Včera slavil 17, teď hraje proti borci za miliardy. Finále Eura bude souboj Yamala s Bellinghamem

Teprve včera oslavil sedmnácté narozeniny, ale už je z něj hvězda, jakou světový fotbal snad ještě nikdy neviděl. A co na tom, že si během Eura musel ještě dělat úkoly do školy, protože ta je stejně tak důležitá jako potenciální trofej mistrů Evropy, ke které chce španělskému národnímu týmu dnes večer pomoct. Lamine Yamal to ale nebude mít snadné. Proti němu a zbytku spoluhráčů stojí nevyzpytatelná Anglie s dalším atraktivním mladíkem Judem Bellinghamem. A právě tito dva mohou rozhodnout.

Podobně jako poslední mistrovství světa napsalo skvělý příběh, v němž hrál hlavní roli Lionel Messi, i letošní evropský šampionát se dere do dějin. Vlastně už tam vstoupil. Naplno totiž představil jednoho z nejzajímavějších hráčů za posledních možná i padesát let – a tím je Lamine Yamal. V semifinále proti Francii se blýskl výstavním gólem z dálky, který z něj udělal nejmladšího střelce Eura v historii. To byla ale jen taková krásná dekorace jeho výkonů.

I když celý turnaj odehrál ve věku šestnácti let, svou šikovností a rozhledem na hřišti dokázal zastínit i mnohem starší, zkušenější kolegy. Je rychlý, dynamický, umí u hry přemýšlet – a hlavně je sebevědomý. Je navíc zářným příkladem, jaké hvězdy dokáže pěstovat slavná barcelonská akademie La Masia, kde se jako dítě zdokonaloval. A byť se nenarodil do rodiny se silným sociálním zajištěním, dokázal se osudu postavit a vše vsadit na jednu kartu. Na fotbal.

Bylo nad slunce jasné, že se o něm bude během turnaje hodně mluvit. Svými výkony bavil už v minulé sezóně v dresu Barcelony, kde dal sedm branek a na několik dalších přihrál. Teď je ve finále se Španělskem a podle sázkových kanceláří je jeho země favoritem na zisk titulu, což by se nevyhnutelně odrazilo i na růstu jeho tržní ceny. Aktuálně je podle serveru Transfermarkt ohodnocen na 90 milionů eur, do sumy ale zatím není započítán kontext s Eurem.

Today isn’t the first time Lamine Yamal has scored a wonder-goal against France in a Euro semi-final. Here’s his effort from last year’s Under-17 Euros. pic.twitter.com/GjOYgASvOl — SCOUTED (@scoutedftbl) July 9, 2024

V přepočtu více než dvě miliardy korun z něj ale zdaleka nečiní hráče s největší hodnotou. A byť už se objevují zprávy o tom, jak jsou za něj špičkové kluby ochotny nabízet ohromné peníze – třeba PSG mělo údajně nabídnout smlouvu za 250 milionů eur –, ještě musí potvrdit, co v něm je. Následující sezóna pro rodáka ze Rocafondy zřejmě rozhodne o dalším vývoji. Jiná situace je to pak v případě dalšího finálového špílmachra Juda Bellinghama.

Anglický záložník je uplácán z jiného těsta než zmíněný mladičký španělský křídelník, i když je každý tak trochu srovnává. Zatímco z Yamala vyzařuje skromnost a pokora, Bellingham je provokatér, který nemá daleko ke kontroverznímu chování. Stačí si vzpomenout na „gesto s rozkrokem“ v zápase proti Slovensku, před kterým proběhl naprosto neuvěřitelný gól nůžkami, nebo na připomenutí úplatkářské aféry, kvůli které byla Anglie před pár dny na trní. A to je zvláštní s ohledem na to, jaký status má.

Bude to ¡Vamos!, nebo It’s coming home?

Bellingham je totiž brán za nejhodnotnějšího hráče na světě s cenou, která je podle Transfermarktu dvojnásobná oproti Yamalovi, tudíž 180 milionů eur, zhruba 4,5 miliardy korun. Švýcarská organizace CIES ale vypočítala, že jeho hodnota může být mnohem větší, prý až přes 260 milionů eur, tedy 6,5 miliardy korun. Na to, že mu je relativně čerstvých jednadvacet, jde o nesmírný úspěch – a Real Madrid, kde hraje, to moc dobře ví. Proto si ho hýčká.

I když finále nebude jen o těchto dvou hráčích a budou muset šlapat oba týmy jako celek, jsou to právě Yamal a Bellingham, na které bude upřena největší pozornost. Oba budou nebezpeční, oba se budou snažit tvořit šance. Vítězství může Španělsko dostat znovu na vrchol, pro Anglii by titul znamenal návrat trofeje z velkého šampionátu po téměř šedesáti letech.