Václav Smil vydal novou knihu. V překvapivých souvislostech odhaluje, jak náš svět opravdu funguje

Žijeme v době, kdy máme k dispozici bezprecedentní množství informací o mechanismech našeho světa. Přesto ale většina z nás ví jen velmi málo o tom, jak skutečně funguje. Ostatně se není čemu divit, když jsme si na zajištění základních lidských potřeb zvykli jako na samozřejmost. Jak se ale dostane jídlo na naše talíře a pošta přes celý svět? Nebo proč je tak důležitý amoniak a ocel?

Právě odpojenost většiny populace od základních procesů našeho světa vedla česko-kanadského multidisciplinárního vědce Václava Smila k napsání nové knihy s názvem How the World Really Works: The Science Behind How We Got Here and Where We’re Going. Co možná v nejkompaktnější podobě se tak pokouší odpovědět na nelehkou otázku, jak náš svět skutečně funguje.

V sedmi dlouhých kapitolách se zaměřuje na fundamenty našeho světa, na které možná máme tendenci někdy zapomínat – paliva, elektrickou energii, jídlo, materiály (amoniak, ocel či beton) nebo třeba globální obchod. Celkově Smil vzal čtenáře i do počátků lidské civilizace, srovnal je s dneškem a čtenářům názorně ukazuje, jakým rapidním vývojem lidstvo prošlo. Na všechna tato témata již Smil napsal samostatné publikace, ale poprvé se snaží témata kombinovat.

Emeritní profesor a oblíbený autor Billa Gatese, který z Československa emigroval v roce 1969, píše novou knihu v podobném duchu jako své předchozí. Kdo už například nahlédl do jeho dva roky staré publikace Numbers Don’t Lie (neboli Čísla nelžou, vyšla i v češtině), nebude překvapený – od prvních stránek na čtenáře chrlí zajímavá data, která dávají na svět velmi komplexní náhled.

Dozvíte se tak například, že dnešní lidé mají k dispozici 34 gigajoulů energie za rok – více než 700násobek toho, co naši předkové v roce 1800. Jen například ve Spojených státech se toto číslo od roku 1950 podařilo zdvojnásobit. V tom byli také podvyživeni až dva lidé ze tří na světě. Dnes je to pouze jeden z jedenácti. Lidský čas na produkci jednoho kilogramu pšenice se za dvě století snížil z deseti minut na méně než dvě sekundy.

Šest lžiček dieselu na vypěstování jednoho rajčete

Takových dat Václav Smil nabízí nepřeberné množství, což dokazuje i fakt, že přibližně 150 stránek z celkových 400 zabírá seznam zdrojů. Vždy, kdy už si při čtení myslíte, že se Smil blíží k pointě, vytáhne další číslo, vlastní výpočet, ale třeba i relativně dlouhý a detailní historický exkurz – to jsou pasáže, které méně trpělivým čtenářům nemusí úplně vyhovovat.

Značná část knihy se točí okolo energie – ať už lidského kapitálu, nebo té, které ukrývají fosilní paliva. Je to ostatně právě energetika, která se stala základem Smilova bádání. Nutně se tak zamýšlí i nad klimatickou změnou a nutností postupně opustit od fosilních paliv – a zároveň své čtenáře bezpečně přesvědčí o tom, že úspěch moderní civilizace spočívá stále právě na fosilních palivech. Vše přitom ilustruje na fantasticky detailních příkladech – na produkci a distribuci jednoho rajčete je například třeba šest kávových lžiček dieselu.

Foto: Amazon / CzechCrunch Přebal nejnovější knihy od Václava Smila

Smil je jednoduše člověk, který si libuje v číslech. Nepředvídá, příliš nevypráví, ale brilantně sumarizuje, třídí a interpretuje nepřeberné množství faktů o našem světě. Současnou dobu hned v úvodu knihy popisuje jako epochu, kdy je lidského vědění tolik, že se nutně musí atomizovat mezi úzce zaměřené odborníky. Smil se snaží jít proti tomuto trendu a dává fakta do jinde neviděných souvislostí. Na nové myšlenky tak přivede každého přirozeně zvídavého čtenáře.

Emeritní profesor University of Manitoba ve Winnipegu publikuje převážně v angličtině a v češtině vyšlo z jeho desítek titulů pouze několik. Naposledy to byla loni již zmíněná Čísla nelžou, dříve Globální katastrofy a trendy či průvodce pro začátečníky světy Ropy a Energií.