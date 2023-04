Věci na ráno si připravujte už večer. A protahujte se, dokud to jde, radí šéf Shoptetu Samuel Huba

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuckup ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát na Karlínských 20 odpovídá Samuel Huba, ředitel dodavatele e-shopových řešení Shoptet. Proč je dnes vděčný, že pracoval sám na sebe, pro velké i malé firmy? Kde podle něj dělají jeden z nejlepších burgerů v Praze? A proč se nechce srovnávat s nikým jiným než sám se sebou?

***

V kolik chodíte spát a kolik toho průměrně naspíte?

Obvykle jsem v posteli mezi desátou až jedenáctou a vstávám kolem šesté. Snažím se naspat alespoň sedm hodin.

Jakou aplikaci v telefonu otvíráte ihned po probuzení?

Jako první Mail a Slack, který je u nás ve firmě hlavním komunikačním nástrojem. Ráno přescrolluji zprávy a kanály, abych věděl, jestli je něco urgentního, co je třeba řešit. Následně otevírám PowerBI, kde zkontroluji čísla z minulého dne.

Na jakém přístroji během dne pracujete nejčastěji a jaké nástroje v něm používáte nejvíc?

Nejvíce času napracuji na MacBooku Air, ale hodně věcí zařídím i z iPhonu. Na firemní komunikaci používám Slack, na e-maily Mail, na poznámky nativní aplikaci od Applu, na tasky Todoist a na projekty Asanu.

Jaký outfit nosíte ve většině případů a máte oblíbený model tenisek?

Nejčastěji nosím černé triko nebo svetr a džíny. Na nohy obyčejně obouvám na místo tenisek chelsea boots.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Samuel Huba, ředitel Shoptetu

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět ve vašem batohu?

Nejsem fanoušek batohů, protože se rád přesouvám nalehko, ideálně motorkou nebo autem. Doma pracuji na iMacu, takže nejsem zvyklý nosit notebook s sebou domů. Proto pro mě batoh postrádá většinu času smysl.

Máte nějaký vychytaný osobní lifehack, o který byste se chtěl podělit?

Mám jeden relativně základní hack, ale funguje perfektně. Každý večer si nachystám na ráno všechno, co druhý den potřebuji. Od oblečení a věcí do gymu až po snídani – tak, abych ráno nemusel nad ničím přemýšlet. Rána mám tak určitým způsobem „nalinkovaná“ a můžu se plně soustředit na to, co mě přes den čeká.

Jmenujte jednu knihu a jeden film/seriál, které byste doporučil všem.

Vybrat jen jednu knihu je obtížné, ale z posledních, které jsem četl, doporučuji Psychology of Money od Morgana Housela. Velmi jednoduchým způsobem vysvětluje, jak přemýšlet o penězích a investování. Z filmů doporučuji Interstellar, protože miluji science fiction – a tento film je podle mě dokonalý.

Jakou hudbu si pustíte pro uklidnění? A která vás naopak nakopne?

Pro uklidnění ani nakopnutí hudbu neposlouchám. Když pracuji, tak se mi obyčejně ve sluchátkách opakuje jedna skladba. Většinou rap, na kterém jsem vyrůstal. Když jsem v autě nebo v gymu, poslouchám audioknihy a podcasty. V poslední době jsem si oblíbil All-In Podcast.

Kam vyrazit na nejlepší dovolenou?

Do přírody a do hor, daleko od civilizace, kde umí člověk kompletně vypnout.

Jakou hi-tech novinku chcete mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáte?

Když na nějakou narazím, většinou si ji hned koupím. Teďka v hledáčku nemám nic, co by mi chybělo.

Jaký vůz parkujete ve své garáži?

Před domem parkuji SUV a rodinné combi. Vždy, když to počasí trochu dovolí, se přesouvám na elektromotorce.

Kam si rád zajdete na dobré jídlo?

Na jeden z nejlepších burgerů v Praze chodím do Hillbilly Burger v Holešovicích. Pro take away rád zajedu na tacos do Las Adelitas Taquería.

Jak jste si vydělal první peníze?

Na střední škole jsem přes léto brigádničil na stavbách. Kromě dobré fyzické kondice mi to dalo hlavně zjištění, že toto v budoucnu určitě dělat nechci.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jste dostal zaplaceno?

Nevím, jestli to byla nejpodivnější práce, ale určitě zajímavá. V prvním ročníku na vysoké škole jsem s kamarádem začínal s podnikáním a obchodem. Prodávali jsme tehdy všechno od dřevěných briket po osvětlení do zubařských ambulancí.

Co byste dnes poradil svému mladšímu já?

Dvě rady. Neberte věci tak vážně. A více se protahujte po cvičení, protože se to těžko dobíhá, až budete starší.

Investujete?

Dlouhodobě investuji do technologických akcií firem, jejichž služby sám používám, případně firem z oborů, kterým velmi dobře rozumím. Z krypta investičně věřím bitcoinu.

Nejlepší byznysová rada, kterou jste kdy dostal?

Najděte si svou cestu a srovnávejte se s tím, kým jste byli včera, ne s ostatními.

Jaký největší fail vás potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáte s úsměvem?

Failů bylo hodně a nejlépe se pamatují ty, při kterých člověk přišel o nejvíce peněz. V mém případě to byly takříkajíc failnuté podnikatelské nápady a školné, které jsem zaplatil na akciových trzích v mých investičních začátcích.

Vaše nejlepší kariérní rozhodnutí?

To, že jsem vyzkoušel pracovat sám pro sebe, pro menší i velkou firmu, a zjistil jsem, co mi sedí nejvíc.

Kdo v Česku vás inspiruje?

Podnikatelé, kterým se podařilo vybudovat úspěšné firmy. Lidé, kteří většinou z nuly, bez externího kapitálu, bez záře reflektorů médií dělají unikátní věci – a daří se jim růst a expandovat. Já mám to štěstí, že takových inspirativních příběhů jsem mohl u nás vidět desítky: Angry Beards, CityZen, Wuders, Little Shoes, Doller, Benlemi a mnoho dalších.