Vídeň vykáže ze své Argentinské ulice auta a dá přednost kolům. Rozhodli o tom občané

Před rokem na jaře se vídeňský magistrát zeptal lidí, jak by chtěli, aby vypadala jejich Argentinierstraße. Ta se podobá pražské Argentinské ulici v mnoha ohledech. V tom hlavním ale nikoli. Ve Vídni už mají nyní na stole návrhy její budoucí podoby, která vzešla z výsledků ankety. Argentinská, aspoň ta ve Vídni, se má změnit na cykloulici.

Argentinierstraße by se tak měla zbarvit dočervena. To vydá jasný signál – tady mají přednost cyklisté. Ve vlastním širokém pruhu by měla jezdit kola v obou směrech. Auta sem by sem měla moci vjet, ale půjde pouze o místní, kteří budou mít dovolenou maximální rychlost třicet kilometrů za hodinu. Cyklisty auta nebudou smět ani omezovat, ani ohrožovat. Zklidnění mají kromě jasné červené barvy podpořit ještě stavební opatření, po kterých tu zbydou zvýšené nájezdy do ulice.

„Je to jedna z nejdůležitějších cyklistických cest ve vídeňské cyklistické síti. Projekt proto podporuje velká část vídeňské cyklistické komunity,“ říká pro CzechCrunch Christian Rupp z Mobilitätsagentur Wien, městské agentury, která se zabývá zónami pro pěší a cyklodopravou. Změny by ale neměly přinést benefit jen pro cyklisty. Užít by si je měli zejména místní. Zatímco uprostřed Argentinské budou jezdit kola, po stranách se má vysázet stovka zelených záhonů a šedesát nových stromů a také vzrostlé keře. Celková plocha asfaltu se tak zmenší o tisíc metrů čtverečních, nahradí ho kromě zeleně také lavičky, vodní prvky a pítka. To samo o sobě zlepší klima v dnes zamořené ulici, efekt má ještě víc umocnit světlejší dlažba.

Proměna ulice přitom začala docela nevinně. Na začátku proběhla tři kola takzvaného dialogu, kdy se představitelé města sešli s místními obyvateli a v zásadě si obě strany řekly, jak na tom jsou. Pak město určilo datum, kdy budou lidé moci hlasovat v anketě. Lidé měli zaškrtnout svoje priority. Na výběr dostali z těchto: zaprvé ozelenění, ochlazení a méně asfaltu, zadruhé dopravní zklidnění a méně tranzitní dopravy, zatřetí více místa pro chůzi, širší chodníky a lepší rozhledy a jako poslední co nejvíce parkovacích míst pro osobní auta.

Foto: Magistrát města Vídně Červená barva bude značit naprostou přednost cyklistů

Nejvíc lidé volili klíčové zelené plochy a ochlazení ulice, pak následovalo zklidnění dopravy a snížení tranzitu společně s větším prostorem pro chůzi. Nejméně lidé volili parkovací místa. „Na tomto základě byly načrtnuty dvě varianty, které dosahují potřebné kvality pro cyklistickou dopravu. První byla cyklistická ulice, druhou obousměrná cyklostezka. Obě varianty byly představeny místním obyvatelům s výhodami a nevýhodami a podrobeny hlasování,“ říká Rupp.

Konkrétně to znamenalo buď nechat ulici tak jak je a v podstatě jen rozšířit cyklopruhy. Nebo ji změnit na ulici, kde budou mít výhradní pozici kola. Hlasování se zúčastnilo přes deset tisíc obyvatel Argentinierstraße a jejího blízkého okolí. Rozhodla valná většina, kdy si 85,5 procenta lidí přálo, aby auta prakticky zmizela.

Nakonec vznikl konkrétní návrh úprav, ke kterému si magistrát přizval Siorse van Durena, experta z Nizozemí, který se specializuje nejen na dopravu, ale i na městské plánování. Ostatně varianta, kterou místní zvolili, je cykloulice nizozemského typu. Vídeň představila konkrétní vizualizace na přelomu letošního dubna a května a lidé se k nim mohli znovu vyjádřit. Až na základě jejich zpětné vazby došlo k finálním návrhům budoucí podoby Argentinské ulice.

Vídeň už má přitom i termíny. Přestavba by měla začít ještě letos na podzim a trvat jeden rok. Pravdou ale je, že debata trvala dohromady deset roků. Argentinierstraße je součástí hlavního cyklistického tahu z centra k hlavnímu nádraží a jižní hranici města. To plánuje vylepšit velkou část celé devítikilometrové trasy. Podle plánů se má stát trasa v podstatě cyklodálnicí.

Vídeňská Argentinská má s tou pražskou mnoho společného. Jde o rušné ulice, které se nacházejí v centru města. Obě také vedou asi jeden a půl kilometru severojižním směrem. Zásadní rozdíl ale je, že vídeňskou cestou jezdí cyklisté ve velkém už nyní. Vídeň v roce 2022 napočítala, že tudy za rok projede 1,098 milionu cyklistů. To je ve srovnání s rokem 2018 nárůst o 47 procent. Cyklisté přitom přibývají i dál, mezi letošním lednem a dubnem činil jejich nárůst čtrnáct procent.