Vlakem na pražské letiště přes nový terminál. O svou spotřebu se postará sám díky energii slunce

Železnice vedoucí na pražské letiště se vždycky zdála být na míle daleko. Je paradox, že jedna ze stanic bude právě tomuto čekání tak trochu vzdávat hold. Konkrétně půjde o Dlouhou Míli, která nyní získala svoji podobu. Na letiště by se vlakem mělo začít jezdit v roce 2028. A to i přes budovu, kterou navrhl ateliér Pavlíček Hulín architekti.

Vlak bude na Dlouhé Míli zastavovat poblíž přistávací dráhy letiště, obchodního centra Šestka a také nedaleko Pražského okruhu, tedy vnějšího silničního obchvatu kolem metropole.

„Vznikne tak nový dopravní uzel, který vytvoří důležité propojení železnice se silniční dopravou, městskými i příměstskými autobusy a výhledově i s tramvajemi,“ popsal generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. U terminálu by i z toho důvodu mělo vzniknout nové parkoviště P+R.

Podoba stanice vzešla z architektonické soutěže, v níž uspěl návrh od Pavlíček Hulín architekti ve spolupráci se společností AFRY, která měla na starosti technickou proveditelnost návrhu. Ten podle architektů plně využívá potenciál terminálu nejen jako dopravního uzlu, ale také jako cílového bodu případného budoucího stavebního rozvoje v okolí.

Foto: Správa železnic Terminál navrhl ateliér Pavlíček Hulín architekti

„Naší prioritou je funkčnost, bezpečnost, snadná orientace, intuitivnost, plynulost pohybu a rychlost přestupů. Dále kvalita a atraktivita prostředí, které motivují k využívání hromadné dopravy,“ uvedl Jiří Pavlíček z ateliéru. Pavlíček Hulín architekti spolu s AFRY pracují mimochodem i na novém nádraží v Mladé Boleslavi.

Střecha budovy, jak ji architekti představili, je dominantou celého návrhu a připomíná plášť vlnící se nad zemí. Její výška se mění podle toho, jakou funkci mají jednotlivé části projektu. Nejníž je nad autobusovými nástupišti, pak postupně stoupá k hlavnímu vstupu na vlak.

„Umožňuje pohodlně přestoupit suchou nohou a zároveň cestující vede,“ doplňuje Pavlíček. Střecha má funkci jakéhosi intuitivního navigačního systému. Architekti chtěli, aby byla orientace po terminálu co možná nejjednodušší. A zároveň aby mezi autobusem a vlakem byla krátká vzdálenost. To se podařilo naplnit pro tři čtvrtiny přestupů.

Ve střední části je střecha prosklená a vpouští tak dovnitř světlo. Plní ale i užitečnou funkci. Jižní část totiž na sobě má fotovoltaické panely. Ty mají pokrýt spotřebu terminálu. Zároveň by měly přinést energii na dobíjení elektromobilů.

Střecha bude také částečně zelená, tedy zatravněná, což má napomoci se zadržováním dešťové vody. A má to také tlumit vznik tepleného ostrova. Zeleň je i v úrovni chodníku, počítá se rovněž s vertikální zelení. Správa železnic vyzdvihuje rovněž to, jak architekti přistoupili k návrhu záchytných parkovišť. Ateliér totiž i tady navrhuje zeleň, stín by tu měly poskytovat stromy.

Budova nabízí také prostor pro prodej jízdenek, čekárnu, malé obchody nebo zázemí pro technologie a zaměstnance.

Foto: Správa železnic Dominantou terminálu je střecha

Společnost AFRY, která měla na starosti technickou proveditelnost, návrh průběžně projednávala se všemi dotčenými subjekty. Kromě Správy železnic i s hlavním městem, městskou částí Praha 6, Institutem plánování a rozvoje, pražským dopravním podnikem, organizátorem dopravy Ropid i s letištěm.

Na železnici na letiště čeká Česko už dlouho. Praha a Dublin jsou jediné dvě evropské metropole, ve kterých není možné se na letiště dostat z centra vlakem. Budování nové trati je rozděleno do několika částí. Jediná hotová je ta, která vede po Negrelliho viaduktu. Další jsou teprve v plánech, příští rok by se ale mohly začít stavět. Kvůli trati na letiště se rovněž rekonstruuje Masarykovo nádraží.

Trať ale povede nejen na letiště, ale až do Kladna. Její celková cena se odhaduje na čtyřicet miliard korun a jak už bylo řečeno, hotová by měla být za šest let. Spoj bude elektrizovaný a povede po dvou kolejích.

Na konci loňského roku vypsala Správa železnic například také soutěž na modernizaci trati z Prahy-Bubnů na Výstaviště. Dohromady má mezi Kladnem a Prahou vzniknout dvacet samostatných staveb. Díky nim se cesta z centra na letiště stáhne na 25 minut jízdy.