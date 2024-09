Volby ovládlo ANO, vítězí v deseti krajích. V boji o Senát uspěli Fischer i Čunek už v prvním kole

Uložit 0

Chybí už jen poslední hlasy. Nicméně ve chvíli, kdy je sečteno 99,7 procenta, jednoznačně ovládlo krajské volby hnutí ANO. Jeho celorepublikový zisk činí 35,4 procenta, což šéf ANO Andrej Babiš považuje podle svých slov za „krásný výsledek“. Při příchodu do štábu v Praze řekl, že by takový výsledek chtěl zopakovat za rok ve volbách do sněmovny.

ANO nezvítězilo pouze ve třech krajích (a Praha se krajských voleb neúčastní). V Jihomoravském vyhraje podle propočtů Spolu. Zatím má 39,9 procenta hlasů. Na druhém místě bude pravděpodobně hnutí ANO s 28,8 procenta. V Jihočeském kraji vyhraje ODS. Zatím má 47,4 procenta hlasů, což bude zřejmě znamenat, že občanští demokraté nebudou potřebovat koaličního partnera. A nakonec v Libereckém kraji to vypadá na vítězství Starostů pro Liberecký kraj (34,7 procenta hlasů).

Zato Pirátům se nepodařilo obhájit zdaleka všechny mandáty v zastupitelstvech krajů, které měli po volbách v roce 2020 – z 99 mandátů uhájili jen tři zastupitele v Plzeňském kraji. Předseda Ivan Bartoš odmítl spojovat výsledky voleb s vládním angažmá Pirátů. Republikové předsednictvo nicméně dalo na základě výsledků k dispozici své funkce.

Co se týče senátních voleb, dařilo se opět hnutí ANO, odkud postoupilo do druhého kola nejvíce kandidátů, zřejmě 22. Několik kandidátů ovšem uspělo už v kole prvním, a tak je v jejich obvodu jasno. Jde zatím podle propočtů o starostu nejlidnatějšího ostravského obvodu Jih Martina Bednáře za ANO, který získal téměř 52 procent hlasů. Nebo také Jiřího Čunka z KDU-ČSL. Senátorem se tak stane již počtvrté, když má více než 56 procent hlasů.

V Praze zase uspěl dosavadní senátor Pavel Fischer (za TOP 09), který byl podle propočtů zvolen v obvodu Praha 12 s 53,6 procenta hlasů. Do horní komory se tak nedostane jeho soupeř a bývalý poslanec Boris Šťastný (Motoristé sobě a ANO). Sčítání ale stále probíhá.

S přispěním ČTK. Článek budeme průběžně doplňovat.