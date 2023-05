Vítejte ve vidlákově. Vychází Last Holiday, nekorektní hra o pubertálních prázdninách na severu Čech

Přivítá vás dabing Petra Rychlého, vesnička postavená po vzoru skutečné severočeské obce, no a samozřejmě venkovské reálie roku 2000. Česká hra Last Holiday právě vychází v předběžném přístupu, kdy si ji můžete vyzkoušet v nefinální, ale jinak zcela hratelné verzi. A zjistit, kolik nekorektního humoru do ní studio Boomer Games dokázalo nacpat.

Jste puberťák, co neudělal maturitu. Otec se na vás zlobí. A tak jedete na prázdniny za babičkou. Na sever Čech. „Musíte se postarat o všechny své potřeby, jako je jídlo, pití, cíga, pivo, holky a prostě všechno, co k životu na vesnici patří,“ popisují tvůrci z Boomer Games svou originální hru Last Holiday. Tu si ode dneška můžete na Steamu pořídit za 29,90 euro, tedy zhruba 700 korun.

„Víme, že nejsme Warhorse Studios a nemůžeme konkurovat největším titulům. Jsme noví a malí, ale jdeme na to s pokorou, nadsázkou a humorem. Když nám odpustíte porodní bolesti spojené s hraním vývojářské a nehotové verze, získáte studio, co bude fanouškům navždycky vděčné,“ říká pro CzechCrunch šéf projektu Antonín Capoušek.

Vůbec jsem si nepředstavoval, že hned po uveřejnění pěti blbejch obrázků to bude na streamu u Herdyna i Agraela.

„Pokud si Last Holiday už teď zahrajete, vyslechneme vaši zpětnou vazbu, případné nedostatky opravíme a ve finále z toho uděláme super českou hru,“ slibuje vývojář. „A když Last Holiday nedávno na streamu hráli Agraelus a Herdyn, skoro jim to nepadalo. A lidi se dost bavili,“ přidává Capoušek se smíchem a odkazem na známé online osobnosti.

Nadsázka a humor Last Holiday rozhodně nechybí. Dokonce se chce říct, že to je až hodně umírněný popis. Hra sází na nekorektní humor, sama sebe tituluje jako „vidláckej simulátor“, a jestli bude hraní alespoň z půlky taková sranda, jakou jsme zažili při návštěvě Boomer Games na natáčení dabingu s Petrem Rychlým, bude to hit. Kromě Rychlého navíc vývojáři získali i hromadu dalších známých hereckých a dabérských jmen.

Hlavního hrdinu Bena namluvil herec a hudebník Jan Maxián, jeho nejlepšího kámoše Jakub Prachař. Roli babičky si střihla Dana Batulková, dědy zase oblíbený a zkušený dabér Bohuslav Kalva. Herce doplňuje třeba i známý streamer Pavel „Herdyn“ Mikeš anebo komik Daniel Ferenc. Ten obsadil roli romského provozovatele vrakoviště.

„Získali jsme prakticky každého, koho jsme chtěli, spolupráci jsme si hrozně užili. Hlavně dabing Jakuba Prachaře a právě Daniela Ference je luxusní. Oba se vyřádili a fakt se do toho obtiskli,“ láká na české znění Capoušek. Jen sázku na nekorektní humor a dabing ale nečekejte. Last Holiday bude pro někoho možná až překvapivě propracovaná hra.

Titul Boomer Games spojuje žánr survivalu s tuningem auta (po vzoru hitu My Summer Car) anebo s takovými detaily, jako je vytvoření několikahodinového obsahu pro televizní vysílání ve hře (tak trochu jako Grand Theft Auto). Anebo zasazení do mapy vzniklé naskenováním skutečné severočeské obce Bžany. Last Holiday tak má díky kombinaci hratelnosti, českých reálií a pubertálních vtípků potenciál stát se kultovním hitem.

A tedy především také díky tomu, že na sebe strhlo nemalou pozornost fanoušků. Tím překvapilo i své tvůrce. „Myslel jsem si, že tři měsíce budeme cpát peníze do reklamy, aby si toho možná někdo všiml. Vůbec jsem si nepředstavoval, že hned po uveřejnění pěti blbejch screenshotů to oběhne všechna česká herní média a bude to na streamu u Herdyna i Agraela,“ říká Capoušek. „Čekal jsem, že to bude o hodně těžší. Jsem na to pyšný, že naše nápady nepřipadaly dobré jenom nám,“ dodává šéf „boomerů“.

Mimochodem, o přístupu vývojářů z Boomer Games vám – kromě samotného názvu studia a toho, že dělají videohru s trabanty, hovnocucy a výherními automaty – hodně napoví i to, že část týmu v čele s Capouškem jsou recesisté, kteří v roce 2019 vstoupili do europarlamentních voleb se satirickým hnutím ANO, vytrollíme europarlament.

Na konec se chce říct „žerty stranou“, ale u Last Holiday to dost dobře nejde. Přesto šéf Boomer Games uzavírá představení Last Holiday přece jen o něco méně nevážně: „Úspěch bude, když to lidi budou hrát, bude je to bavit a nebudeme mít otřesná hodnocení. Nemám ambici měnit svět, ale mám ambici, aby si Last Holiday lidi zahráli a my jim tak udělali veselý večer.“