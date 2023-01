Vočko ze Simpsonových hlásí stanice pražské MHD. V tramvajích už je slyšet hlas herce Vondráčka

Konečná zastávka, prosíme vystupte. Posledních skoro třicet let pronášela nejen tuto větu v pražských tramvajích a autobusech bývalá rozhlasová hlasatelka Dagmar Hazdrová. Před časem ale usoudila, že je potřeba předat otěže někomu jinému. Dopravní podnik proto uspořádal mezi cestujícími anketu, kde mohli vybírat mezi novými hlasy. Uspěl herec a dabér Jan Vondráček.

Ten už se výrazně zapsal do televizní zábavy, když vedle dalších asi čtyř tisíc postav namluvil barmana Vočka ze seriálu Simpsonovi, v Česku je také hlasem Bradleyho Coopera. Nejenom slyšet, ale i vidět ho bylo ve filmech Báječná léta pod psa nebo Lidice a svůj hlas nyní propůjčí také tramvajím a autobusům.

Zatím ho ale cestující uslyší jen v pozemní kolejové dopravě. Výměna hlášení je totiž poměrně složitý proces. Za sebou už má Vondráček dvě tisícovky nahrávek. Jde právě o zastávky tramvají, k tomu také herec stihl namluvit provozní hlášení pro tramvajové i autobusové linky. To znamená například oznámení o přestupu na metro či na vlak. Každou nahrávku je přitom potřeba udělat dvakrát – jednou totiž musí jít intonace dolů, podruhé nahoru. To pro případ, kdy je potřeba, aby na hlášení navazovalo další. Konečná hlášení skládá dohromady software.

Nyní čekají dabéra autobusové zastávky, to je asi 1 315 nahrávek. V éteru by se měly objevit na jaře. Ani tak ale nebude mít Vondráček tu největší část za sebou. Nejpočetnější skupina hlášení je totiž ta pro příměstské linky. Zpracování jmen mimopražských zastávek a provozních informací čítá více něž sedm tisíc nahrávek. Dohromady je v Pražské integrované dopravě 13 042 zastávek tramvají a autobusů, v Praze je jen necelá třetina z nich.

Foto: DPP Hlasem v tramvajích a autobusech byla Dagmar Hazdrová. Nyní jí střídá Jan Vondráček

Ani tím ale práce hlasu pražské MHD neskončí. Vondráček bude muset být k dispozici v případě, že se nějaká stanice přejmenuje, může být potřeba namluvit také nové provozní oznámení. Stát se novým hlasem tramvají a autobusů má být proto dlouhodobou prací.

V anketě, v níž se vybíralo mezi čtyřmi anonymními hlasy, vyjádřilo svůj názor dohromady víc než dvě stě tisíc lidí. Přes 62 procent volilo hlas barmana Vočka. Obstál v konkurenci s herečkami a dabérkami Jitkou Moučkovou a Annou Císařovskou a s dabérem a moderátorem Jakubem Stárkem. Zajímavostí je, že naprostá většina lidí volila muže, Stárek totiž získal čtvrtinu hlasů.

„Slibuji, že budu důstojným hlasem autobusů a tramvají pro všechny cestující, i když mě nevolili. Na práci se velmi těším, protože to je z mého pohledu polidštění stroje. Jsou pouze dva elementy, které vozidlo polidšťují. Prvním je řidič – a pak je to právě lidský hlas oznamující, kde se cestující nachází,“ uvedl Vondráček s tím, že být hlasem pražských tramvají a autobusů je pro ně jako pro „Pražáka“ čest.

Původně dopravní podnik oslovil desítky profesionálních moderátorů a herců. Nešlo jen o to, kdo by se pro hlášení hodil, ale i o to, aby to dotyčný mohl dělat dlouhodobě. Do semifinále se dostala desítka hlasů, nakonec byli vybráni čtyři. Mezi těmi, kdo vybíral, přitom byla i samotná Hazdrová, která s touto prací končí. Kromě ní odborníci z Ústavu pro jazyk český Akademie věd, z Českého rozhlasu nebo z Kabinetu hlasové a mluvní výchovy DAMU.

V počátcích hromadné dopravy hlásil zastávky jednoduše průvodčí. Už ve dvacátých letech minulého století se ale v tramvajích i autobusech dělaly zkoušky se zesilovači a mikrofony. Následovalo vybavení palubním rozhlasem v roce 1962, přičemž zastávky s novou technikou hlásili řidiči. Automatizovat se začalo až s výstavbou metra. Na první lince – C – byly nasazené vlakové rozhlasy se smyčkovými magnetofony a předem nahraným sdělením. V roce 1987 se do tramvají dostaly kazetové přehrávače, přičemž zapínání ovládal opět řidič.

Až rok před revolucí se začalo experimentovat s digitálními hlásiči u všech prostředků. V roce 1995 nahradily tyto stroje pásky v metru, o rok později se tak stalo také v pozemní dopravě.

Dosud měla pražská povrchová doprava dohromady jen tři hlasy. V letech 1987 až 1996 to byl herec, dabér a rozhlasový hlasatel Vladimír Fišer. Od roku 1996 až do loňska to byla zmiňovaná Hazdrová, známá především pro svoji roli při okupaci v roce 1968, kdy hlásila o dění v pražských ulicích z Československého rozhlasu nepřetržitě 52 hodin. A do třetice v roce 2017 namluvil hlášení historické tramvajové linky linky 23 moderátor, někdejší rozhlasový hlasatel a také řidič tramvaje Zdeněk Štíbr.

Zdá se přitom, že z poloviny hlas pražské MHD ovlivňují právě Simpsonovi. Kromě Vondráčka totiž postavu z legendárního seriálu daboval také zmiňovaný Fišer, který byl hlasem animovaného moderátora Kenta Brockmana.

Jinak je to v pražském metru, kde má každá linka svůj vlastní hlas. Áčko je dílem Světlany Lavičkové, béčko zesnulé moderátorky Evy Jurinové a na céčku mluví Tomáš Černý.