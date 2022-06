Vodíkové kartuše jako zdroj energie nového věku. Toyota jimi chce pohánět vozy i města

Toyota má o podobě budoucnosti jasno. Z velké části se bude opírat o vodík a na něm běžící technologie. Proto pod japonskou horou Fudži vybudovala město budoucnosti, které by měly mimo jiné napájet také speciální vodíkové kartuše. Jejich fungování se dá zjednodušeně přirovnat ke klasickým plynovým bombám, jež máme za svými sporáky či grily.

Jak moc to Toyota myslí s vodíkem vážně, dokládá nejen její vodíkový model Toyota Mirai, do kterého jsme usedli v minulém roce, ale také dceřiná společnosti Woven Planet. Její náplň je pestrá, ve zkratce se však zabývá vším, co může ovlivnit budoucnost mobility a urbanismu.

Proto se zajímá o nejrůznější softwarová řešení, jako je například autonomní řízení či strojové učení, ale i o technologii vodíku a její využití v dopravě i domácnosti. Právě Woven stojí za projektem Woven city, tedy městem budoucnosti, které Toyota založila v Japonsku.

Město pod ikonickou horou Fudži se má stát pokusnou laboratoří technologií proudících z dílny Wovenu, přičemž by celé mělo být poháněno vodíkem. Ten nebude proudit jen potrubím, ale obyvatelům bude k dostání také prostřednictvím přenosných vodíkových kartuší.

Foto: Woven Planet Jak budou kartuše fungovat, se nyní bude testovat ve Woven city

Toyota s Wovenem prozatím vytvořily prototyp takových „bomb“, jež by měly zelenou energií napájet celou řadu řešení využívaných v každodenním životě v domácnosti i mimo ni. Přibližně pětikilová nádoba o rozměrech 40 × 18 centimetrů má nabízet až 3,3 kWh energie v závislosti na účinnosti externího palivového článku, který se stará o přeměnu vodíku zpět na elektrickou energii.

Řešení je ergonomicky navrženo tak, aby se dalo díky madlu snadno zasunout do spotřebiče, který si z něj začne brát energii. Spotřebičem jsou přitom myšleny nejen dopravní prostředky jako elektromobily, motocykly či drony, ale dokonce i budovy.

Domy budou mít speciální doky určené pro zasouvání kartuší, ze kterých je vodík následně rozváděn například k pračce nebo troubě. V menším provedení by pak kartuše měly sloužit třeba i jako přenosné powerbanky pro napájení drobnějších elektronických zařízení nebo jako zásobárny energie na odlehlých místech.

Pokud se kartuše ve Woven City osvědčí, mohly by se rozšiřovat do dalších japonských měst a nakonec i celého světa. Jejich distribuce však nejspíše nebude vypadat jako dnešní klecová nabídka propanbutanových lahví u benzínky. Woven chce okolo kartuší vybudovat doručovací službu s pravidelnými dodávkami čerstvého vodíku až do domu.