Vondra: Migrační pakt? Alibismus, lidi si musíme vybírat. Twitterovou politiku nedělám

Uložit 0

„ODS mohla kandidovat sama, ale partneři o to hodně stáli. Za Niedermayerem stojím. To, že se Česko zdrželo při hlasování o potvrzení migračního paktu, je alibismus. Babiš není volební téma, ale soupeř,“ říká europoslanec Alexandr Vondra a hlavní muž kandidátky Spolu do nadcházejících voleb v podcastu Crunch. Celý rozhovor si můžete pustit ve videu výše, na YouTube, Spotify nebo v Apple Podcasts.

Ačkoliv byl jedním z nehlasitějších kritiků společné kandidátky ODS, TOP 09 a KDU-ČSL do evropských voleb, nakonec se Alexandr Vondra chopil role lídra celé koalice Spolu. A to i přesto, že s Luďkem Niedermayerem z TOP 09 si nemohli dlouho přijít na jméno. Rozdílně hlasovali například o tom, aby od roku 2035 nebylo možné prodávat dodávky a osobní automobily produkující emise. Nebo o výzvě Radě EU, aby přestala odkládat ratifikaci takzvané Istanbulské úmluvy.

„Stalo se, vedení strany to prodiskutovalo. Jsme demokratická strana a já jsem to rozhodnutí akceptoval. V politice někdy pomůžete druhým, aby oni pomohli vám. A Tomáš Zdechovský, Veronika Vrecionová i Luděk Niedermayer, to jsou zkušení lidé, kteří v parlamentu nebudou bloudit na chodbách. Každý má za sebou má velký kus práce a výsledky,“ shrnuje lakonicky Vondra v podcastu s Čestmírem Strakatým. Výhody vidí v silnější pozici v Evropském parlamentu, kde mají Češi pouhých 21 postů, a ve vytvoření opozice vůči „zelené levici“.

„Víte, já twitterovou politiku nedělám. Politika nespočívá ve výkřicích jedinců na sociálních sítích – je o činech, schopnosti něco změnit, posunout nebo zabrzdit. A tam potřebujete fakt tu většinu,“ namítá na kritiku, že ODS a TOP 09 a KDU-ČSL působí v evropském parlamentu v rozdílných frakcích.

Foto: CzechCrunch Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) v podcastu Crunch

Největším soupeřem je hnutí ANO, se kterým se vládní koalice poslední týdny vzájemně osočuje, kdo je víc proruský a kdo proukrajinský. V minulém vydání podcastu Crunch stínový premiér ANO Karel Havlíček opakovaně zdůraznil, že hnutí ANO i v opoziční roli vládu v otázce podpory Ukrajiny v zásadních bodech podrželo a že s dodávkami munice v české režii souhlasí – jen má otázky ohledně ceny a zdrojování munice.

„Andrej Babiš v posledních měsících na sociálních sítích přitvrzuje. Když si s tím někdo začne takhle hrát, jako si teď začal hrát Robert Fico na Slovensku, tak je to je v tamních podmínkách hra s ohněm,“ říká Vondra. Rozhovor jsme natáčeli minulý týden, ještě před středečním atentátem na slovenského premiéra, který otřásl nejen tamní společností.

Největším tématem blížících se voleb je kromě Green Dealu také migrační pakt. Členské státy Evropské unie minulý týden na jednání v Bruselu definitivně potvrdily už dříve odsouhlasený migrační balíček – Češi se ve všech deseti hlasováních zdrželi, přitom ještě v červnu 2022 se ministr Vít Rakušan podepsal pod deklaraci 21 zemí EU, ve které podporují dobrovolný přerozdělovací mechanismus. Vondra nynější situaci označuje slovem „alibismus“, podle něj jde o koaliční kompromis.

„Osobně jsem solidární člověk. Ale vidíme, že lidé směřují hlavně do zemí se štědrým systémem sociálních dávek, jako je Německo, Belgie, Nizozemsko, Francie, Švédsko. Ty země fungují jako magnet na migraci z Blízkého východu,“ tvrdí Vondra. Vadí mu, že Evropská unie málo od samotné migrace odrazuje. A jako možné řešení, za které nyní lobbuje i premiér Petr Fiala, nabízí outsourcing azylového řízení do třetích zemí mimo EU.

„Model, který si domluvila Itálie s Albánií a Dánové s Rwandou, kdy se lidé nedostanou do EU a jejich žádosti se vyřizují přímo tam, by mohla domluvit celá unie,“ navrhuje lídr koalice Spolu.

Poslechněte si celý rozhovor! Dozvíte se v něm také: