Ve 25 letech zemřel Angus Cloud z Euforie. Do jednoho z největších seriálů HBO se dostal náhodou

Euforie od HBO patří, hlavně mezi mladšími diváky, k nejznámějším seriálům současnosti. Drama vypráví příběhy skupiny středoškoláků, kteří se vypořádávají s drogovými závislostmi, toxickými vztahy, psychickými problémy a celou řadou různých traumat. Jednoduché životy nevedou ani někteří z představitelů dospívajících hrdinů – Angus Cloud, jenž v Euforii ztvárnil drogového dealera Fezca, včera ve 25 letech zemřel. Diváci tím přišli o jednu z nejoblíbenějších postav hitu HBO a hlavně charismatického mladíka se zajímavým příběhem.

Cloudův skon médiím potvrdila jeho mediální zástupkyně. „S těžkým srdcem jsme dnes museli dát sbohem neuvěřitelnému člověku,“ uvedla v oficiálním prohlášení rodina herce. „Jako umělec, přítel, bratr a syn byl Angus pro nás všechny výjimečný v tolika ohledech. Minulý týden pohřbil svého otce a intenzivně s touto ztrátou bojoval. Jedinou útěchou nám je vědomí, že se Angus teď se svým tátou, který byl jeho nejlepším přítelem, znovu setkal,“ pokračuje prohlášení.

Oficiální důvod smrti nebyl zveřejněn a policie má případ stále vyšetřovat, Cloudova rodina nicméně situaci komentovala slovy: „Angus otevřeně mluvil o svém boji s duševním onemocněním a my doufáme, že jeho odchod může být pro ostatní připomínkou, že nejsou sami a že by s tím neměli bojovat sami v tichosti.“

Foto: HBO Euforie patří mezi největší hity HBO

Mladý Ir, který vyrostl ve Spojených státech, chodil do stejné třídy jako herečka a zpěvačka Zendaya, sám ale podle vlastních slov o hereckou kariéru nestál. Moment, který vedl k jeho obsazení do jednoho z nejúspěšnějších seriálů v historii HBO, byl vlastně úplnou náhodou. Cloud v roce 2018 pracoval v restauraci v New Yorku. Jednoho dne šel po ulici na Manhattanu, když ho najednou oslovila neznámá žena s nabídkou, jestli by se nechtěl ucházet o roli v chystaném televizním projektu.

Jak Cloud o rok později vysvětlil v rozhovoru pro magazín GQ, zpočátku byl zmatený a nechtěl jí dát svoje telefonní číslo. „Myslel jsem, že to je podvod,“ řekl. Ale nebyl. Naštěstí se nechal přemluvit a dorazil na casting, kde měl přečíst kousek scénáře – aby mu působil přirozeněji, rozhodl se svoje repliky trochu změnit. A přesvědčil.

Když o svém vrozeném talentu – ideálním pro roli postavy „Feze“ – na dalším čtení přesvědčil i režisérku první epizody Euforie Augustine Frizzellovou, ocitl se ve zcela nové realitě. Netrvalo dlouho a letěl první třídou do Los Angeles natáčet. Řekl si, že se nebude snažit o nějaký rychlokurz herectví, s nímž neměl žádnou předchozí zkušenost, a bude věřit filmařům, kteří ho vybrali takového, jaký je.

Definitivně se jeho život změnil ve chvíli, kdy si HBO po zkušebním pilotu objednalo celou první řadu Euforie. Přemístil se do Los Angeles a kvůli pronajímatelům, co mu jeho příběh nevěřili, si musel bydlení zajistit skrz Airbnb. V televizi ale zazářil. Jeho postavu drogového dealera s velkým srdcem a jednoho z nejbližších přátel hlavní hrdinky Rue (Zendaya) si publikum okamžitě zamilovalo. Ve druhé řadě, která byla vydaná loni, pak sehrál ještě výraznější roli a seriál odhalil více z Fezovy minulosti.

Foto: HBO Angus Cloud jako Fezco v seriálu HBO Euforie

Vzhledem ke způsobu, jakým se Cloud vyjadřoval v rozhovorech, jeho osobnost mnozí zezačátku ztotožňovali s jeho seriálovou postavou. Nebyl proto brán příliš vážně. Loňský profil magazínu Variety ale hercův veřejný obraz do značné míry změnil – ukázalo se, že Cloud v dětství utrpěl významné zranění hlavy. Reakce lidí na internetu ho frustrovaly: „Dal jsem té postavě hodně. Vy ale věřte, čemu chcete. Se mnou to nemá nic společného,“ reagoval na poznámky, že prý hraje jen sám sebe a má snadnou práci.

Cloudův skon pro magazín The Hollywood Reporter okomentoval i tvůrce Euforie Sam Levinson: „Nikdo se Angusovi nevyrovnal. Byl příliš výjimečný, příliš talentovaný a příliš mladý na to, aby nás opustil tak brzy. Stejně jako mnozí z nás bojoval se závislostí a depresemi. Doufám, že věděl, kolika srdcí se dotkl. Měl jsem ho rád. Vždycky budu.“

Původně měla postava Feze zemřít už v první řadě seriálu, přes své problémy si ale získal srdce diváků. A stejně tak Angus Cloud za svoji krátkou, avšak výraznou uměleckou kariéru. Třetí řada Euforie se ještě nezačala natáčet, Cloud se ale objevil v letošním filmu The Line, ztvárnil postavu v chystaném hororu studia Universal a v postprodukci jsou thriller Your Lucky Day i drama Freaky Takes.