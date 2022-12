Vidlácká hra o pivku a prázdninách s dabingem Jakuba Prachaře chce vaše prachy. Koupí za ně trabanta

Last Holiday je simulátor prázdnin na severu Čech. V roce 2000. S lahváči, automaty a cigaretami. A také s trabantem. Hru tvoří parta ne úplně zkušených vývojářů, ale co nemají v životopise, to dohání nekorektním humorem a vysokým nasazením i ambicemi. Při pomyšlení na videohru s puberťákem v hlavní roli by vás to možná nenapadlo, ale myslí to s ní opravdu vážně. Ačkoliv je nevážná. Aby se hra povedla na jedničku (na rozdíl od maturity, kterou hlavní hrdina nezvládl), jdou na crowdfunding. Ale tušíte správně, nebude to jen tak obyčejné vybírání peněz.

Říkají si Boomer Games a prozatím zůstávají v absolutní anonymitě. Proč? To nám vysvětlili tři týdny nazpátek, když jsme je navštívili při natáčení dabingu. Ten příběh si přečtěte, stojí za to. Tehdy zrovna pro svou hru Last Holiday nahrávali zkušeného herce a dabéra Petra Rychlého. Současně ale zmiňovali, že tím výčet známých hlasů, které v jejich chystaném titulu zazní, nekončí. Kámoše hlavního hrdiny hry tak namluví Jakub Prachař. A přidá se i stand-up komik Daniel Ferenc. Jeho hlas dostane romský majitel vrakoviště Demeter.

Zapojení známých bavičů do nekorektně humorného projektu navíc není jedinou novinkou Boomer Games. Ti projekt, na němž pracují už tři roky, nejprve financovali z první kapsy, poté získali několik milionů korun od investorů. Nyní ale zamířili na crowdfundingovou platformu Startovač, kde od fanoušků chtějí vybrat 55 tisíc korun. Zdá se vám to na vývoj hry málo? Také že je, peníze totiž chtějí na něco úplně jiného. Na trabanta.

„Proč vybíráme prachy? Byť jsou naši grafici solidní frajeři a grafiku dělají dobrou, trabanta dělají z fotek a inzerátů. Vlastní trabant by nám umožnil rozložit to mistrovské dílo na součástky a do nejmenšího šroubku. Grafik Honza nemá totiž řidičák a auto viděl jen na parkovišti před Albertem,“ vysvětlují svérázným způsobem cíl crowdfundingové kampaně. Ikonický vůz bude totiž v Last Holiday hrát klíčovou roli, hráč jej bude opravovat i tunit.

Skutečný automobil by tak vývojáři rádi použili jak pro realističtější ztvárnění východoněmeckého vehiklu ve hře, tak k marketingu. „Kromě toho, že budeme moci naskenovat součástky, s ním budeme dělat reklamní kampaň. Objíždět s ním akce, třeba až bude hezky, tak bychom ho chtěli vystavit v Praze s holkami, co ho budou mydlit,“ prozradil pro CzechCrunch šéf projektu.

Foto: Boomer Games Pivko, holky a cigára. Last Holiday vás vezme na prázdniny do roku 2000

Crowdfunding na Startovači jen pár hodin po spuštění kampaně na požadovanou částku už téměř dosáhl. Vzhledem k tomu, že kampani ještě 29 dní zbývá, je jasné, že trabant bude. „A jestli vybereme dost peněz navíc, tak je použijeme na rozšíření týmu, aby hra byla ještě lepší a měla ještě víc obsahu v předběžném přístupu,“ říká vedoucí Boomer Games. Last Holiday totiž před ostrým vydáním na Steamu zamíří do takzvaného early accessu, který má nedočkavcům nabídnout zhruba třetinu hry.

Ale protože si na rozdíl od hlavního hrdiny nemohou vydělat peníze navíc drobnou kriminalitou a hraním na automatech, obrátili se autoři na komunitní financování. Podporovatele vábí i dalšími metami, nejen ziskem trabanta při 55 tisících korun. Pokud vybraná částka dosáhne na 150 tisíc, cíl je jasný: „Přidáme do hry V3S hovnocuc.“ Možná ještě lákavější je čtvrtmilionový milník, který slibuje velkou párty, ze které pak Boomeři „zveřejní fotky, aby ostatní studia záviděla.“

Další úrovně, kterých kampaň může dosáhnout, lákají na možnost zakoupení licencované hudby do soundtracku, přidání více aut či motorek nebo verzi hry na konzole, nikoliv jen na PC. Anebo také natočení videa o pasivním příjmu boomerů či vysmátí se Sleep Teamu, autorům Bulánků, kteří si pro peníze na pokračování svého hitu také šli na crowdfunding. Běžný podporovatel by ony posledně jmenované možnosti přešel s úsměvem (nebo s kroucením očima), ale po veselé návštěvě a rozhovoru s Boomer Games by jejich realizace vůbec nepřekvapila.

Úsměvné jsou i odměny, které podporovatelé mohou na Startovači získat. Sběratelská edice hry je ještě jakž takž očekávatelná (ačkoliv obsahuje „jedno docela vostrý překvapení“), stejně tak možnost nechat se zvěčnit v podobě postavy ve hře. Originálněji už ale zní třeba možnost nadabovat ovci. Anebo večeře s týmem, ke které Boomer Games přidávají komentář: „Potom si s tebou zahrajeme všechny hazardní hry, které v Last Holiday můžeš hrát. Vysvětlíme ti pravidla plátýnka, korunkového pršíčka a dalších zábavných disciplín. Vem si sebou dost kováků, protože se u těhle her můžou rychle rozkutálet.“

Jenže ačkoliv tvůrci hry nejdou pro pubertální či nekorektní vtípek daleko a o obsahu hry nelze hovořit bez obrovské nadsázky a s velkou dávkou humoru (po vzoru survivalových videoher se třeba musíte starat o stav své postavy, ale zatímco v jiných hrách to řešíte léčením, zde si hladinu stresu snižujete cigaretami), jinak je projekt překvapivě propracovaný. Však ani severočeské zasazení není náhodné. Autoři naskenovali skutečnou obec na severu republiky, reprodukovali reálné domy, místa a silnice. Fanoušci opravdovou ves dokonce už poznali.

Že to se svou nevážnou hrou myslí vážně, ukazují i ve zdánlivých detailech. Po vzoru série Grand Theft Auto se Boomer Games rozhodli do Last Holiday dát vlastní televizní vysílání. „Vytvořili jsme pro něj osm hodin originálního obsahu,“ připomněl velitel dvanáctičlenného týmu. Stejně tak vývojáři nešli cestou koupení generického herního obsahu, ale drtivou většinu toho, co ve hře uvidíte, vyrobili sami nebo podle reálných předloh. A takové nasazení stojí za podporu. Určitě je to lepší investice než peníze naházet do automatu.