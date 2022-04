Vietnamská automobilka chce dobýt USA i Evropu. Použije k tomu elektromobily od italské legendy

Vietnamské zboží není v České republice nic nedostupného. Co u nás však prozatím neseženete, jsou vozy jediné vietnamské automobilky VinFast. Ta nyní rozšiřuje svou produkci z Vietnamu do Spojených států. Evropané však smutnit nemusí, její pobočky se otevřou také v Nizozemsku, Francii a Německu, kde by měl časem vyrůst i výrobní závod.

VinFast je jedinou vietnamskou automobilkou, pro kterou je však domácí trh až příliš těsný. Její modely by tak měly být již brzy k dostání v Kanadě, Spojených státech a Evropě. O uspokojování poptávky se prozatím stará výrobní závod ve vietnamském Haiphongu s produkční kapacitou 950 tisíc vozidel ročně.

Kapacity by se však měly brzy rozšiřovat. Stane se tak díky investici ve výši dvou miliard dolarů, tedy přibližně 44 miliard korun, díky kterým vyroste nový výrobní závod v americkém státě Severní Karolína. Výroba by zde měla odstartovat za dva roky, přičemž v první fázi bude roční produkce činit 150 tisíc vozů.

Automobilka, která patří do skupiny VinGroup nejbohatšího Vietnamce Pham Nhat Vuonga, svým rozhodnutím vybudovat závod právě v Severní Karolíně potvrzuje, že se z této oblasti stává nové centrum elektromobility ve Spojených státech. Své aktivity zde již zahájily společnosti jako Arrival či Toyota, zatímco v Jižní Karolíně operuje Volvo či Proterra.

Foto: VinFast Závod automobilky VinFast ve Vietnamu

„Severní Karolína se rychle stává centrem rozvíjející se ekonomiky čisté energie. Projekt společnosti VinFast přinese našemu státu mnoho pracovních míst a také zdravější životní prostředí, protože na silnice vyjede více elektromobilů, které nám pomohou snížit emise skleníkových plynů,“ uvedl guvernér Severní Karolíny Roy Cooper.

Nový závod VinFastu, který vytvoří až sedm tisíc nových pracovních pozic, by se měl později transformovat na obří výrobní centrum, které bude chrlit elektromobily ale i elektrické autobusy a baterie. Automobilka počítá s tím, že časem zcela zastaví výrobu konvenčních modelů i ve svém vietnamském závodě a bude se soustředit na produkci pouze elektrifikovaných modelů.

První fáze výroby ve Spojených státech počítá s výrobou elektrických modelů VF 9 a VF 8 spadajících do kategorie sportovně užitkových vozů s kapacitou pět, respektive sedm cestujících. Tyto modely budou jako jediné z nabídky automobilky dostupné ve Spojených státech i Evropě, což je důvod, proč jdou značně vstříc požadavkům západního trhu. Například design má na svědomí slavná italská karosárna Pininfarina.

Evropská cenovka vozů by se měla pohybovat okolo 36 tisíc eur (zhruba 880 tisíc korun) v případě modelu VF 8, u verze VF 9 pak ve výši 56 tisíc eur (přibližně 1,4 milionu korun). Zajímavé je, že v této cenovce není zahrnuta samotná baterie, kterou si bude řidič vozu od společnosti pronajímat na základě dvou plánů zohledňujících měsíční kilometrový nájezd vozu.

Foto: VinFast VinFast u vozů sází na elektrický luxus

V Evropě spustí VinFast provoz poboček v Nizozemsku, Francii a Německu na jaře tohoto roku. Následovat by měly skandinávské země či Rakousko. Prodejní model by přitom měl být podobný tomu, jaký má Tesla. Tedy prodej vozů přímo online bez autorizovaných prodejců.

Výrobou ve Spojených státech navíc VinFast svou expanzi nekončí. V současné době se totiž poohlíží také po lokalitě v Německu, kde by mohl vzniknout evropský závod. Ve hře by měla být dvě poslední místa, přičemž podle předběžných informací odsud první vyrobené vozy vyjedou již v roce 2025. Roční produkce pak předběžně počítá s 250 tisíci vozy.