Herní obchody JRC zastaraly, nepřežily by. Pod námi se obrat vyšplhal k miliardě, říká majitel Smarty

Před třemi lety se síť herních obchodů JRC začlenila do skupiny Smarty Brands podnikatele Petra Syrůčka. Pro videoherního prodejce to byla cesta k přežití, pro Syrůčkovu společnost zase cesta k rozšiřování do kamenných prodejen po celé republice. A ke zdvojnásobení obratu z herního byznysu.

Skupina Smarty Brands, pod kterou kromě obchodů JRC a Smarty.cz patří také na Apple zaměřený iWant, naposledy vykázala obrat 4,3 miliardy korun se ziskem 18 milionů. Nyní tržby míří přes pět miliard. A videoherní produkty u ní tvoří velice významnou část této sumy. „Ještě uvidíme, jak silná bude předvánoční sezona. Ale za letošní kalendářní rok to určitě bude kolem 900 milionů korun,“ uvedl majitel skupiny Petr Syrůček při zhodnocení tří let od převzetí JRC.

Byla to prý takříkajíc oboustranně výhodná transakce. „Samotné JRC by tu dnes bez nějaké podobné integrace s jinou firmou už nebylo. Koncept monotematických prodejen se vyčerpal. Každý potřebuje nějaký impulz, JRC za těch mnoho let své existence dospělo k morálnímu zastarání, bez inovací by nepřežilo,“ prohlásil Syrůček.

To naznačují i finanční výsledky JRC v době před akvizicí. Za rok 2019 sice jeho tržby přesáhly půl miliardy korun, v následujícím účetním období ale klesly na 371 milionů. V roce, kdy ho převzalo Smarty, dokonce na 241 milionů. „Když se podíváte na obrat JRC ve vrcholných letech, tak dnes jsme skoro na dvojnásobku,“ okomentoval majitel Smarty herní byznys své firmy.

Foto: Smarty Brands Rudolf Konečný, obchodní ředitel skupiny Smarty Brands

Nicméně i pro Smarty bylo převzetí značky JRC (a s ní spojeného slovenského Brlohu) důležité. „Jejich přínos je naprosto klíčový pro naše další fungování. Bez akvizice bychom neměli základ našeho herního byznysu. A hlavně bychom nemohli budovat žádnou síť kamenných prodejen, zůstali bychom čistě online,“ dodal Syrůček.

Svou síť obchodů Smarty poměrně rychle rozšiřuje, letos ke stávajícím třem desítkám přidá ještě tři prodejny, příští rok chce pět dalších. Každá nová podle Syrůčka znamená investici kolem 12 milionů korun, výše nákladů také diktuje jejich umístění. Obchody, které kombinují herní sekci JRC s elektronikou Smarty, míří do velkých obchodních center.

Tam právě mixem nabízených produktů podle svého zakladatele oslovují až devadesát procent návštěvníků, nikoliv jen zhruba jejich pětinu jako čistě herně specializované obchody. Celkem za rok Smarty očekává ve svých prodejnách, jež postupně podstupují proměnu do zmiňovaného kombinovaného konceptu, kolem sedmi milionů zákazníků.

Čistě videoherní nicméně už není ani značka JRC. Podobně jako u konkurenčního Xzone čím dál tím větší podíl na tržbách tvoří popkulturní merch či sběratelské kartičky. „S nástupem digitální distribuce se na prodej fyzických kopií her dlouhodobě spolehnout nedá. Takže jsme přidali další vertikály jako právě třeba kartičky. V nich jsme jednička na trhu v počtu kusů i nabídky,“ tvrdí obchodní ředitel skupiny Rudolf Konečný.

Ve většině segmentů, kde je aktivní Smarty, se na neotřesitelné pozici jedničky jinak samozřejmě drží Alza, ale aktuální vývoj na českém trhu uvolnil příčky těsně pod ní. Obchod CZC, dlouho považovaný za domácí dvojku zaměřenou ve velké míře právě na hráče, pod novými polskými majiteli ze skupiny Allegro prakticky skončil.

„Náhoda tomu chtěla, že nám situace přeje. Máme ambici stát se v našich segmentech IT, chytré elektroniky, PC gamingu a mobilních telefonů dvojkou. Věříme, že to po CZC převezmeme, i když těch firem s podobnými ambicemi je tu samozřejmě více,“ zmínil Syrůček. „Už jsme právě z CZC dokonce získali i některé lidi, co v oboru chtěli zůstat,“ uzavírá.