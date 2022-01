Tak jsme se konečně dočkali. Po dlouhých letech, kdy nás Amazon jen kusými informacemi lákal na svůj nový seriál ze světa jedné z nejmilovanějších ság všech dob, Pána prstenů, zveřejňuje první teaser spolu s oficiálním názvem. A své sympatie novince, která se nám má představit už letos, vyjadřuje i samotný zakladatel Amazonu Jeff Bezos.

Nový seriál inspirovaný epickými příběhy z pera britského spisovatele J. R. R. Tolkiena ponese název The Lord of the Rings: The Rings of Power, volně přeloženo jako Pán prstenů: Prsteny moci. Jeho první trailer, který dorazil po necelých pěti letech od ohlášení seriálu, ale může být drobným zklamáním – skoro nic totiž neukazuje.

Ve zhruba minutovém videu se nám nabízí pohled roztavený kov, který se vlévá do formy, aby jej následně zchladila tekoucí voda. Patrně tak jde o symboliku k výrobě prstenů. I tak ale teaser působí epickým dojmem, k čemuž přispívá i tajuplný ženský hlas opakující legendární linky z Tolkienových knížek. Na více si budeme muset ještě počkat.

„Prsteny moci spojují všechny hlavní příběhy Druhého věku Středozemě: ukování prstenů, vzestup Temného pána Saurona, epický příběh o Númenoru a Poslední spojenectví elfů a lidí. Až dosud diváci na plátně viděli pouze příběh Jednoho prstenu. Ale než byl jeden, bylo jich mnoho,“ zmiňují pro magazín Decider tvůrci seriálu J. D. Payne a Patrick McKay.

Ačkoliv je Amazon skoupý na bližší detaily, nějaké konkrétnější informace se v průběhu času přece jen objevily. Například se ví, že první řada nového seriálu bude nejdražší v dějinách televize – má stát až 465 milionů dolarů, tedy více než původní tři filmy dohromady. Loni jsme navíc dostali i možnost vidět první oficiální fotku, která naznačuje mnohé souvislosti. Potvrzena už byla i druhá řada.

Dále se ví i datum vydání prvního dílu debutové série, který je naplánován na pátek 2. září a vyjde exkluzivně pro streamovací službu Prime Video, jež Amazon provozuje. A co se dějového zasazení týče, The Lord of the Rings: The Rings of Power se bude odehrávat tisíce let před původními filmy Petera Jacksona, a to na lokalitách, které skalní fanoušci už mohou znát.