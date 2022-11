Vlaky se součástkami z Asie jezdily tři týdny, teď tři měsíce. Letos moc neporosteme, říká Josef Průša

Přední světový výrobce 3D tiskáren Prusa Research zažívá v roce 2022 něco, s čím se dosud ve své historii nesetkal – nebude moct oznámit výrazný meziroční růst tržeb ani zisku. „Je to pro nás dost nezvyklé,“ říká šéf a spolumajitel firmy Josef Průša. Výsledky za letošek prý budou podobné těm za rok 2021. Ovšem nikoli proto, že by nestoupal zájem o produkty firmy, ale protože vázne jejich výroba. „Problémy se zásobovacím řetězcem se přesunuly z roku 2021 do letoška a stále trvají,“ vysvětluje Průša.

Podle čerstvě zveřejněné auditované výroční zprávy Prusa Research utržili v roce 2021 lehce přes 2,5 miliardy korun, což představuje zhruba patnáctiprocentní nárůst oproti roku 2020, kdy měla společnost obrat 2,2 miliardy. Čistý zisk se zvednul z 270 na 345 milionů korun. Mezi roky 2019 a 2020 byl růst ještě dynamičtější, a to o 50 procent v tržbách a více než o 100 procent u profitu.

„Trh 3D tiskáren po postupném konci proticovidových opatření v roce 2021 mírně poklesl a my jsme naopak mírně rostli, takže z tohoto pohledu dopadlo všechno dobře. Horší pro nás byly problémy se zásobovacím řetězcem,“ komentuje pro CzechCrunch byznysový vývoj posledního více než roku Josef Průša.

Trable s logistikou a dodávkami součástek se navíc přesunuly i do letoška. „Kvůli nim máme problémy s vývojem, testováním a oznamováním nových produktů a museli jsme například odložit start očekávané velké tiskárny Original Prusa XL, kterou jsme poprvé představili už loni na podzim. Bohužel výše zmíněné problémy posunuly očekávaný start vydání až na začátek roku 2023.“

Průša uvádí i jeden konkrétní příklad, jak moc se subdodavatelský řetězec zasekl – zatímco dřív cestoval vlak se součástkami z Asie dva až tři týdny, dnes to jsou běžně tři až čtyři měsíce. „Ovlivňují nás věci, které nemáme ve svých rukou,“ krčí rameny.

Dvaatřicetiletý Průša, jeden z nejznámějších a nejúspěšnějších českých podnikatelů mladé generace, připouští, že i na jeho byznys doléhá ochlazení, které se letos do globální ekonomiky dostavilo. Jedním z klíčů, jak mu čelit a zajistit, že firma i v roce 2023 minimálně zopakuje výsledky letoška, má být uvádění nových služeb a produktů.

„V některých zemích jsme už pokles zaznamenali, někdy i poměrně výrazný, v jiných naopak meziročně stále rosteme. Ale celkově je samozřejmě vidět, že zákazníci se bojí recese a ekonomické krize a začínají šetřit. Při výhledu na rok 2023 s tím počítáme a budeme se snažit nepříznivé okolnosti zlomit hlavně uvedením tiskárny XL,“ dodává Průša.

Zároveň se snaží hledat preventivně i úspory ve fungování vlastní společnosti, propouštění, které v poslední době ohlásilo několik podniků včetně miliardového startupu Productboard, ale Průša nechystá: „Šikovné nové kolegy hledáme stále. Hlavně vývojáře hardwaru a softwaru nebo zkušené manažery vývoje uvítáme rádi kdykoliv.“

Josef Průša v říjnu také vykročil z byznysového světa a stal se jedním z mecenášů Nadačního fondu Neuron, který podporuje talentované vědce. Zařadil se tak po bok podnikatelských jmen jako Libor Winkler, Ondřej Fryc, Dalibor Dědek nebo Eduard Kučera, kteří jsou s Neuronem spojení již delší dobu.