry vstoupit vláda a banku při rozředění podílů stávajících akcionářů zachránit. Silicon Valley Bank patří do dvacítky největších bankovních institucí ve Spojených státech. Na konci roku 2022 měla mít aktiva za 200 miliard dolarů, a pokud by zkrachovala, šlo by o druhý největší bankovní krach v USA a největší od roku 2008, po němž započala globální ekonomická krize.