Barta, Šenkypl, Čupr i Fryc. Pro rozjezd Partners Banky získal Petr Borkovec významné investory

Postavit banku na zelené louce není triviální úkol. Petr Borkovec na něm pracuje už několik let. Do své finanční skupiny Partners najal desítky expertů a věří, že letos již zbrusu nový peněžní dům spatří světlo světa. V zásadě už prý stačí jen posvěcení od České národní banky – a Borkovec věří, že ho dostane ještě letos, v ideálním scénáři už za pár měsíců. Na rozjezd finanční instituce navíc získal řadu známých investorů, v součtu stovky milionů do projektu vložili Dušan Šenkypl, Jan Barta, Tomáš Čupr či Ondřej Fryc. Chystaná Partners Banka má do budoucna ještě zvětšit byznys celé skupiny, která loni dosáhla na rekordní obrat ve výši 3,5 miliardy korun.

Zatímco předloni dokázali Partners vyrůst meziročně o 44 procent, v loňském roce to bylo o 13 procent. „Na to, jak složitý rok to byl, jsou výsledky skvělé,“ říká Petr Borkovec, spoluzakladatel a s Radimem Lukešem jeden z největších akcionářů skupiny Partners. Udržet se v růstové trajektorii se jí podle Borkovce podařilo mimo jiné proto, že postupně dokázala rozšířit svůj finančně-poradenský byznys o nové linie. Byť tedy například v hypotečním trhu došlo k propadu úvěrů o 60 procent, vyšší příjmy plynuly z pojištění či investic, o něž je stále větší zájem. Právě investice se na obratu Partners podílí už z jedné třetiny.

Stejný jako předloni má za loňský rok zůstat také ukazatel zisku, který vyšplhal zhruba na 250 milionů korun. Borkovec vysvětluje, že je to dáno investicemi do nových projektů, jako je penzijní společnost Rentea, rozšiřováním byznysu na Slovensku nebo těžkým rokem v médiích. Vydavatelství NextPage Media, které do skupiny Partners spadá a provozuje například weby Peníze.cz, Finmag.cz nebo Heroine.cz, vykázalo ztrátu ve výši zhruba osmi milionů korun. Zároveň ale představuje jen velmi malou část celé skupiny, která se letos soustředí na spuštění očekávané banky a také mobilní aplikace.

Banka před startem

Původně měli Borkovec a spol. v plánu spustit banku dříve, nakonec se start vzhledem k náročným regulatorním požadavkům musel posunout. Vyřešit už prý v Partners musí v zásadě jen základní kapitál, který je potřeba na rozjezd finančního domu složit. Firma měla nejprve připravené 1,2 miliardy korun, následně regulátor v podobě ČNB zvedl požadavek na 1,8 miliardy a nakonec loni až na tři miliardy korun. „ČNB říká, že i když se ve všem spleteme, tak to se třemi miliardami zvládneme a můžeme banku postavit klidně několikrát znovu,“ říká smířlivě o požadovaných podmínkách Borkovec. Zároveň věří, že banka si nevybere maximum ze svých lhůt a licenci udělí dříve než na konci roku.

Požadovaný kapitál by totiž prý měli mít v Partners brzy připravený. Z původních 1,2 miliardy korun ho zvyšovali na 1,8 miliardy díky novým investorům v podobě Dušana Šenkypla a Jana Barty z Pale Fire Capital (350 milionů korun) a zakladatele Rohlíku Tomáše Čupra (200 milionů korun), k nimž se přidal také akcionář Partners Radim Lukeš. Ten se pak připojil i v následujícím kole navyšování na zmíněné tři miliardy korun a přibyl také investor Ondřej Fryc z Reflex Capital, který projekt podpořil zhruba sto miliony. Rozjezd Partners Banky z velké části financují samotní poradci a Petr Borkovec, který by měl být největším akcionářem a v rámci mateřské společnosti Partners HoldCo pro tyto potřeby vydal privátní emisi dluhopisů za půl miliardy.

Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch Ondřej Fryc, zakladatel investičního fondu Reflex Capital

Podnikatelé a investoři Šenkypl, Barta, Čupr i Fryc projektu nenabídnou jen kapitál, ale případně i své zkušenosti. „Je skvělé, že jsou s námi. Jsou to dlouhodobí lokální investoři, mají know-how, jak postavit finančně-technologický startup a kvalitní online propozici pro klienty,“ říká Borkovec. Již brzy by chtěl vypustit do světa mobilní aplikaci Partners, která bude zastřešovat aktivity celé finanční skupiny. Zákazníci v ní najdou srovnávače jednotlivých služeb, investiční a pojistný reporting nebo přehled svých smluv. A jakmile dostanou Partners bankovní licenci, tak také celou banku. V optimistickém scénáři by se mohla začít spouštět kolem poloviny roku, realisticky to vidí Borkovec na září.

Po složení tří miliard, které požaduje regulátor, si již Borkovec nepřipouští, že by ČNB licenci pro Partners Banku neudělila. Kdyby se ale objevily další problémy, je prý připraven na záložní plán a nákup některé již existující banky v zahraničí, s jejíž licencí by následně vstoupil i do Česka. A přestože ještě peněžní instituce ani není oficiálně spuštěna, už Petr Borkovec mluví o střednědobých plánech zahrnujících i vstup na burzu. Právě taková je prý dohoda s některými investory. Pokud se Partners Banka spustí v létě, chtěla by mít do konce roku 30 tisíc aktivních klientů, během pěti let pak alespoň 200 tisíc. Čerpat chce zejména ze své základny 600 tisíc klientů, kteří mají u Partners sjednané vybrané produkty.

Vedle propojení se stávajícími produkty, které nabízí poradenská síť Partners, má bankovní aplikace nabídnout standardní služby, jako je běžný účet, spořicí účet a také spotřebitelské úvěry či hypotéky. Díky vlastním a franšízovým pobočkám Partners má pak skupinová banka přinést také pátou největší pobočkovou síť na trhu. Pro letošní rok přitom plánuje Petr Borkovec překonat v rámci celé skupiny čtyřmiliardový obrat. „Je méně neznámých, než jakým jsme čelili loni, a můžeme tedy být spíše pozitivně překvapeni. Rozhodující pro výsledek skupiny v roce 2023 bude naše schopnost získat nový obchod a zapracovat a dostat do výkonu startující franšízanty a nováčky. Překvapením může být restart hypotečního byznysu, ale sázet se na něj rozhodně nedá,“ říká.

Vedle hlavní finančně-poradenské společnosti Partners, která loni stejně jako předloni dosáhla obratu 2,35 miliardy korun, patří do Borkovcovy skupiny také Partners investiční společnost (obrat 120 milionů korun), nemovitostní fond Trigea (obrat 120 milionů korun, zisk 30 milionů), pojišťovna Simplea (obrat 635 milionů korun, zisk 70 milionů), penzijní společnost Rentea (obrat 23 milionů korun, zatím v červených číslech) a vydavatelství NextPage Media (obrat 45 milionů korun). Součástí skupiny, která je na trhu od roku 2009, je 1 900 profesionálních finančních poradců.