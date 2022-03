Zatímco se fotbalisté Chelsea připravují k večernímu pohárovému zápasu na hřišti Lutonu, majitel londýnského klubu Roman Abramovič oficiálně potvrdil, že ho prodává. Ruský miliardář v nečekaném zvratu událostí reaguje na ruskou invazi na Ukrajinu, kvůli které západní svět uvaluje sankce proti režimu Vladimira Putina a ruským oligarchům. Bývalý gubernátor Čukotky koupil Chelsea v roce 2003 a kvůli obřím investicím mu klub aktuálně dluží zhruba 1,5 miliardy liber (46 miliard korun). Abramovič prý ale půjčku nebude chtít zpět.

Rozruch vyvolalo už páteční oznámení, že Abramovič předává řízení Chelsea do rukou klubové nadace. Dnes už se otevřeně začalo mluvit o tom, že je londýnský fotbalový klub na prodej, když první detaily prozradil švýcarský miliardář Hansjörg Wyss. Ten by měl být mezi potenciální zájemci a Roman Abramovič nyní potvrdil, že prodej skutečně plánuje. „V současné situaci jsem se rozhodl klub prodat, protože věřím, že je to v nejlepším zájmu klubu, fanoušků, zaměstnanců i sponzorů a partnerů klubu,“ uvedl.

Britští politici v posledních dnech významně volají po tom, aby se vůči ruským oligarchům, kteří mají obvykle různé linky na Putinův režim, urychleně zavedly tvrdé sankce. Americká administrativa již oznámila, že sestavuje jednotku, která bude ruským miliardářům zabavovat majetek včetně luxusních jachet a nemovitostí. Abramovič už proto měl začít prodávat své londýnské sídlo a co nejdříve se chce zbavit také Chelsea. Ve svém středečním vyjádření uvedl, že nechce proces celého prodeje uspěchat, byť je evidentní, že je pod obrovským tlakem.

Klíčové samozřejmě bude, za kolik dokáže současný majitel Chelsea prodat. Mluví se o tom, že vzhledem k hrozbě sankcí klesá cena klubu každou hodinou. Podle deníku The Telegraph by Abramovič rád získal až čtyři miliardy liber, ale reálná má být zhruba polovina. Důležité je, že má Abramovič vůči Chelsea po obřích finančních injekcích během devatenáctiletého působení pohledávky ve výši 1,5 miliardy liber, a tak by je plánovaným prodejem měl logicky chtít získat zpět. Od samotného klubu prý ale žádné peníze chtít nebude.

„Nebudu žádat o splacení žádné půjčky. Nikdy mi nešlo o obchod ani o peníze, ale o čistou vášeň pro hru a klub. Navíc jsem pověřil svůj tým, aby založil charitativní nadaci, kam bude věnován veškerý čistý výtěžek z prodeje. Nadace bude sloužit ve prospěch všech obětí války na Ukrajině. To zahrnuje poskytování kritických finančních prostředků na naléhavé a okamžité potřeby obětí, jakož i podporu dlouhodobé práce na obnově,“ popsal své plány Abramovič, který se měl dle dřívějšího vyjádření svého mluvčího podílet i na mírových vyjednáváních mezi Ruskem a Ukrajinou, avšak bližší informace nejsou známé.

Abramovič uvedl, že jde pro něj osobně o nesmírně složité rozhodnutí, které však má být v nejlepším zájmu klubu. Zároveň doufá, že se ještě jednou bude moci na stadionu Stamford Bridge, kde Chelsea hraje, ukázat a rozloučit se. Návštěvy Londýna přitom měl v posledních letech komplikované, protože mu Britové odmítli obnovit víza, a tak pobýval zejména v Izraeli, kde má i s ohledem na svůj židovský původ občanství. Chelsea i díky masivním investicím pod Abramovičem získala za necelých dvacet let celkem 21 trofejí. Žádný jiný anglický klub jich tolik od roku 2003 vyhrát nedokázal.

Budoucnost klubu je ale teď značně nejistá. Ze sportovního hlediska bude záležet na tom, s jakými ambicemi přijdou noví majitelé a zda budou ochotní do rozvoje investovat stejně jako současný chlebodárce. Jako zájemce se prozatím přihlásil jeden z nejbohatších Švýcarů Hansjörg Wyss, který prozatím uvedl jen to, že by do obchodu nešel sám. Wyss dlouhodobě žije v USA, kde již má dávat dohromady plány s Američanem Toddem Boehlym a dalšími dosud neznámými investory. Boehly již měl o Chelsea zájem před pár lety, ale tehdy neuspěl. Ve sportovní oblasti mu patří část baseballových LA Dodgers a basketbalových LA Lakers.