Je to naše 11. září, zní z Izraele. Měl ignorovat varování o útoku, nařídil kompletní blokádu Pásma Gazy

Izraelské ozbrojené síly pokračují v odvetných úderech na hnutí Hamás. To na Izrael nečekaně zaútočilo o víkendu z Pásma Gazy. Ozbrojenci radikálního hnutí zaútočili na vojenské i civilní cíle, konflikt si vyžádal několik stovek obětí a tisíce zraněných. Do oblasti míří i americká letadlová loď.

Kompletní blokáda. Ministr obrany Jo’av Galant oznámil, že Izrael do Pásma Gazy přeruší dodávky elektřiny, potravin a paliva.

Další raketové útoky. Okolo poledne se v Izraeli opět rozezněly sirény ohlašující další raketové údery vedené z Pásma Gazy. V Jeruzalémě bylo podle BBC slyšet tři exploze, není jasné, zda šlo o úspěšné údery Hamásu, nebo výsledek zachycený protiraketovými systémy.

Území pod kontrolou. Vesnice v pohraniční oblasti s Pásmem Gazy už jsou zpátky pod kontrolou izraelských sil. Zároveň se na území Izraele už nebojuje, uvedl podle CNN mluvčí izraleksých sil Daniel Hagari.

Jako jedenácté září. „Je to naše 11. září. Dostali nás,“ prohlásil k víkendovým událostem armádní mluvčí major Nir Dinar. Podobně hovořil bývalý mluvčí podplukovník Jonathan Conricus: „Může se z toho stát něco jako 11. září a Pearl Harbor v jednom. Je to zdaleka nejhorší den v izraelské historii.“

Izrael ignoroval varování. „Varovali jsme Izrael, že dojde k něčemu velkému a že to nastane velmi brzy. Ale naše varování podcenili,“ cituje nejmenovaného důstojníka egyptské rozvědky agentura AP. Izrael se podle anonymního zdroje příliš soustředil na oblast Západního břehu Jordánu a nedostatečně na Pásmo Gazy. Egypt často slouží jako prostředník mezi Izraelem a jeho znepřátelenými sousedy.

Pomoc Íránu? S přípravou úderu na Izrael měly pomáhat i íránské revoluční gardy. Píše to The Wall Street Journal, který cituje zástupce hnutí Hamás a libanonského Hizballáhu. Druhé jmenované uskupení skutečně má podporu Íránu, v případě útoku na izrael však íránská strana své zapojení popírá. „Rozhodně Palestinu neochvějně podporujeme, nicméně na palestinské reakci se nepodílíme,“ uvedli představitelé země při OSN.

436 obětí v Pásmu Gazy. Izraelský protiúder na Pásmo Gazy si podle palestinské agentury WAFA vyžádal 436 obětí, z toho 91 dětí a 61 žen. Počet zraněných v oblasti dosáhl 2 300. Přes 120 tisíc lidí z populace zhruba 2,3 milionu lidí Pásmo Gazy opustilo. Celkem si konflikt vyžádal už přes 1 100 obětí.

– Death toll tops 1,100 as conflict between Israel and Hamas enters third day

Sto tisíc rezervistů. Západní média uvádí, že na jihu Izraele se shromáždilo 100 tisíc rezervistů izraelských ozbrojených sil.

Pozemní operace do 48 hodin. Podle informací BBC se do 48 hodin chystá izraelský pozemní úder na Pásmo Gazy.

Americká letadlová loď. Spojené státy do oblasti vyslaly plavidlo USS Gerald R. Ford a jeho doprovodnou flotilu. Zároveň navýšily dodávky vojenského materiálu Izraeli.

The Pentagon announced it was sending additional munitions to Israel and moving more Navy warships, including an aircraft carrier, and combat aircraft closer to Israel in a show of support, a day after a major surprise attack by Palestinian militants. https://t.co/1MxxSAeRZZ

— The New York Times (@nytimes) October 8, 2023