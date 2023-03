Venkovská zástavba frčí. Letos se projekt s klasickou návsí dokončil už i v Praze

Od roku 1974 patří Újezd nad Lesy k Praze. Národní výbor tu ale ještě i potom nějaký čas zůstal. Svědčí to o tom, že se tu věci dělají jinak. Právě na to – a také na identitu vesnice, kterou Újezd měl, když ve dvacátých letech vznikl – navázal projekt od studia Pavel Hnilička Architects+Planners. To ve dvacáté první městské části navrhlo tradiční venkovskou zástavbu, která se v posledních letech už moc nenosila.

V Újezdě nad Lesy tak vznikla vcelku tradiční vesnické uspořádání. Část domů kolem Staroújezdské ulice tvoří uliční frontu, zatímco směrem na druhou stranu jsou uspořádány tak, že tvoří klasickou náves.

Do ní se domy obracejí. Náves vymezují jejich štíty a plné stěny s garážovými vraty, případně vjezdy na pozemek. Tak vznikl také veřejný prostor, který je možné využívat. Ve Staroújezdské ulici pak spolu se zástavbou vyrostla lipová alej, která navázala na existující stromořadí.

Takhle se prý stavělo před stovkami let. „Standardní umístění rodinných domů doprostřed pozemku neumožňuje tak efektivně využít prostor pozemku. Vznikají tím úzké pásy zahrady na všech stranách a nikoliv celistvá plocha,“ popsal pro CzechCrunch architekt Marek Řehoř.

Foto: Pavel Hnilička Architects+Planners Domy vytvářejí uprostřed klasickou náves

„My jsme domy umístili na hranici parcely, což umožňuje lépe využívat pozemek. Domy jsou orientovány do tří stran a tvoří mezi sebou soukromý prostor. V námi navrženém řešení navíc vzniká plocha chráněná před pohledy sousedů,“ doplňuje.

Projekt, který se prodává jako Domy pod lípou, přinesl na trh celkem šestnáctku domů. Osm z nich stojí samostatně, čtyři jsou dvojdomy. Všechny mají dispozici pět pokojů s kuchyňským koutem. Liší se však rozlohou a také velikostí pozemků.

V jednadvacátém století samozřejmě nepřinesly jen tradiční zástavbu, jsou i moderní. To znamená, že jsou v nízkoenergetickém standardu. Rodinné domy mají k dispozici teplené čerpadlo, dvojdomky plynový kotel. Někde je v nabídce i podlahové topení.

Každý má také retenční nádrž na dešťovou vodu, která poslouží k zalévání zahrady. U větších domů pojme zhruba šest kubíků vody, u menších pak čtyři. „Podle zájmu klienta byly domy vybudovány také s možností nechat je osadit solárními panely či tady mít dobíjecí stanice pro elektromobil,“ dodává Řehoř. V projektu se už bydlí, první majitelé se mohli nastěhovat na začátku letošního roku.

Na tradiční venkovskou zástavbu nedávno navázali také architekti ze studia Monom, a to v projektu Green Village, který vznikl u Tvoršovic nedaleko Benešova. I tady hrála důležitou roli především náves uprostřed sněhobílých domů.

Další projekt lze najít nedaleko Plzně, konkrétně v obci Vejprnice. Tady si dokonce developer nechal zaregistrovat u evropských úřadů čtyři štíty domů, které se tak staly průmyslovým vzorem. Firma Loopway se chystá obdobně stavět také v další lokalitě v Plzeňském kraji a také ve středních Čechách.