Jsou jednoduché, moderní a ctí českou obuvnickou tradici. Tenisky, jež vznikají v dílnách zlínské společnosti Vasky, jsou mezi lidmi čím dál oblíbenější a jejich duchovní otec Václav Staněk nyní hlásí, že v příštím roce výrazně zvedne výrobu. „Nejprve bylo cílem 240 tisíc párů, nakonec to ale vidíme až nad 300 tisíc bot. A tím samozřejmě nekončíme,“ vyhlíží s pevným přesvědčením třiadvacetiletý podnikatel.

Vasky se vezou na velmi příznivé vlně. Produkci líbivých tenisek, které si zakládají na tom, že prochází i pod rukama skutečných ševců a šiček, naplno odstartovaly loni, po veleúspěšné crowdfundingové kampani. Ta jim dala silný základ k tomu, aby na českém trhu provedly obuvnickou renesanci a znovu připomněly zlínskou tradici, o níž se zasloužil zejména legendární obuvník Tomáš Baťa.

Konec loňského roku firma završila s tržbami okolo 120 milionů korun, přičemž většinu vygenerovalo samotné listopadové období, které bylo až nad očekávání úspěšné. A proto, když společnost pod vedením Václava Staňka vstupovala do roku 2021, věděla, že tento úspěch musí minimálně zopakovat. Ne-li překonat. Nyní vše nasvědčuje tomu, že půjde o tu druhou variantu.

Staněk předpokládá, že na základě aktuálních prodejů, které pořád rostou, zakončí letošek s tržbami okolo 300 milionů korun a 150 tisíci prodaných párů tenisek. Tomu jeho firmě dopomáhá i uvedení nových kolekcí, například nazouvacích modelů (tzv. slip-onů), které – jak pro CzechCrunch uvádí – byly hitem letošního roku, a dětských variant. Největší zájem je však stále o edici mětských bot do teplých i chladných dní.

Speciální edice tenisek značky Vasky Foto: Vasky

Nyní Vasky očekávají tradiční, hektickou vánoční sezonu, po které má přijít pro ně zatím nejúspěšnější rok. Během něj mají v plánu vyrobit přes 300 tisíc párů tenisek, tedy zhruba dvojnásobek, co je očekávaná letošní bilance, a využít k tomu naplno i nové prostory v ikonickém zlínském areálu Svit, kam se koncem července rozšířily. Ty budou hrát v dalších plánech firmy důležitou roli.

„V příštím roce plánujeme v prostorách Svitu vyrábět alespoň sto párů denně. Investujeme proto do nákupu strojů a musíme se zaměřit i na nábor ševců a šiček. Těch je ale v Česku nedostatek, takže přemýšlíme nad možnostmi vzdělávání a rekvalifikačních kurzů. Je pro nás důležité řemeslo ukazovat a přibližovat i mladé generaci, která může aktuální nepříznivé situaci výrazně pomoci,“ popisuje pro CzechCrunch Václav Staněk.

Sázka na historické stroje

Zlínský areál Svit, který na konci 19. století založil sám Tomáš Baťa, má pro Vasky důležitou hodnotu. Nejen že jde o místo, na kterém působil jeden z nejslavnějších obuvníků české historie, ale také v něm bude příležitost využívat původní historické stroje. V době, kdy velká spousta firem nakupuje to nejmodernější, se Vasky vrací o desítky let dozadu a vsází na nestárnoucí klasiku.

„Přednost generacemi osvědčeným strojům z baťovské dílny, které už prošly mnohými opravami, jsme dali zejména z důvodu udržitelnosti. Staré stroje jsou kvalitní a není třeba kupovat nové, které by splňovaly stejnou funkci i kvalitu jako ty z baťovské éry. Zároveň se jedná také o ekonomičtější řešení,“ odpovídal v červenci Staněk na otázku, proč zvolili původní stroje oproti novým.

Právě na nich bude část zhruba 130členného týmu firmy udávat tempo sto kusů tenisek za den a má tak přispět ke stanovenému cíli vyrobit 300 tisíc bot během příštího roku. „Původně jsem mířil na 240 tisíc párů, a to proto, že to tak bylo právě u Tomáše Bati – když mu bylo 24 letech, jeho tehdejší firma vyrobila a prodala 240 tisíc bot. A protože mi bude čtyřiadvacet příští rok, bylo to takové minimum. Nakonec to ale nejspíš překonáme,“ zmiňuje Staněk.

Nový rok se pro Vasky má nést také v rozšiřování do dalších měst. Po otevření pobočky na vyhlášené pražské ulici Na příkopě, otevření nové prodejny v obchodním centru v Ostravě a přemístění prodejny v Brně má v plánu i Plzeň, Olomouc nebo Bratislavu. V příštích letech by se podle Staňka firma ráda uchytila také v Maďarsku, Rakousku, Německu, Švýcarsku nebo zemích Skandinávie.