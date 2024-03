V utajení pracují na zatím neoznámených top herních titulech. České studio Grip ani v krizi nezpomaluje

Uložit 0

V herním světě přituhuje, peněz ubývá a evropská studia propouští. Grip Studios se ale daří a jeho majitelé zůstávají optimističtí. Z jejich dílny pochází přes 50 herních mainstreamových titulů a na devíti dalších, zatím neoznámených, aktuálně pracují. To tvoří natolik pevné a diverzifikované základy jejich portfolia, že o propouštění neuvažují ani v případě menších výpadků. Právě naopak – téměř neustále někoho do týmu hledají.

Specialitou Grip Studios je takzvaný co-development, kdy na vývoji spolupracují s velkými herními společnostmi. „Nefungujeme v typickém schématu herního studia. Největší hodnotou je pro nás tým, který má know-how, přichází s novými nápady a vyrábí skvělé věci. Jiná studia na konci projektu propouští klidně deset, dvacet procent týmu, ale my jsme nikdy neměli jeden velký obří projekt, na kterém bychom byli závislí,“ vysvětluje Jakub Mikyska, spoluzakladatel studia.

Jakub Mikyska spolu s Janem Cabukem, druhým spoluzakladatelem Grip Studios, byli hosty nového dílu podcastu BrandStories vznikajícího ve spolupráci CzechCrunche s vybranými společnostmi. Pustit si ho můžete na YouTube, Spotify, Apple Podcastech nebo v přehrávači výše.

Pracovali na vývoji hry roku 2022 Marvel’s Midnight Suns, svůj podíl mají i na skvělém fantasy Pillars of Eternity. Přesto všechno většinu práce odvádí Grip Studios v utajení a pochlubit se mohou až s odstupem času po vydání titulu. „To je asi vlastně naše největší slabina, naprostá většina her, na kterých se podílíme, ještě ani nejsou oznámené a nemůžeme říct ani muk,“ vysvětluje s úsměvem Cabuk. Kvůli utajování tak o Gripu není slyšet zdaleka tolik, jako o práci českých herních velikánů Warhorse Studios nebo Bohemia Interactive.

Právě co-development, díky němuž není Grip závislý na jednou projektu, je podle zakladatelů studia důvodem, proč se mu daří ustát i současnou nepříznivou dobu. Hráčů je výrazně méně, trh je přesycený více či méně kvalitními hrami. Nikdo neumí předpovědět, který titul uspěje a který bude propadák. „O úspěchu často rozhoduje, co řekne nějaký influencer. My jsme chtěli dělat něco víc, chtěli jsme mít možnost myslet strategicky dopředu, plánovat,“ dodává Mikyska. Sice se co-developmentem Grip Studios dostalo do pozice subdodavatele někoho jiného, ale zakladatelé to přirovnávají k tomu, jak fungují vizuální efekty pro hollywoodské filmy. Velká filmová studia si často najímají týmy specializované na úzkou oblast.

„O takových firmách není moc slyšet, ale jsou mega úspěšné – v Česku třeba máme šikovné lidi, kteří se podíleli na Hvězdných válkách nebo Terminátorovi,“ popisuje Cabuk, jaké principy sdílí produkce špičkových filmů s hrami spadajícími do pomyslné kategorie AAA. „Velká produkce už není jeden tým nadšenců, který se rozhodl vytvořit hru, co je baví, a doufat, že se chytne. Je to tým profesionálů, kteří vytvářejí špičkový produkt. Taková produkce potom není zábava, je to tvrdý byznys, ve kterém se každý soustředí, aby své řemeslo odvedl co nejlépe.“

Českému hernímu průmyslu by oba majitelé zároveň přáli lepší budoucnost, která jejich pohledem začíná u vzdělávání. „Zajímavým příkladem je Polsko, které po vydání Zaklínače zažilo to, co označuji jako Witcher moment. Udělali hru. Z té se stala světová bomba, vyhrála různé ceny hry roku a postoj k hernímu průmyslu se v Polsku úplně otočil. Jdou do něj dotace, existují tam daňové úlevy, investice a práce v gamingu je vnímaná jako prestižní obor,“ popisuje Mikyska změnu, kterou by přál i Česku, kde se stále na herní vývojáře hledí skrz prsty.

