Pamatujete si, co jste chtěli dělat, když vám bylo 24 let? Václav Staněk o tom má jasno – před šesti lety vytvořil značku Vasky, která sídlí ve Zlíně a po vzoru jeho nejslavnějšího obyvatele Tomáše Bati šije boty. A daří se jí. Čtyřiadvacet bylo Václavu Staňkovi v lednu. A jelikož Baťa v tomto věku vyrobil 240 tisíc párů bot, chce to letos zvládnout i on. Vasky loni vyexpedovaly 150 tisíc párů bot a k Baťově laťce si chce Staněk pomoct třeba tím, že svou značku vezme na Kickstarter a vyzkouší, jestli by se český úspěch dal zopakovat i za hranicemi.

Napilno měli ve Vaskách ale i během loňského roku. Už se totiž tak nějak stalo firemním folklorem, že se tu snaží z roku na rok zdvojnásobit svůj obrat. Loni si tak společnost sáhla na tržby 230 milionů korun s čistým ziskem přes pět milionů. Pro letošek má Staněk v plánu opět vyrůst dvojnásobně. A prodat oněch 240 tisíc párů bot.

Kromě toho se také chystá na větší rozšíření portfolia, které dosud tvoří výhradně kožené boty – hlavně ty na zimu, ale třeba i tenisky nebo pantofle. „Už dlouho přemýšlíme o zapojení dalších materiálů. Byl bych rád, aby náš zákazník ideálně nemusel jít pro boty nikam jinam než k nám,“ říká Václav Staněk v rozhovoru pro CzechCrunch, v němž loňský rok hodnotí.

Za pár měsíců by své nápady chtěl ukázat dokonce na crowdfundingovém portálu Kickstarter a otestovat si, jaký zájem by o ně mohl být za hranicemi. Za ty se totiž Vasky zatím vydaly jen na Slovensko. A opřít se chce také do toho, aby v Česku rozvířil zájem o ševcovské řemeslo. „Jak často vidíte v televizi reportáž o tom, jak skvěle někdo opravil střechu nebo vyrobil botu? Realitu si tvoříme tím, čemu věnujeme pozornost. A ta bohužel řemeslu chybí. Měla by to být celospolečenská snaha, aby to mělo výsledek,“ je přesvědčený Staněk a chystá podcasty i pojízdnou dílnu.

Za loňský rok dosáhly Vasky na obrat 230 milionů korun, což je zhruba dvojnásobek toho, který jste měli o rok dřív. Vyrobili jste 150 tisíc bot a na trh poslali několik novinek. Vy jste ale hodně ambiciózní, splnilo to vaše cíle?

Původním přáním byl trojnásobný růst, nakonec se nám podařilo vyrůst dvakrát na necelých 230 milionů, což je i tak obrovský úspěch. Rádi si klademe vysoké cíle, protože poté nemusíme být zklamaní, když to vyjde jen částečně. Na důležité milníky se nám ale podařilo dosáhnout. Co se týče výroby, tak tam jsme všechno naplnili – zařadili jsme do portfolia několik nových kolekcí, udělali několik limitovaných a začali jsme i výrobu personalizovaných bot. Zároveň jsme zvládli naškálovat výrobu a dostatečně naskladnit nejprodávanější modely, což se nám dřív ne úplně dařilo, takže většinu jich teď odesíláme do druhého dne.

Určitě jsme si ale přáli mít dříve otevřené prodejny. Nicméně i přesto, že byly kvůli koronaviru zavřené až do května, se nám – i když jsme vznikly jako klasická e-shopová značka – podařilo výrazně zvýšit podíl v retailu. Z celkového ročního obratu tvořily prodeje v kamenných prodejnách 25 procent, což je 300procentní nárůst oproti roku 2020. A táhne to zejména prodejna v pražské ulici Na Příkopě.

Kolik z těch 150 tisíc vyrobených párů bot jste prodali?

Přibližně 120 tisíc. A dostali jsme se na to, že Vasky už nosí 130 tisíc lidí.

Takže se k vám zákazníci často vracejí?

Stále máme spoustu nových zákazníků, ale těch věrných je opravdu hodně, za což jsme velmi vděční. Máme zákazníka, který má dokonce kolem 100 párů Vasek.

Pro letošek jste si už před nějakým časem stanovil, že chcete vyrobit 240 tisíc párů bot, protože vám je čtyřiadvacet a Tomáš Baťa jich v tomto věku vyrobil právě tolik. Na podzim jste ale kolegovi říkal, že to bude spíš 300 tisíc. Jak to vidíte teď?

Obrat bychom chtěli opět zdvojnásobit, to znamená dostat se na 460 milionů, a míříme na oněch 240 tisíc párů. Díky tomu, že letos plánujeme spoustu nových modelů a v minulém roce se nám podařilo rozšířit výrobu, tak pokud půjde vše dle plánu, možná se nám tato čísla podaří i překonat. Ale uvidíme i podle vývoje trhu.

Václav Staněk, zakladatel obuvnické značky Vasky Foto: Vasky

Co všechno potřebujete k tomu, abyste to dvojnásobné tempo růstu udrželi? Přece jen už míříte na vysoká čísla.

Stále máme prostor ve škálování výroby a rozšiřování kapacit zejména v rámci flexiblové obuvi (taková, ve které je spodek boty přímo sšitý s její vrchní částí – pozn. red.), která patří mezi naše nejprodávanější produkty a momentálně je poptávka stále větší než nabídka. Dále je to určitě rozšiřování portfolia a uvedení nových produktů. Otevření nových prodejen, abychom se dostali k zákazníkům i v dalších koutech republiky. A možná i využití nových komunikačních kanálů.

V létě znala Vasky přibližně třetina národa, takže stále je potenciál i v rámci rozšiřování povědomí o značce. Určitě by tomu pomohla i expanze, proto chceme zapojit kickstarterovou kampaň. Prioritou je ale pro nás udržet kvalitu a zlepšovat služby, aby se k nám zákazníci vraceli.

Kolik z toho dokáže ještě obstarat trh v Česku a nakolik potřebujete expandovat?

Potenciál v České republice Vasky rozhodně mají, zároveň jsme minulý rok vstoupili na slovenský trh, kde máme také ještě spoustu práce. Expanze tedy není aktuálně na prvním místě, ale postupně se k ní určitě chceme přibližovat a minimálně si zájem na dalších trzích zkoušet.

Jakou část obratu obstarává Slovensko, kde máte e-shop a výrobnu, ale prodejnu zatím ne?

Loni si na Slovensku Vasky koupilo přes dva tisíce zákazníků a obrat s DPH zde činil necelých sedm milionů korun, což odpovídá období třetího roku Vasek v Česku. Rok předtím to bylo asi 220 zákazníků s obratem ani ne tři čtvrtě milionu. Takže posun je obrovský a vstup na Slovensko tak hodnotíme jako velmi úspěšný. V letošním roce bychom rádi i tato čísla zdvojnásobili.

Proč jste se rozhodli jít cestou crowdfundingu na Kickstarteru, když říkáte, že expanze teď není priorita?

Zatím je vše ještě v jednání a konkrétní strategii prozrazovat nechceme, ale bereme to jako příležitost se ukázat v zahraničí a zjistit zájem na různých trzích. Ty, které bychom chtěli vyzkoušet, zůstávají stále stejné – Německo, Rakousko a Švýcarsko, severní Evropa, ale třeba i Maďarsko. Kampaň plánujeme aktuálně na polovinu roku, ale i tady uvidíme, jaká bude situace na trhu.

Tenisky české obuvnické značky Vasky Foto: Vasky

Jak by mělo vypadat to zmiňované rozšíření portfolia?

Nechci zatím prozrazovat úplně vše, ale brzy uvedeme tenisky ve veganské variantě, také v průběhu jara představíme slibované barefooty. Pro dámy pak například balerínky. Chystáme i nové střihy tenisek a pár doplňků, brzy vydáme například náš první batoh. A připravujeme několik kolaborací s různými českými značkami.

A také už dlouho přemýšlíme o zapojení dalších materiálů do výroby přemýšlíme dlouho, ať už z hlediska cenové dostupnosti, výrobních kapacit, nebo ve snaze realizovat naší vizi bot pro každou příležitost. Byl bych rád, aby náš zákazník ideálně nemusel jít pro boty nikam jinam než k nám. Tento rok již některé nové materiály představíme. Určitě chceme zůstat primárně jako značka kvalitní kožené obuvi, ale pro některé druhy bot, které momentálně vyvíjíme, není kůže ideální.

Kůže ale jednoznačně patří k vašemu nejprodávanějšímu typu bot, což jsou už dlouho farmářky. Jaké procento prodejů vlastně tvoří a které boty jsou druhé?

Máme už poměrně širokou škálu produktů, ale i tak farmářky tvoří přibližně jedenáct procent, druhými nejprodávanějšími botami jsou bílé tenisky. Jinak mezi nejprodávanější produkty patří například i dárkové poukazy.

A jak se obecně vedlo loňským novinkám?

Největším hitem byly slip on boty, v černé barvě se dokonce dostaly na třetí nejprodávanější boty roku. Pantofle a sandály jsme vydávali uprostřed sezóny, takže jejich čas ještě přijde. Cestu si zatím ještě hledáme k dětským teniskám. Před Vánoci, kdy jsme celkově udělali třetinu obratu, byl zájem zejména o doplňky. Například jsme úplně vyprodali červené dámské peněženky.

I když Vasky začínaly jako e-shop, tak postupně otevíráte kamenné prodejny. Aktuálně máte čtyři a už jste sám řekl, jak významná pro vás je ta na strategickém místě v centru Prahy v ulici Na Příkopě. Nakolik se chcete v budoucnu pouštět tímto směrem?

Prodejny se nám rozhodně osvědčily, ale je opravdu vidět, že je důležité, kde se nachází. Otevřeli jsme proto na lukrativnější adrese i v Brně a plánujeme udělat to stejné ve Zlíně. Prodejny jsou pro nás primárně místem, kde se můžeme potkat se zákazníkem. Rozumíme tomu, že je stále spousta lidí, kteří si chtějí boty vyzkoušet, a proto určitě plánujeme otevírat další. Aktuálně tvoří skoro třetinu tržeb a jen ta pražská za minulý rok přinesla zhruba 17 procent obratu.

Prodejna Vasky ve Zlíně Foto: Vasky

Velké téma, o kterém také často mluvíte, je vzdělávání ševců. Upozorňujete na to, že je v dost tristním stavu a není o něj zájem. Letos se chcete aktivně zapojit do oživování ševcovského řemesla. Co si pod tím představit?

Určitě se zapojíme do akcí Zlína, který letos slaví 700 let. U této příležitosti chcete na tento problém upozorňovat. Budeme také nadále komunikovat obuvnické řemeslo na všech našich kanálech a přibližovat ho mladé generaci, do toho chceme zapojit i influencery. Plánujeme i více rozjet exkurze do výroby a připravujeme nové formáty – přemýšlíme nad podcasty, online kurzy a připravujeme speciální projekt, který bude právě spojen s výukou řemesla na školách, a to pojízdnou ševcovskou dílnu.

Do budoucna se nám líbí i myšlenka vlastní obuvnické akademie, nejprve ale začneme s projekty, které doufejme zvýší mezi mladou generací zájem o řemeslo. Obory na školách existují, ale není o ně zájem. V létě dokonce vznikl nový na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Naším prvotním cílem bude tedy spíše lidem a mladistvým ukázat ty možnosti a pokračovat v osvětě obuvnického řemesla.

Jak často vidíte v televizi reportáž o tom, jak skvěle někdo opravil střechu nebo vyrobil botu?

Zvládnete si v případě potřeby ševce ve Vaskách vychovat?

Ano, pokud za námi někdo přijde, jsme schopni ho zaučit, a to i zájemce s nulovými znalostmi. Takových lidí ale tolik není. Situace je náročná napříč pozicemi, protože pracovní trh je přehlcený nejrůznějšími nabídkami. Ševce sháníme, kde se dá. Zároveň jsme výrobně expandovali na Slovensko, kde se nám kapacity podařilo o něco navýšit.

Proč podle vás není o ševcovské řemeslo zájem?

Protože si tradiční řemeslo prochází náročným obdobím, aktuálně jsou trendy spíš jiné obory, kde lidé nemusí pracovat rukama. Věřím, že se to ale dá zvrátit, poptávka po lokálních ručně vyráběných produktech roste a věřím, že i práce na nich bude opět v kurzu. Byl bych samozřejmě rád, kdyby se obuvnictví stalo pro mladé atraktivním oborem a budeme se snažit toto řemeslo zase vrátit na školy. Je to ale složité, vezměte si, že to není jenom o rodičích, ale třeba i o médiích. Jak často vidíte v televizi reportáž o tom, jak skvěle někdo opravil střechu nebo vyrobil botu?

Realitu si tvoříme tím, čemu věnujeme pozornost, a ta bohužel řemeslu chybí. Měla by to být celospolečenská snaha, aby to mělo výsledek. Navíc bychom měli využít toho, že zde stále máme opravdové specialisty, kteří výrobě obuvi rozumí a na specializovaných školách výuku nabízí. Každopádně by určitě bylo skvělé, kdyby výuka byla dostupnější i napříč celou republikou, proto bychom rádi udělali online kurzy, které budou dostupné všem.

Několikrát jste zmínil jako nevyzpytatelný faktor v jakémkoliv plánování covid. Jak na vás dopadá podobně nevyzpytatelné dění na Ukrajině?

Obě události jsou velmi nešťastné a snažíme se dělat, co je v našich silách, abychom zmírnili dopady a pomohli, kde je potřeba. V rámci covidu jsme šili roušky, teď spolupořádáme charitativní bazar na podporu dobročinných organizací, které v oblastech zasažených válkou na Ukrajině pomáhají. Samozřejmě mají obě situace nepříznivý dopad na celou firmu, stejně jako to mají ostatní podniky. Jaké by to bylo, kdyby se tyto události neděly, ale můžeme jen spekulovat.