Pokračování velkofilmu Avatar dorazí ještě letos. Tvůrci odhalili název i termíny prvního traileru

Trvalo to možná až příliš dlouho. Teď se ale ukazuje, že pokračování jednoho z nejepičtějších filmových dobrodružství skutečně dorazí ještě v tomto roce. Řeč je o silně očekávaném velkofilmu Avatar 2, jenž nyní dostává oficiální název i termíny, kdy fanoušci uvidí jeho první trailer. Ten ukáže, jakým směrem se nové osudy bývalého vojáka Jakea Sullyho a mimozemské princezny Neytiri z planety Pandora vydají.

I dnes platí, že Avatar z roku 2009 patří mezi technicky nejpokročilejší filmy, jaké kdy vznikly. Ostatně když se snímek natáčel, tým okolo režiséra Jamese Camerona používal zcela nové technologie. A výsledek mluvil za vše. Nádherně zpracované prostředí fiktivního světa, které doplnily poutavé bitvy, vyneslo Avatarovi titul nejvýdělečnějšího filmu všech dob s tržbami přes 2,8 miliardy dolarů.

Okolo filmu se tak vytvořila silná fanouškovská základna, která nedochvilně čekala, až bude ohlášeno minimálně jeho první pokračování. Vědělo se, že přijde, jenže kvůli různým důvodům (zpravidla těm technickým) se příchod druhého dílu neustále odkládal. Teď je ale vše na dobré cestě – pokračování dorazí do kin letos 15. prosince a jeho tvůrci odhalují další detaily.

V první řadě už známe název. Namísto generického pojmenování Avatar 2 se bude novinka jmenovat Avatar: The Way of Water. Producent filmu Jon Landau, který část novinek prezentoval na pódiu konference CinemaCon v americkém Las Vegas, mimo jiné také zmínil, že pokračování se bude primárně točit opět okolo Jakea Sullyho a Neytiri, kteří budou v druhém díle o více než deset let starší.

„Avatar: The Way of Water se odehrává více než deset let po událostech prvního filmu a začíná vyprávět příběh rodiny Sullyových – Jakea, Neytiri a jejich dětí. Popisuje problémy, které je pronásledují, i to, co dělají, aby se navzájem ochránili. Boje, které svádějí, aby zůstali naživu, a tragédie, které prožívají,“ uvádí oficiální synopse filmu.

Spolu s tím Landau připomenul i fakt, že dohromady v průběhu let dorazí tři pokračování. Ve výsledku tak fanoušci dostanou čtyři „Avatary“. Filmy sice budou fungovat samostatně, ale jako celek vytvoří velkou ságu, která dovysvětlí různé dějové detaily. Teď se ale logicky mluví pouze o „dvojce“ – a čeká se především na trailer. I ten již brzy dorazí.

První trailer na Avatar: The Way of Water ale neodstartuje klasicky na YouTube, ale bude přehráván před začátkem jiného, také velmi skloňovaného filmu Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství. Ten vstoupí do kin již 5. května. Samotný trailer se pak na internet oficiálně dostane až o týden později. Režisér James Cameron slibuje, že už v traileru bude možné vypozorovat, jak moc tvůrci „posunuli laťku“.

A to není vše. Ačkoliv jsou drobné detaily k Avatar: The Way of Water stěžejní novinkou, tvůrci chtějí na pokračování nalákat i předělanou verzí původního filmu z roku 2009, která do kin vstoupí 23. září. Prakticky tak půjde o stejný snímek, jen s vizuálně poutavější stránkou.

Je takřka jisté, že to ke stříbrným plátnům přiláká davy lidí, čímž tvůrci navýší i množství peněz ve své kasičce tržeb. A udělají si tak další náskok před Avengers: Endgame, druhým nejvýdělečnějším filmem všech dob.