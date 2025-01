Vesmírná hra českým tvůrcům přinesla miliardu korun. Druhého dílu chceme prodat desetkrát víc, hlásí

Uložit 0

Už dvanáct let se věnují hře Space Engineers. Ta se pro ně stala miliardovým úspěchem. Teď pražské studio Keen Software House vydalo Space Engineers 2. „A chtěl bych, aby se prodeje dostaly na desetinásobek prvního dílu,“ říká pro CzechCrunch šéf studia Marek Rosa. Pokračování přitom vzniká s překvapivě nízkým rozpočtem.

Možná české Space Engineers neznáte. Není to totiž úplně mainstreamová hra. Je to promyšlený, kreativní počin, ve kterém se spojuje průzkum vesmíru se stavbou kosmických lodí a základen s realistickou simulací fyziky. Jenže i takhle úzce zaměřený titul z Česka globálně uspěl. Prvního dílu Space Engineers se prodalo přes pět milionů kopií na PC i konzolích – a nyní v podobě veřejně dostupné alfa verze vychází díl druhý. S mnohem většími ambicemi.

„Chceme, aby Space Engineers 2 byli ve všech ohledech desetkrát lepší,“ říká Marek Rosa, slovenský podnikatel, vývojář a zakladatel pražského studia Keen Software House. A myslí tím nejen po stránkách hratelnosti, technologií nebo růstu komunity hráčů, ale i co se prodejů týče.

Není důvod, aby Space Engineers 2 nemohli být úspěšní jako Minecraft.

„Desetinásobek prodaných kopií je samozřejmě super optimistický a super ambiciózní cíl v dlouhodobějším horizontu,“ popisuje Rosa. „Ale opravdu se na něj chci dostat,“ zdůrazňuje. Dosažení této mety – vlastně i jen výraznější přiblížení se – by ze Space Engineers 2 učinilo zdaleka nejúspěšnější českou hru. Patnáct milionů překonal Euro Truck Simulator 2 od SCS Software, Warhorse Studios s Kingdom Come: Deliverance nedávno oznámili osm milionů prodaných kopií.

Snad i proto Rosa přidává i méně velkolepou, ale stále vysoce výdělečnou vizi: „Z pragmatického hlediska platí, že u videoherního pokračování by už dvojnásobek byl velmi zdravý růst.“ Pohled na tržby Keen Software House mu dává za pravdu.

Od ostrého vydání Space Engineers v roce 2019 do roku 2023 si pražská firma připsala zhruba 750 milionů korun v tržbách. „A ty za rok 2024 budou zhruba na podobné úrovni jako předloni,“ doplňuje zakladatele firmy provozní ředitel Vladislav Polgár – čímž se částka dostane někam k 900 milionům.

Plus je tu ještě šest předchozích let od roku 2013, kdy hra byla v takzvaném předběžném přístupu. To znamená dostupná veřejnosti, ale stále vyvíjená – tedy ve stavu, v jakém právě vychází její pokračování. „Space Engineers každopádně tvoří téměř devadesát procent našich tržeb,“ přidává zástupce studia, jež vydalo i obdobný titul Medieval Engineers.

Rozpočet Space Engineers 2 je pod sto milionů korun.

Ambiciózní plány firmy s centrálou na pražském Břevnově si vyžádaly zdvojnásobení počtu pracovníků na stovku, najdete mezi nimi zástupce pětadvaceti národností. Navzdory tomu se ale novinka poslední tři roky tvoří s překvapivě střízlivým budgetem. „Rozpočet Space Engineers 2 je pod sto milionů korun,“ říká Polgár. Těží totiž z mnoha let práce na předchozí hře. Mimochodem, takové Kingdom Come 2 má rozpočet přinejmenším desetinásobný.

„Nezačali jsme na zelené louce. Už jsme měli zkušenosti, nápady a technologie, které vznikly v rámci tvorby prvního dílu. Případně které nevznikly pro Space Engineers 2 jako takové, ale v rámci našeho dalšího vývoje,“ přidává manažer. Keen Software House totiž svou hru staví na vlastním herním enginu Vrage. A také si ji vydává bez externího publishera.

Jak chtějí Marek Rosa a jeho tým vysněného růstu dosáhnout? Space Engineers 2 opět budou cílit spíš na vynalézavé konstruktéry než úplně casual hráče, mají ale být mnohem mainstreamovější. Tedy uživatelsky přívětivější a přístupnější. „Pokud se nám toto povede realizovat, pak není důvod, aby Space Engineers 2 nemohli být úspěšní jako Minecraft nebo podobné tituly,“ dodává Rosa s odkazem na hru, která je ve svém kreativním a stavitelském přístupu Space Engineers vlastně docela blízká.

Kosmičtí inženýři miliony hráčů zaujali taktéž sázkou na velkou volnost, která umožňuje nenáročné poletování vesmírem, procházky a projížďky po různých tělesech, ale i stavbu komplexních kreací či multiplayerové souboje. „Ve druhém díle chceme zachytit ten pocit evropských objevitelů, když narazili na prázdné místo na mapě,“ popisuje Rosa. „Hra navíc i lépe vypadá. Dokonce jsme v týmu vyhlásili soutěž o to, jestli někdo dokáže udělat obrázek, který není hezký,“ přidává.

K budování hráčské základny i tržeb má kromě toho přispět i plánovaná dlouhověkost druhého dílu. První Space Engineers se rok co rok rozrůstali o nový obsah, ani s vydáním dvojky práce na nich neustanou. U pokračování to bude také tak. Tvůrci už teď hovoří o tom, že právě vydaná první ochutnávka se bude po vzoru jedničky pravidelně rozšiřovat o bezplatná i placená rozšíření. Jen letos bude různě velkých aktualizací na půl tuctu.

První krůčky do vesmíru můžete provést na PC, Space Engineers 2 vychází na Steamu s cenou 29 eur, tedy zhruba 750 korun. Předělávky hry pro konzole jsou ve vývoji. Stejně jako další obsah, který úvodní verzi vydanou v předběžném přístupu rozšíří. O kolonizaci planet, příběhový singleplayerový zážitek nebo vodní plochy s realistickou fyzikou – a taky s ponorkami. To kdyby vám snad vesmír byl málo.