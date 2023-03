Vespa ve světě aut. Jízda ve španělském elektrickém sporťáčku není o výkonu, ale o stylu

Už zvenčí je vidět, že nejde o typický vůz, který běžně potkáváte v ulicích měst. Cupra Born to hraje na design a rovnováhu mezi jízdou a skoro až módním parťákem, což značka přiživuje i vlastní řadou doplňků. S menší nadsázkou se dá říct, že jde o Vespu ve světě aut – a pro mladé městské řidiče může být zajímavou elektrickou volbou. Styl je ovšem vykoupen cenou.

Někdo bere auta za nutnost a neřeší příliš to, jak moc sedí do jeho životního stylu. A to je úplně v pořádku. Jsou tady ale tací, kteří si naopak hledají vozy i podle toho, jak na ně působí, respektive jaké emoce v nich vyvolávají a zda se mohou stát i něčím víc než jen prostředkem pro přesuny. Právě tímto směrem se vydává i uhlazený pětidveřový elektromobil Born od španělské značky Cupra, která vznikla osamostatněním se od automobilky Seat.

Jeho design vychází ze sportovních křivek. A je to patrné skoro ve všech detailech. Ať už jde o světlomety na přední masce, které štikovitým způsobem kopírují svažující se masku, aerodynamicky provedené disky na kolech, hbitě vypadající spoiler nebo samotný podvozek s adaptivními tlumiči. Zároveň to ale sporťák není – jeho maximální výkon se u vyšší varianty pohybuje okolo 230 koní, i v režimu Cupra vás do sedaček nezarve a na dálnicích se prohání mnohem svižnější a rychlejší auta. Omezovač v Bornu totiž končí na 160 km/h.

Na vysokorychlostní úseky se ale Born nehrne, naopak se vidí spíše ve městech, kde pak je dostatečně hbitý na to, aby s ním řidič mohl svižně měnit pruhy a kopírovat tak dynamiku městské silniční dopravy. Díky bateriovému balíku umístěnému přímo v podlaze má pak Born poměrně nízké těžiště, které vůz dobře udrží na cestách během většího manévrování. A dojezd? Papírově okolo 420 kilometrů – a byť v praxi to je asi o pětinu méně, v městech to vystačí.

Foto: Filip Houska/CzechCrunch Přední maska Cupry Born

Vnitřek auta je vymyšlen tak, aby nerušil technologiemi, ale zároveň nabízí snad vše potřebné. Dva displeje, jeden z nich infotainmentového charakteru s úhlopříčkou dvanáct palců, měkké polstrování, které je doplňováno decentními měděnými detaily, užší sedačky pro sportovnější dojem z auta a nespočet přihrádek, kde lze nabíjet mobilní zařízení. Interiér neoslní, ale dokáže v člověku vyvolat emoci a pozastavit se nad známým klišé, že „méně je někdy více“.

Po našem testování v ulicích Prahy ale můžeme říct, že ani na nás nezapůsobil Born jako auto, které člověk chce kvůli technickým parametrům. Jde o stylovku, zábavného malého elektrického parťáka, který by možná více než do české metropole zapadl do prosluněných uliček Barcelony. Cupra okolo něj – a svých dalších modelů – buduje punc jakési lifestylové značky, jež by měla zapadnout do života majitele víc, než jen výplň garáže.

I to je důvod, proč Cupra ke svým vozům vymyslela řadu tematických doplňků. V jejích barvách je možné mít například raketu na padel (oblíbený sport ve stylu tenisu a badmintonu ve španělsky mluvících zemích) nebo lampičku do ložnice, ale třeba i kožené příslušenství ve formě batohů a tašek, sluneční brýle nebo tenisky, na kterých Cupra pracovala s barcelonskou značkou Mikakus. A nechybí ani trička nebo kšiltovky.

S menší nadsázkou se dá říct, že Cupra buduje v automobilovém světu takovou Vespu, nejoblíbenější řadu italských skútrů od společnosti Piaggio. Ta totiž nehraje jen na technické parametry svých motorek, ale okolní auru, která značku doprovází. Proto má ve světě nezapomenutelné jméno a každý ví, že Vespa je spíše životním stylem než obyčejným skútrem. A zdá se, že do těchto rovin míří i španělská Cupra se svými elektroauty.

Born je vlastně dobrým příkladem toho, jak zaujmout mladší řidiče (případně ty, kteří řeší své vůbec první elektrické auto do města) a nabídnout jim něco navíc. Jak zaujmout ty, kteří neřeší výkon, ale chtějí mít vůz, se kterým se dokážou ztotožnit. V tom Cupra vyniká. A stejně jako u Vespy i tady platí jednoduchá rovnice, že za stylovku si člověk holt připlatí – cena se točí okolo 1,3 milionu korun.