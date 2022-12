Ve vědě je byznys, zjistili čeští investoři. Do obrovského fondu pro ni investoval i Bartoš z Creda

Z univerzit do byznysu je to daleká cesta, ukazují už roky zkušeností, které mají akademické týmy. Mnoho nápadů vzešlých během výzkumů ji totiž vůbec nezvládlo vykonat. V posledních letech se to ale mění. Důraz na protlačení projektů do praxe kladou jak univerzity, tak samotné firmy. Vedle nich i tuzemský i&i Biotech Fund, který si dal za cíl podpořit zdejší vědu penězi a dostat ji do světa. Ke svému plánu teď přilákal i zajímavá investorská jména, s nimiž má dohromady k dispozici už 1,2 miliardy korun.

Je tu investorský matador Ondřej Bartoš, spoluzakladatel a partner v Credo Ventures, nebo zakladatel společnosti Abra Software Jaroslav Řasa. A dalších pět českých a jedno slovenské jméno. Někteří svou identitu odkrýt nechtějí, ale v i&i Biotech Fund o nich mluví jako o významných investorech. Nově do zmíněného fondu dávají 50 milionů korun s tím, že peníze můžou pomoct projektům, které vehikl vybere, uspět na globálních trzích.

Fond vznikl jako součást inovačního ekosystému budovaného Ústavem organické chemie a biochemie, instituce známé nejen pro svůj výzkum, ale především pro několik velmi uznávaných projektů. Tady vyvinuli klíčové léky proti viru HIV i hepatitidě typu B, ale také léčiva a další prostředky využívané proti leukémii a různým virům. Celosvětové využití zdejších vynálezů mimochodem přináší ústavu každoročně miliardové příjmy.

I díky tomu odborníci vidí, že propojit vědu s byznysem může být velmi výhodné. „Zajímají nás jen ty nejlepší projekty, které mohou uspět na globálních trzích. Musí nás přesvědčit nejen o světové jedinečnosti své vědy, ale také o tržním potenciálu či manažerských kvalitách týmu,“ naznačuje ředitel fondu i&i Bio Jaromír Zahrádka.

„Potřebujete skvělou vědu srovnatelnou se světovou špičkou, ale také profesionály na technologický transfer a investory ochotné vložit peníze do riskantních nových projektů,“ myslí si ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR Jan Konvalinka. Přesně proto tu je takzvaná transferová kancelář ústavu i bio-inovační centrum i&i Prague, vysvětluje.

Bez investorů to nepůjde

i&i Bio vzniklo loni. Jedná se o vůbec první fond na podporu transferu technologií nejen v Česku, ale i dalších zemích V4. Působí ve spolupráci s dalšími institucemi, které kolem ÚOCHB rozvíjejí podpůrný ekosystém unikátní jak v tuzemských podmínkách, tak na světové úrovni, říkají zdejší pracovníci.

„Chceme navázat na celosvětový úspěch profesora Holého a jeho protivirových léků. Máme rozhodně co nabídnout, zmínit lze například ve Spojených státech rozvíjená léčiva rakoviny doktora Majera nebo technologie výroby radioaktivního lutecia doktora Poláška. Bez investorů a celého ekosystému podpory přenosu vědy do aplikací se to ale nemůže podařit,“ uvádí Konvalinka.

Foto: ÚOCHB Budova Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

Naráží na světově velmi úspěšné české projekty. Pavel Majer přišel s kolegy s látkou, která dokáže narušit metabolismus nádorových buněk a tím je postupně zabít. I s tím, aby ji dostal mezi lidi, spoluzaložil firmu Dracen Pharmaceuticals a letos projekt skutečně dospěl do fáze, kdy ji dostávají první lidští pacienti.

Miloslav Polášek s týmem vynalezl způsob, jak rychle vyrobit dosud složitě získávané radioaktivní lutecium. Prvek je zásadní pro léčbu různých typů rakoviny – vědci jej popisují jako dobře cílenou chytrou bombu. Metoda už byla patentována, licencována a ve Spojených státech ji vyrábí americká společnost Shine Technologies v průmyslovém měřítku.

Přes hned několik takových světových úspěchů Konvalinka říká, že přenášet vědu do praxe jde jen velmi pomalu. Přitom tento proces vidí jako klíčovou podmínku technologického úspěchu země.

Projekty i&i Bio vybírá pečlivě. Doteď jich tu o investici žádalo 450, uspělo ale pouze šest. „Do vybraných projektů jsme investovali asi 7,4 milionu eur (180 milionů korun), dalších 58 milionů eur (1,4 miliardy korun) tyto startupy získaly od jiných investorů nebo z grantů,“ ujasňuje Procházka.

Podle Bartoše z Creda vyžadují investice do výsledků vědy a výzkumu v oblasti přírodních věd, vývoje léčiv a podobných oblastí velmi náročnou expertízu, která se tu uplatňuje. „Fond a celý jeho ekosystém proto vnímám jako významnou příležitost pro propojení rizikového kapitálu a zajímavých vědeckých projektů,“ vysvětluje.

„Za klíčové pro Českou republiku považuji vytvářet produkty s velmi vysokou přidanou hodnotou. Jedinou cestou, jak toho jde dosáhnout, je využít špičkové vědecké poznání v ultramoderních oborech a investovat do jejich transferu do byznysu. Fond i&i Bio má mojí plnou důvěru,“ říká Řasa.

Celkem i&i Bio spravuje přes 47 milionů eur (1,2 miliardy korun), které plánuje investovat do zhruba dvaceti společností zaměřených na inovace z oblasti vývoje léků, diagnostiky a medicínských technologií. Směřuje je přitom především do regionu střední a východní Evropy. Peníze už poslal mimo jiné do českého projektu, který vyvíjí lék na leukémii, do americko-rakouského startupu Celeris Therapeutics, který využívá umělou inteligenci k vývoji nových léčiv proti vážným chorobám, nebo na vývoj česko-amerického léku proti rakovině.

I podpora zahraničních projektů je konkrétně pro tuzemsko výhodná, vysvětluje fond. „Získáváme díky tomu neocenitelné znalosti a zkušenosti, které posléze využíváme při podpoře regionálních projektů,“ dodává Zahrádka.