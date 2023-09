Velké spojení komerce a vědy. Česká spořitelna vstupuje do investičního fondu zaměřeného na vývoj léků

Je to prý vzácné spojení, které nemá v Česku ani v Evropě obdoby. A v optimistických představách může přinést nové léky, které budou denně léčit miliony lidí na světě – vymyšlené v Česku. Česká spořitelna vstupuje do investičního fondu, který do výzkumu a technologií v medicíně už teď směřuje stovky milionů korun. Fond tak nafukuje na 53 milionů eur, tedy asi 1,3 miliardy korun.

Česká spořitelna aktuálně do fondu s názvem i&i Bio posílá pět milionů eur, tedy kolem 120 milionů korun. Do roku 2026 spolu plánují investovat do zhruba dvacítky medicínských a biotechnologických projektů. Cílem je pomoct jejich přechodu z výzkumu do praxe a k pacientům.

„Lít peníze do betonu umíme. A vůbec nechci zpochybňovat důležitost infrastruktury. Ale jestli může budoucnost České republiky na něčem stát, jsou to technologie,“ říká Tomáš Salomon, generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny.

Foto: ÚOCHB Budova Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

„Není to charita,“ ubezpečuje přitom. „Fond je jedinečný. Řídí ho velmi chytří lidé. A to je vždy pro jakéhokoliv investora naprosto klíčové,“ vysvětluje. „Co se týče finančního hlediska, jako banka bychom si ani něco takového nemohli dovolit. Očekáváme, že se investice zhodnotí. Může to být dva až třikrát, ale v průběhu například dvanácti let,“ doplňuje ho Jan Seger, ředitel financování a poradenství České spořitelny.

„Vývoj léků dnes stojí miliardu až dvě miliardy dolarů a je to extrémně riziková záležitost,“ doplňuje ho z druhé strany Jan Konvalinka, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB). „Je nutné překonat takzvané Údolí smrti, patnáct let, ve kterých se vývoj musí financovat, ale nepřináší zisky,“ vysvětluje. i&i Biotech Fund je institucí, která peníze posílá především v ranných fázích vývoje léků a technologií. Obvykle pak lék odkoupí farmaceutická společnost nebo další investoři, ale za vyšší částku, než kterou původně fond investoval.

Už před vstupem banky se i&i Bio stal významnou spojnicí mezi českými technologiemi a jejich vývojem, medicínskou a výzkumnou oblastí a přechodem do praxe. Podporuje myšlenky od prvotního vývoje v laboratoři až po první podání účinné látky člověku. „Propojuje svět firem a nově i investorů, velkého světa, který umožňuje rychlejší vývoj nových léků. Není to běžné u nás ani ve velké části zemí západní Evropy,“ říká Jaromír Zahrádka, ředitel i&i Biotech Fund.

S investorskými matadory v zádech

Fond i&i Bio působí při renomovaném ÚOCHB a je fondem, který mimo jiné na konci loňska přilákal i velmi zajímavá investorská jména, s nimiž nastřádal dohromady už 1,2 miliardy korun. Peníze do něj vložili investorský matador Ondřej Bartoš, spoluzakladatel a partner v Credo Ventures, nebo zakladatel společnosti Abra Software Jaroslav Řasa.

Odborníci si nicméně představují, že aktuální pozornost by mohla ještě víc posílit zájem o něj, stejně jako o další výzkumné instituce. „Lidský kapitál na našich vysokých školách je obrovský, je smutné, že od nás odešly prakticky všechny farmaceutické firmy. A viděli jsme během covidu, jak velký problém to je. Doufáme, že se Česká republika opět stane lídrem, jakým byla,“ říká Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR.

i&i Bio vznikl před dvěma lety a investoval už do osmi projektů, které získaly od investorů a z grantů přes 70 milionů eur. Biotechnologie jsou pro Česko významnou oblastí. Čeští vědci přišli například s látkou, která dokáže narušit metabolismus nádorových buněk a tím je postupně zabít. Díky tomu vznikla firma Dracen Pharmaceuticals a projekt dospěl do fáze, kdy látku dostávají první lidští pacienti.

Další odborníci vynalezli způsob, jak rychle vyrobit dosud složitě získávané radioaktivní lutecium. Prvek je zásadní pro léčbu různých typů rakoviny – vědci jej popisují jako dobře cílenou chytrou bombu. Metoda už byla patentována, licencována a ve Spojených státech ji vyrábí americká společnost Shine Technologies v průmyslovém měřítku.