Obzvláště v létě dostává cesta na letiště nové rozměry. Nejen kvůli horku, které hlavní město sužuje, ale i proto, že právě v létě je hlavní turistická sezóna a logicky tudy proudí nejvíce lidí. Zapomeňme na chvíli na to, že covid toto pravidlo trochu poupravil. Praha je kromě Dublinu jedinou evropskou metropolí, kde se není možné z centra dostat vlakem na letiště. V příštích letech by se to mělo změnit. A už teď k tomu vedou dílčí kroky. Tím posledním je nyní zpráva o výběru projektanta nového terminálu a trati k letišti – a součástí budou i tunely.

Trasa povede částečně podél trasy Pražského okruhu a dálnice D7, která vede kolem Slaného do Chomutova. Nedojede ale až tam, stočí se k Terminálu 1 a 2. Každopádně dohromady bude mít čtyři kilometry, které vzniknou mezi zastávkami Praha-Ruzyně a Praha-Letiště Václava Havla. Tunely by měly na trase vzniknout dva, oba budou hloubené a dvoukolejné.

První bude mít 119 metrů a povede před novým terminálem na Dlouhé Míli. Nad ním by měla vést nová komunikace, autobusový terminál a parkoviště P+R. To vše také v blízkosti obchodního domu Šestka, příletové a vzletové dráhy a také Pražského okruhu. Za terminálem bude následovat druhý tunel s 83 metry, nad kterým povede silnice K Letišti. S výstavbou by se mělo začít v roce 2024 – a potrvá čtyři roky.

Zakázku, kterou vypsala Správa železnic, vyhrála česká pobočka společnosti AFRY společně se švédskou sesterskou firmou AF Infrastructure. „Dlouhá Míle bude důležitý dopravní terminál s železniční zastávkou a možností přestupu na městské i příměstské autobusy, výhledově i na tramvaje,“ uvádí jednatel AFRY Petr Košan.

Vizualizace terminálu Dlouhá Míle Foto: Správa železnic

„Významně rozšíří infrastrukturní výbavu širšího území letiště, protože poskytne parkoviště P+R s kapacitou přes tisícovku stání na úrovňovém parkování, až dva tisíce aut v případě vybudování parkovacího domu,“ doplňuje. Kromě tramvají by zde v budoucnu měl být i spoj na příměstskou autobusovou zastávku.

AFRY nabídla v soutěži 109,9 milionu korun, což je téměř o deset milionů méně, než byla předpokládaná cena. Společnost nicméně dodala, že cena byla jen zhruba šedesátiprocentním kritériem – rozhodovaly například také zkušenosti. Na starosti bude mít firma dokumentaci pro stavební povolení trati i železniční zastávky Dlouhá Míle. Při stavbě bude mít na starosti dozor.

Součástí zakázky bude digitální model stavby, takzvaný BIM (Building Information Modeling neboli informační modelování staveb). V zásadě jde o 3D model stavby, který ale dokáže projekt „ohlídat“, a to při stavbě i její správě. 3D model přitom může kontrolovat spousta lidí – od projektanta přes investora, architekta, inženýra, dodavatele, správce stavby až po úřady. Ti všichni navzájem sdílejí veškeré informace o dodaném materiálu, ceně i termínech. Skrze kontrolu projektu by měli dospět k co nejlevnějšímu a zároveň nejlepšímu projektu.

Odbočka na pražské letiště na cestě z Prahy do Kladna Foto: Správa železnic

Model má ale ještě jednu výhodu. Pokaždé, kdy se schyluje k nějakému problému, BIM to zavětří a měl by na to být schopen také upozornit. Systém dokáže odhalit, jestli bude projekt odolávat přívalovému dešti, silnému větru, narušené statice i špatně nainstalovaným dveřím.

Pracovat s BIM je díky neuvěřitelné úspoře (nejen peněz, ale často i času) ve veřejných zakázkách v několika státech povinné. Příkladem je třeba Velká Británie, Norsko, Finsko, Dánsko nebo Francie. Mluví se o něm ale i v Česku. Trať mezi zastávkami v Ruzyni a samotným letištěm teď ukážou, jak to celé funguje v praxi.

Do Kladna vede cesta přes 20 samostatných staveb

Celou trasu z Masarykova nádraží do Kladna s odbočkou na letiště by lidé mohli začít využívat v roce 2029. Pracuje se na několika úsecích, jediným hotovým je přitom ten, který vede přes rekonstruovaný Negrelliho viadukt. Už příští rok by se mohlo začít rovněž s úpravou nejstaršího nádraží v Praze. Na Masaryčce vzniknou dvě nové koleje právě kvůli trase na letiště, chystají se ale například i nové vchody, nádraží by se také mělo napojit na novou výstavbu v režii Penty.

Na konci loňského roku vypsala Správa železnic také soutěž na modernizaci trati z Prahy-Bubnů na Výstaviště. Projekt za čtyři miliardy by měl být hotový do roku 2025. V Bubnech vznikne nová zastávka, která bude propojená se stanicí metra Vltavskou. To všechno by se mělo propsat do transformace místa, kde se do budoucna počítá s novou koncertní síní. Nádraží bude mít tři nástupiště a čtyři koleje, na střeše by měla být zelená odpočinková plocha, ve vestibulu se počítá s komerčními prostory. Časem by nad nádražím měla vzniknout nová administrativní budova.

Loni na podzim se vypsala také soutěž na modernizaci železnice z Kladna do zastávky Kladno-Ostrovec, ta bude nově dvoukolejná a především elektrifikovaná. V zakázce se počítá rovněž s rekonstrukcí výpravní budově na Kladně. I tady se kalkuluje se záchytným parkovištěm až pro 300 aut. Na tuto část naváže další modernizace, tentokrát mezi Kladnem a Prahou-Ruzyní – ta se podle plánů začne stavět už letos. Pracovat se bude rovněž na úseku mezi Ruzyní a Veleslavínem, přičemž i tady vznikne nová železniční stanice, výhodou bude především napojení na metro. Pro tento úsek je plánovaná stavba na roky 2024 až 2027.

Nádraží Veleslavín bude důležitou součástí vlakového spojení mezi centrem Prahy a letištěm Foto: SŽDC

Úplně nová trať vznikne mezi Veleslavínem a Dejvicemi. Ta sice existuje už nyní, nahradit by ji však měla cesta podzemí. Tunel vznikne mezi lety 2025 až 2029 a stanice v Dejvicích se rovněž schová pod zem. Dohromady má mezi Kladnem a Prahou vzniknout dvacet samostatných staveb. Ty mají celkem vyjít na zhruba čtyřicet miliard korun. A to včetně stanice na letišti, jejíž stavba má započít v roce 2024.

I tato zastávka bude podzemní a cestující by se z ní měli dostat k Terminálu 1 i 2. Soutěž na zakázku už vyhrála společnost Metroprojekt Praha, která se podílí například na výstavbě pražského metra. Stanice vyjde na 94 milionů. V konečném důsledku by měli pocítit úlevu především cestující. A to nejenom ti, kteří se zrovna těší na dovolenou, ale i ti, kteří do míst jezdí například do práce. Z centra na letiště se nově bude možné dostat za 25 minut a podstatně zkrátit by se měla rovněž cesta pro ty, kdo dojíždí z Kladna, a to na půl hodiny.