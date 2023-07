Velký návrat diváků do českých kin. Cinestar hlásí zdvojnásobení obratu na miliardu korun

Čeští diváci vzali loni kina stejně intenzivním útokem jako před třemi lety. Finanční výsledky sítě Cinestar za rok 2022 se nesou ve znamení téměř dvojnásobného meziročního růstu a potvrzení konce vlivu pandemie. Opatření s ní spojená zasáhla odvětví závislé na shromažďování lidí obzvlášť silně, teď ale Cinestar hlásí téměř miliardu korun v tržbách.

Ještě za pandemický rok 2021 síť kin Cinestar zveřejnila obrat ve výši 548 milionů korun se ziskem 58 milionů. Nyní publikované výsledky za rok 2022 ale ukazují mohutný vzestup, tržby společnosti dosáhly na 967 milionů a zisk na 103 milionů korun, v obou případech narostly téměř o sto procent. Provozovatel kin se tak prakticky vrátil k předpandemickým číslům.

Zhruba půlmiliardovým rokům 2021 a 2020 předcházel rok 2019 s obratem těsně pod 1,1 miliardy korun, loňské tržby dokonce mírně překonaly rok 2018 s 953 miliony. Zcela stoprocentní návrat však česká kina ještě nehlásí, data Unie filmových distributorů ukazují za rok 2022 celkem 13,5 milionu diváků a souhrnné tržby 2,1 miliardy korun, zatímco v roce 2019 to bylo 18,3 milionu návštěvníků a 2,6 miliardy korun.

K výsledkům Cinestaru přispělo kromě postupného návratu společnosti k normálnímu nastavení několik povedených premiér. Cinestar konkrétní čísla za svá kina neuvádí, roku 2022 nicméně napříč všemi českými kiny vévodil Top Gun: Maverick, jenž přilákal 800 tisíc diváků a dosáhl na 147 milionů v tržbách. O pět milionů korun více, ale o 40 tisíc diváků méně v závěru roku získal ve všech domácích kinech očekávaný sci-fi epos Jamese Camerona Avatar: The Way of Water.

Konkurenční Cinema City ještě své výsledky za rok 2022 nezveřejnilo. Za předpokladu, že i tato síť kin následovala výrazně vzestupný trend, si v tržbách zachová mírný náskok před Cinestarem. V roce 2021 Cinema City oznámilo obrat 691 milionů korun, tedy přibližně o 150 milionů více než Cinestar, se ziskem 52 milionů korun.

Cinestar v Česku funguje už dvaadvacet let a stejně jako Cinema City provozuje celkem třináct kin napříč republikou. Naposledy na sebe výrazněji upozornil začátkem roku, když oznámil konec vlastní aplikace pro nákup vstupenek. Ty je samozřejmě stále možné zakoupit na webu, novou aplikaci Cinestar plánuje představit na podzim.