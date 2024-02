Ve Springfieldu letěly brýle Applu už v roce 2016 aneb Jak Simpsonovi předvídají budoucnost

Reprofoto: The New York Post/YouTube

Mluví se o nich jako o revolučním zařízení, které bude měnit naše životy, podobně jako iPhone. Lidé už je testují v ulicích, v kavárnách, za volantem auta, doma na gauči. Jenže co je to ve skutečnosti za novinku, když už v ní v roce 2016 chodili obyvatelé Springfieldu a názorně ukazovali, co lze v Apple Vision Pro, brýlích pro virtuální a rozšířenou realitu, dělat? Je to tak, Simpsonovi opět předpověděli budoucnost. A slovo opět si několikrát podtrhněte, protože vám přinášíme výčet těch nejzajímavějších predikcí, které se Springfielďanům naplnily.

Stejně jako fanouškům technologií i postavám ze Simpsonových futuristické brýle učarovaly, když jim ukázaly, jak „blízko“ mohou být svým tužbám. Zároveň ukázaly i několik strastí, například přehlédnutí otevřeného víka od kanálu nebo pouliční lampy. A nebyl by to Homer, kdyby během jejich používání tak trochu neslintal. Psal se druhý díl osmadvacáté řady seriálu, kdy se do éteru dostala epizoda Virtuální rodina, v níž Springfielďané nasadily headsety pro virtuální a rozšířenou realitu – a vyrazili se bavit.

S trochou představivosti jsou animované brýle podobné právě zařízení, které před pár týdny uvedla společnost Tima Cooka. Její Apple Vision Pro se staly instantním hitem – a byť se zatím prodávají jen ve Spojených státech, i někteří Češi si už s nimi hrají a zjišťují, co vše dokážou. Zdá se, že věštecká koule tvůrců Simpsonových znovu zafungovala. Zdaleka ale nejde o jedinou více či méně přesnou predikci. Mrkněte na další…

Příchod chytrých hodinek

Lízina svatba (6. série, 19. epizoda)

Rok 1995

Chytré hodinky jsou s námi už nějakou dobu – a konkrétně Apple Watch, jedny z nejoblíbenějších, se na trh dostaly před devíti lety. V Simpsonových je ale používali už v roce 1995, byť tedy šlo spíše o malý telefon připevněný na zápěstí. I to se ale počítá.

Reprofoto: YouTube Představa chytrých hodinek v Simpsonových

Donald Trump prezidentem

Nebát se budoucnosti (11. série, 17. epizoda)

Rok 2000

Predikce, která je snad tou nejslavnější, se týká Donalda Trumpa coby prezidenta Spojených států. To, že bude obývat Bílý dům (a přinese velkou rozpočtovou krizi) zrovna on, předpověděla Líza, když si představovala svůj další život.

Pandemie

Marge za mřížemi (4. série, 21. epizoda)

Rok 1993

Covidová pandemie nastala začátkem roku 2020, ve Springfieldu ale tak trochu proběhla už v roce 1993. Nešlo však o virus z Číny, ale z Japonska, který se do města dostal se zásilkou – a podobně jako v případě covidu ani tehdy nebyla okamžitá léčba, proto se experimentovalo.

Koňské maso v burgerech

Skinner, sladký nepřítel (5. série, 19. epizoda)

Rok 1994

V roce 1994 používala svačinářka Doris k přípravě oběda pro žáky springfieldské základní školy „různé koňské kusy“. O devět let později se zjistilo, že až třetina masových placek do hamburgerů v Irsku obsahovala koňské DNA – a byl z toho pořádný skandál.

Autocorrect

Líza, posila mužstva (6. série, 8. epizoda)

Rok 1994

V roce 1994 předpověděli Simpsonovi příchod funkce pro automatickou opravu textu, kterou se mimo jiné inspiroval i Apple při navrhování operačního systému pro iPhone. A samozřejmě to schytal Martin, kdo jiný…

Vystoupení Lady Gaga

Líza a Lady Gaga (23. série, 22. epizoda)

Rok 2012

V roce 2012 vystoupila Lady Gaga ve Springfieldu, přičemž součástí její show bylo to, že visela ve vzduchu. O pět let později něco podobného udělala ve skutečnosti na velkém stadionu v rámci poločasové přestávky Super Bowlu.

Nákup studia 20th Century Fox

Dojezdy pro hvězdy (10. série, 5. epizoda)

Rok 1998

Další velice zajímavá předpověď, o které se dost mluvilo. Byl rok 1998, když Simpsonovi odhalili, že filmové studio 20th Century Fox, pod kterým seriál vycházel, spadne pod křídla Disney. A ono se to stalo. V roce 2017 to bylo oznámeno, v roce 2019 pak uskutečněno.

Rapeři s orchestrem

Homerpalooza (7. série, 4. epizoda)

Rok 1996

Hiphopové uskupení Cypress Hill s orchestrem? To, co v Simpsonových začalo původně jako vtip, se teď, dvacet sedm let po předpovědi, má zrealizovat. Rapové legendy si zahrají speciální koncert s londýnským sborem.

Legalizace marihuany

Poslední recept (16. série, 6. epizoda)

Rok 2005

Homer a spol. jezdili do Kanady pro lékařské recepty, pak ale zjistili, že je v zemi javorového listu legální prodej marihuany. O třináct let později se návyková látka v Kanadě skutečně zlegalizovala.

Porážka Švédska v curlingu

Curlingová romance (21. série, 12. epizoda)

Rok 2010

Na zimní olympiádě v roce 2018 vyhrál americký curlingový tým nad silně favorizovaným Švédskem – a Simpsonovi moc dobře věděli, že to stane. Osm let nazpět totiž takové utkání sehráli. A severský národ porazili.

Zápletka ve Hře o trůny

Serfsonovi (29. série, 1. epizoda)

Rok 2017

Pamatujete si, jak drak Daenerys ze seriálového megahitu Hra o trůny plive oheň na Královo přístaviště, až ho kompletně spálí? Simpsonovi u toho byli o dva roky dříve…