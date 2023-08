Víc marketingový génius než legendární investor? Slavný Michael Burry zase předpovídá krach trhů

Komentář Tomáše Vranky, analytika XTB. Jen málo lidí vzbuzuje ve světě investic takovou vášeň jako Michael Burry. Pokud je vám jeho jméno povědomé, pravděpodobně tohoto investora znáte z filmu The Big Short, kde ho ztvárnil Christian Bale. Burry se nejvíce proslavil tím, že předpověděl velkou finanční krizi v roce 2008 několik let před jejím příchodem a vsadil na pád trhů, na čemž pohádkově vydělal. Právě tento příběh se stal námětem výše zmíněného filmu. A od té doby jeho předpovědi hltají investoři po celém světě.

V posledních letech se však o Michaelu Burrym objevuje mnoho vtipů, protože dál pravidelně varuje před nadcházející krizí, která má být horší než ta v roce 2008. Kdosi kdysi napsal, že Burry předpověděl padesát z posledních dvou velkých tržních krachů. Byť se jeho poslední předpovědi zatím nenaplňují, dostává se tomuto investorovi velké mediální pozornosti. S největší pravděpodobností zkrátka proto, že když někdo mluví o katastrofě, přináší to zájem.

Naposledy Michael Burry vzbudil pozornost minulý týden, kdy se objevila zpráva, že otevřel pozici na pokles amerického akciového trhu o 1,6 miliardy dolarů. To je však celková hodnota podkladového aktiva a Burry shortoval trh pomocí opcí za reálně nižší částku. Podle dostupných informací vsadil Michael Burry na pokles trhu pomocí 20 tisíc prodejních opcí na index S&P 500 a 20 tisíc prodejních opcí na Nasdaq. Celková částka investovaná do tohoto obchodu se však odhaduje na 26,5 milionu dolarů.

Na tomto místě je třeba dodat, že podle dostupných údajů byla výkonnost Burryho investic před krachem v roce 2008, tedy v letech 2000 až 2006, velmi dobrá. Na obrázku níže můžete vidět, jak si jeho fond Scion Value Fund vedl ve srovnání s benchmarkem podobným indexu S&P 500. Fond v tomto období velmi výrazně překonal výkonnost indexu.

Výkon Scion Value Fund vs. index S&P 500

Problémem však je, že Burryho fond v posledních letech nezveřejňuje svou výkonnost, takže nemáme k dispozici přesná čísla. Něco můžeme vyčíst z průběžných nákupů nebo prodejů, ale ke konkrétním číslům jsem se nedostal. Na první pohled se však zdá, že Burry provádí v rámci fondu každé čtvrtletí velmi výrazné změny a uskutečňuje opravdu obrovské množství obchodů, což v investování není až tak typické.

Většina investorů má v rámci svých portfolií tendenci provádět dlouhodobější obchody. Mnohokrát vstoupí do pozice a později ji navýší, nebo ji v případě problémů či změny investiční teze sníží a postupně odprodají. Burry však provádí velké množství obchodů a často přidává zcela nové pozice a stejně často pozice zcela odprodává.

Je to o něco agresivnější přístup, ale manažeři fondů jsou různí, každý má prostě jinou investiční strategii. Warren Buffett je dlouhodobý investor, může sloužit jako dobrý příklad odlišného přístupu. Dělá méně transakcí, buduje pozice a zbavuje se jich většinou postupně.

Přehled nákupů a prodejů v rámci Scion Value Fundu si můžete prohlédnout na webu společnosti Dataroma. Skutečnou výkonnost fondu však neznáme. Burry svůj pohled na trh často komentoval také prostřednictvím sociální sítě Twitter/X, kde přicházel s předpověďmi katastrof a propadů celého trhu. Naposledy začátkem roku napsal příspěvek, v němž bylo pouze „SELL“, tedy „PRODAT“.

Poté, co se jeho hláška stala virální, rozhodl se Burry svůj profil na Twitteru raději smazat. Ostatně už tak učinil i několikrát v minulosti, obvykle po podobné proklamaci, která vzbudila velkou pozornost. Vždy se ale vrátil a také nyní ho na síti X můžeme najít pod účtem @michaeljburry, který však zatím nemá zveřejněný ani jeden příspěvek.

V kolonce jméno pak má Burry již delší dobu uvedené „Cassandra B.C.“ Jde o odkaz na řeckou mytologii a kněžku Kassandru, dceru trojského krále Priama, která byla proslulou věštkyní. Přestože se však každá její věštba potvrdila, nikdo jí předpovědi nikdy nevěřil. O tom, že Michael Burry ale novodobou Kassandrou spíše není, se teď opět rozvířily debaty.

Redaktoři deníku The Wall Street Journal se podívali na výkonnost akciového indexu S&P 500 v následujících šesti měsících poté, co Burry přišel s danou předpovědí propadu nebo komentářem o problémech. Průměrný šestiměsíční anualizovaný výnos trhu činil po daných předpovědích 34 procent. Pokud byste udělali přesný opak toho, co Burry mezi řádky myslel, dosáhli byste docela slušného zisku.

Z grafiky výše vidíme, že po Burryho předpovědích propadu akciové trhy poměrně silně rostly. Do dalšího grafu v přiloženém tweetu níže zároveň byly přidány další Burryho předpovědi včetně následného vývoje indexu S&P 500 a toto je výsledek.

A look at all of Michael Burry’s recent predictions.

In 2005, Predicted the collapse of the subprime mortgage market

-> Housing market crashes in 2008, Global Financial Crisis.

On Dec 2015, he predicted that the stock market would crash within the next few months.

-> SPX +11%… pic.twitter.com/fpBj9V2Shq

— Adam Khoo (@adamkhootrader) August 15, 2023