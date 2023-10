Vánoce přišly o něco dřív. Joby s předstihem dodalo americkému letectvu letouny budoucnosti

Společnost Joby Aviation, která je považována za jeden z nejživotaschopnějších projektů vzdušných taxíků vůbec, podepsala s americkým letectvem kontrakt v hodnotě 131 milionů dolarů na dodávku elektrických letounů schopných kolmého vzletu a přistání. A k úvodní předávce navíc už skutečně došlo, čímž se Joby stává první společností, která ve Státech začala podobný typ letounu dodávat zákazníkům. A navíc tak učinila s výrazným předstihem.

Joby Aviation, jejímiž investory se v minulosti staly firmy jako Intel, JetBlue či Toyota, má aktuálně nejblíže k tomu, aby se stala prvotní americkou společností nabízející letouny s potřebnou certifikací. Výrazně by k tomu měla dopomoci i spolupráce s ministerstvem obrany Spojených států, se kterým v dubnu tohoto roku uzavřela kontrakt v hodnotě 131 milionů dolarů, tedy přibližně tří miliard korun.

Součástí dohody by měla být dodávka nejméně devíti letounů schopných kolmého vzletu i přistání, přičemž dva z nich by měly sloužit na základně Edwards Air Force Base v Kalifornii. První stroje měly dorazit začátkem příštího roku, ovšem Joby překvapilo a minimálně jeden letoun předalo vojsku již nyní.

Vzdušný taxík bude na základně sloužit především pro demonstrační a logistické účely. Stroje od Joby by však měla armáda prezentovat také během předváděcích letů napříč Kalifornií. Pro průzkum národního vzdušného prostoru by jej měla využívat i NASA, a to v rámci partnerství s letectvem.

Že budou letouny od Joby poprvé využívány právě na Edwards Air Force Base je tak trochu symbolické. Právě na tomto místě se totiž v minulosti představila první americká proudová stíhačka, první nadzvukový letoun a řada dalších technologických novinek, které znamenaly milník v leteckém průmyslu.

Vzdušné taxíky od Joby by mohly rozepsat další kapitolu, byť v tomto případě by měly sloužit především v sektoru civilního letectví, v rámci městské mobility. Samotná armáda by však mohla v budoucnu tento typ strojů využívat i v terénu, a to pro logistické účely a potřeby armádních lékařů.

Joby Aviation v současné době testuje fungování letecké taxislužby ve městě Marina v Kalifornii. Zároveň však buduje svou novou domovskou základnu v Ohiu, kde mimochodem začal se svými leteckými experimenty i slavný konstruktér a průkopník letectví Orville Wright.