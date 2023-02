Vodíkový pohon a rychlost až 360 km/h. Airspeeder ukázal stroje Schumacherů budoucnosti

Elektrické pohony a inovativní technologie dávají vzniknout řadě nových závodních disciplín. Mimo elektroformulí, elektrických vodních člunů nebo offroadových závodů s elektroauty bychom se již brzy měli dočkat i závodů vzdušných formulí Airspeeder. Společnost, která za jejich vznikem stojí, nyní odhalila podobu strojů, které se proti sobě na dráze postaví – a do kterých se usadí skuteční piloti.

Airspeeder je prozatím rodící se projekt, který má za sebou jediné – a do značné míry pouze testovací – klání. V něm se proti sobě postavily dva závodní drony, které byly pilotovány ze země, celková podívaná však mnoho emocí nebudila. Naštěstí budoucnost šampionátu směřuje do bodu, kdy se proti sobě na startovní čáře postaví vzdušné formule, které nebudou pilotovány ze země, ale jejich piloti budou sedět přímo v nich.

Společnost Alauda Aeronautics, která za projektem stojí, proto nyní představila vizualizace stroje, který by měl malou sportovní revoluci rozpoutat. Jmenuje se Mk4 a tvarem nápadně připomíná monoposty klasických formulí. Na rozdíl od nich ovšem nemá kola, ty vystřídaly čtyři rotory, jejichž vrtule jsou roztáčeny silou elektřiny. Tentokrát se však nejedná o elektřinu získávanou z vyměnitelných akumulátorů, ale o energii vodíkového pohonu.

Ten se opírá o turbogenerátor, který by měl být schopný nabízet výkon 1 340 koňských sil a poskytnout dostatečné množství energie na let dlouhý až tři sta kilometrů. Jeho součástí je motor Thunderstrike, který obsahuje například i 3D tištěnou spalovací komoru vyvinutou pro účely raketového průmyslu.

Podle Matta Pearsona, šéfa Alaudy, je již všechno připravené. Společnost přilákala sponzory, technické partnery, vybrala lokace a narýsovala celkovou podobu zcela nového sportu. Nyní už jen stačí v letových testech vyzkoušet chování nového prototypu Mk4 – a show může začít.

Testování by mělo probíhat v Austrálii, kde má Alauda domovskou základnu. Testována je například bezpečnost – i z toho důvodu mají stroje okolo rotorů kryty, které neumožní, aby se do sebe vrtule jednotlivých letounů mohly zakousnout. V případě rychlosti 360 km/h, kterou by měly být schopny létat, by se totiž jednalo o zcela fatální situaci.

Samotný Mk4 by se měl poprvé představit již 7. března. Na startovní čáru prvního ostrého závodu se stroje s piloty poprvé postaví až v příštím roce. Přesné datum si však prozatím pořadatelé nechávají pro sebe.