Vasky věří kamenným prodejnám a otevřou další. Loni nenaplnily plánovaný obrat, přesto stále rostly

Boty a Zlín, to je téměř synonymum už od dob Tomáše Bati, a na tuto tradici se snaží navázat výrobce obuvi Vasky. Minulý rok, ve kterém Zlín slavil sedmisté výročí svého založení, zažila firma vlastní jubileum – sedm let od začátků byznysu. A během něj prodala 150 tisíc párů bot a otevřela několik nových kamenných prodejen, které tvoří stále větší procento jejich tržeb. A co letos? Představit další.

Včetně módních doplňků a ostatních produktů značky Vasky byl loni celkový počet prodaných produktů okolo 200 tisíc – a díky tomu zlínský výrobce dosáhl obratu 260 milionů korun. A byť společnost Václava Staňka původně mířila na 460 milionů, i tak má být s výsledky spokojena.

„Vzhledem k nákupnímu chování v období vstupu Ruska na Ukrajinu, zvyšující se inflaci nebo růstu cen pohonných hmot a energií jsme udělali již v prvním kvartálu rozhodnutí, že větší růst bude muset počkat a důležitá bude stabilita a profitabilita našeho byznysu,“ říká Staněk pro CzechCrunch. Dodává, že Vasky tak například snížily marketingový rozpočet o patnáct procent.

Ačkoliv firma v roce 2016 začala jako e-shop, na obratu mají čím dál větší podíl kamenné prodejny – oproti roku 2021 se loni měly zvýšit o více než šedesát procent. Podle Staňka je to i tím, že se lidé po pandemii covidu vracejí k běžnému spotřebitelskému chování. Z ročního obratu tvořily prodeje v obchodech Vasek třiatřicet procent. Nejúspěšnější je obchod v Praze v ulici Na Příkopě, na druhém místě pak pobočku v Brně.

Foto: Vasky Speciální edice tenisek značky Vasky

S podobným trendem Staněk počítá i tento rok. „Očekáváme opět nárůst šedesát procent v rámci kamenných poboček,“ říká. Vasky loni společně se značkami Bagind a Wuders otevřely začátkem léta obchod ve Zlíně, novou samostatnou prodejnu v Olomouci a letos na jaře je v plánu pobočka v Hradci Králové. „V kamenných prodejnách vidíme velký potenciál, proto přemýšlíme i nad další prodejnou v Praze,“ dodává Staněk.

Rád by zvýšil i online tržby, ale celkový plán zatím prozrazovat nechce. „Vzhledem k proměnlivosti posledního roku nechci říkat nikterak ambiciózní plán, i přesto, že ho máme. Velká proměnná je potenciální expanze, která s tím může zahýbat. Máme připravených několik nových kolekcí a také pár speciálních projektů, o kterých je ještě brzy mluvit,“ vysvětluje Staněk.

Od roku 2021 si Vasky mohou koupit i zákazníci na Slovensku, byť tamní trh oproti tomu českému pro firmu zatím nepředstavuje velkou část tržeb. I u našich východních sousedů se ale podle Staňkovi letos dařilo. „I na Slovensku jsme oproti roku 2021 rostli,“ uvádí.

Letos by rád do nabídky přidal nové modely bot z lehčích materiálů. „Plánujeme naši nabídku letní obuvi rozšířit také o boty čistě textilní. Kůže pro nás však bude stále primárním materiálem,“ říká Staněk. Největší zájem Vasky zaznamenávají o jejich farmářky Farm Low, které jsou nejprodávanějším produktem dlouhodobě. „Nicméně mezi nejprodávanější patří také několik vyloženě ženských modelů, jako jsou například nízké kozačky Lydie nebo baleríny. Více zákazníků je z řad žen,“ dodává.

Vasky také tradičně při příležitosti výročí založení firmy přináší limitovanou kolekci zmíněných farmářek Farm Low. Boty budou dostupné v hnědé lesklé kůži se zlatými kroužky a zlatou ražbou čísla sedm.