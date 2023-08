V září dostaneme bankovní licenci, oznámil Petr Borkovec. Partners Banka se má otevřít příští rok

O tom, že by chtěl na základech své několikamiliardové finanční skupiny Partners vybudovat také banku, mluví Petr Borkovec již dlouho. Teď se zdá, že by brzy mohl mít v ruce poslední zásadní dílek, který potřebuje. V dnešním prohlášení oznámil, že podle České národní banky Partners splnili všechny podmínky pro získání bankovní licence, kterou by měli oficiálně obdržet během několika následujících týdnů. Pak by již nemělo nic bránit spuštění pilotního provozu nové Partners Banky, která se má široké veřejnosti otevřít příští rok. Na ambiciózním projektu se podílejí i známí investoři.

„V současnosti realizujeme všechny technické kroky související s nabytím licence a v září očekáváme vydání tohoto rozhodnutí ČNB,“ uvedl ředitel finanční skupiny Partners Petr Borkovec, který ji ovládá spolu se svým dlouholetým byznysovým partnerem Radimem Lukešem. Skupina již zapsala do rejstříku navýšený kapitál, který bude ve výši tří miliard korun a požadovala ho po ní ČNB. Nyní čeká na poslední podpisy, jež musí na jednotlivé dokumenty připojit zástupci centrální banky.

Pokud vše půjde podle plánu, v Partners počítají s tím, že do konce roku spustí v pilotním provozu a na jaře příštího roku se otevřou široké klientele. Nová poradenská banka se bude jmenovat Partners Banka a bude propojovat oba dva světy. „Poradenství a bankovnictví k sobě patří. Bankovnictví řeší operativní krátkodobé peníze, běžné výdaje a platby. Poradenství se zabývá dlouhodobým bohatnutím a zajištěním životního standardu. Propojením obou světů získává klient snazší cestu ke kontrole svého finančního života,“ vysvětluje Petr Borkovec.

Byznys celé skupiny Partners v loňském roce dosáhl na rekordní obrat ve výši 3,5 miliardy korun a chystaná banka ho má dál zvětšovat. Také v Partners Bance budou stejně jako v samotné skupině Partners největšími akcionáři Petr Borkovec a Radim Lukeš, na palubu nicméně získali také řadu známých jmen z českého byznysu. Start banky, respektive získání bankovní licence, se podle Borkovce odkládal zejména kvůli náročným regulatorním požadavkům. Na základní kapitál firma měla nejprve připravené 1,2 miliardy korun, následně ČNB zvedla požadavek na 1,8 miliardy a nakonec loni až na tři miliardy korun.

„ČNB říká, že i když se ve všem spleteme, tak to se třemi miliardami zvládneme a můžeme banku postavit klidně několikrát znovu,“ vysvětloval začátkem letošního roku Borkovec. Z původních 1,2 miliardy korun se základní kapitál navyšoval na 1,8 miliardy díky novým investorům v podobě Dušana Šenkypla a Jana Barty z Pale Fire Capital (350 milionů korun) a zakladatele Rohlíku Tomáše Čupra (200 milionů korun), k nimž se přidal také akcionář Partners Radim Lukeš. Ten se pak připojil i v následujícím kole navyšování na zmíněné tři miliardy korun a přibyl také investor Ondřej Fryc z Reflex Capital, který projekt podpořil zhruba sto miliony.

Banku budou majetkově ovládat Petr Borkovec a Radim Lukeš, kteří by v ní měli spolu se stovkami dalších poradců či manažerů z Partners držet dohromady 81,5 procenta. Zbylý podíl připadne zmíněným externím investorům. Banka má fungovat do velké míry na mobilní aplikaci, která vedle samotné banky nabídne také správu všech finančních produktů a poradenských nástrojů. Klienti si přitom budou moci vybírat z nabídky celého trhu, nikoliv pouze produkty Partners. „Na jednom místě klient získá informace o stavu svých investic, nastaví si platbu nebo porovná nabídku povinného ručení, protože se mu zrovna blíží výročí smlouvy,“ říká Borkovec.

Zákazníci ale nebudou odkázáni jen na mobilní aplikace. V případě potřeby budou moci využívat širokou pobočkovou síť Partners, která má dnes po celé republice přes 150 provozoven. Partners Banka tak má být po svém spuštění čtvrtou největší bankou, co se týče počtu obslužných míst. Do finanční skupiny Partners patří vedle chystaného bankovního projektu také Partners investiční společnost, penzijní společnost Rentea, pojišťovna Simplea, nemovitostní fond Trigea a NextPage Media, která provozuje například weby Peníze.cz a Finmag.cz nebo časopis Heroine.