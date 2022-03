Velká Británie dnes kvůli ruské invazi na Ukrajinu uvalila sankce na dalších sedm ruských oligarchů. Na seznamu je nově i ruský miliardář a majitel londýnského fotbalového klubu Chelsea Roman Abramovič, který před několika dny oznámil, že se ho chystá – právě v očekávání možných sankcí – prodat. Osud celé transakce je ale teď nejistý. Cílem britských sankcí je dále podnikatel Oleg Děripaska, šéf ropného koncernu Rosněfť Igor Sečin a blízcí spolupracovníci ruského prezidenta Vladimira Putina, oznámila britská vláda.

Sankce míří na majetek v odhadované hodnotě 15 miliard liber (asi 450 miliard korun). Většinu částky tvoří Abramovičův majetek, který podle prohlášení britské vlády přesahuje devět miliard liber, na Sečina připadají asi dvě miliardy liber. Sankce zahrnují zmrazení aktiv, zákaz transakcí s britskými občany i podniky a zákaz cestování. Nově se týkají i šéfa ruské banky VTB Andreje Kostina, generálního ředitele Gazpromu Alexeje Millera, ředitele petrochemického podniku Transněfť Nikolaje Tokareva a člena správní rady banky Rossija Dmitrije Lebeděva.

„Pro ty, kteří podpořili Putinův krutý útok na Ukrajinu, nemůže existovat žádné bezpečné útočiště,“ uvedl britský premiér Boris Johnson. „Dnešní sankce jsou nejnovějším krokem v neochvějné podpoře Spojeného království ukrajinskému lidu. Budeme nemilosrdně stíhat ty, kteří umožňují zabíjení civilistů, ničení nemocnic a nezákonnou okupaci suverénních spojenců,“ dodal.

Co bude s Chelsea?

Fotbalový klub Chelsea, který Romanu Abramovičovi patří od roku 2003, může nadále hrát, vláda pro tento britský klub vystavila speciální licenci, zaměstnanci klubu budou nadále pobírat plat, již prodané vstupenky a permanentky zůstávají v platnosti. Vláda nicméně zakázala prodávat nové vstupenky, merchandising a je možné, že sankce zabrání ruskému miliardáři v plánovaném prodeji klubu. Britská vláda chce totiž zajistit, aby už nemohl z vlastnictví klubu nijak profitovat.

Svůj záměr prodat Chelsea Abramovič potvrdil začátkem března. Oficiálně sice uvedl, že celou transakci nechce uspěchat, avšak bylo zřejmé, že je pod velkým tlakem. Před uvalením sankcí se nicméně obchod uzavřít nepodařilo, a tak je otázka, jak bude nyní probíhat. Svůj zájem již projevilo několik byznysmenů, oficiálně například švýcarský miliardář Hansjörg Wyss s Američanem Toddem Boehlym. Prozatím není jasné, zda je celý proces zastaven, nebo se bude se zájemci dále jednat.

V reakci na nejnovější vývoj událostí britský deník The Telegraph informuje, že někteří zájemci prý mají o nákup Chelsea dál zájem. Případný prodej by však musela schválit britská vláda a zároveň by Abramovič musel přistoupit na to, že ji nechá rozhodnout, kam inkasované peníze půjdou. Přímo k Abramovičovi totiž v rámci sankcí nesmí. V britských médiích se mluví o tom, že by se prodejní cena londýnského fotbalového klubu mohla pohybovat kolem dvou miliard liber.

Ve svém původním prohlášení Abramovič uvedl, že nebude po klubu chtít zpět 1,5 miliardy liber, které do ní během let investoval. Je otázka, zda na tom uvalené sankce a případný jiný formát transakce, nad níž by měla dohled britská vláda, změní. Samotný klub má aktuálně zákaz obchodovat s hráči, omezené výdaje na cestování i pořádání zápasů a může sice inkasovat peníze z vysílacích práv či za své výkony v jednotlivých soutěžích, avšak i tyto příjmy budou zmrazeny.

Abramovič také původně uvedl, že čistý zisk z prodeje chce věnovat na pomoc obětem války na Ukrajině. Víc však svůj záměr nerozvedl. Byť sám majitel Chelsea své napojení na ruského prezidenta Vladimira Putina dlouhodobě odmítá, britská vláda je jiného názoru. „Abramovič je spojen s osobou, která je/byla zapojena do destabilizace Ukrajiny a podkopávání/ohrožování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny, konkrétně s Vladimirem Putinem, s nímž má již desítky let úzké vztahy,“ stojí v oficiálním dokumentu.

Britové už v roce 2018 odmítli Abramovičovi obnovit víza. Bývalý gubernátor Čukotky se tak nemohl účastnit domácích utkání svého klubu a pobýval například v Izraeli, jehož pas vedle ruského a portugalského drží. Vedle Chelsea má pětapadesátiletý miliardář podíl také například v ocelářském obrovi Evraz. V roce 2005 prodal 73% podíl v ruské ropné firmě Sibněfť státnímu plynárenskému kolosu Gazprom za téměř 10 miliard liber. Magazín Forbes odhaduje Abramovičovo jmění na 9,4 miliardy liber. V rámci sankcí měly být zabaveny i jeho tryskáče a jachty.

S přispěním ČTK.