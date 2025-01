Vondráčkovo Actum utnulo spolupráci s bývalou šéfkou Deloitte a vyrazilo na nákupy do Německa

Uložit 0

Do roku 2024 vstupoval Tomáš Vondráček se svou rychle rostoucí digitální agenturou Actum Digital plný optimismu a velkých ambicí, které mu jsou vlastní. Nakonec z nich ale musel slevit, rozešel se také s investičními partnery, od nichž měl velká očekávání. „Letos už se znovu vrátíme k větší dynamice,“ slibuje a do nového roku jde rovnou se svou první firemní akvizicí.

Vondráček začal podnikat už v polovině 90. let, když dokončil studium na plzeňské elektrotechnické průmyslovce. Programoval, postupně ale přesedlal na reklamní byznys – a nejprve vybudoval významnou kreativní agenturu WMC/Grey, až následně i softwarové studio Actum Digital. To je dnes základem jeho byznysového portfolia a vždycky s ním sázel na organický růst. Koupě německé společnosti Kuehlhaus AG je tak pro něj akviziční premiérou.

„Je to pro nás strategický milník. Zatímco již řadu let úspěšně působíme na německém trhu, tato akvizice výrazně posiluje naši lokální přítomnost o velmi zajímavé klienty a kompetentní tým s hlubokou znalostí trhu,“ říká devětačtyřicetiletý podnikatel, kterému patří i mezinárodní jachtařský portál Yachting.com.

Firma Kuehlhaus AG se v obratu pohybuje na úrovni 125 milionů korun ročně, takže je výkonově podstatně menší než Actum. Ovšem na rozdíl od Vondráčkova podniku umí obhospodařovat německé menší a střední firmy, které jsou páteří tamní ekonomiky a které potřebují rychleji digitalizovat, podobně jako celá německá ekonomika. Tím skupinu, která se dosud zaměřovala spíše na větší, nadnárodní hráče, dobře doplňuje.

Růst je výrazně za očekáváním, ale vzhledem k makroekonomické situaci na našich hlavních trzích je to stále přijatelný výsledek.

Actum začal Tomáš Vondráček budovat před více než deseti lety s tím, že se zaměřil právě na německý nebo nizozemský trh, do Česka začal víc pronikat až v posledních letech. Hodně na sebe upozornil před pěti lety, když organizoval hackathon na protest proti předražené zakázce na dálniční známky.

Cenu transakce se obě strany rozhodly nezveřejňovat, odhad CzechCrunche je, že šlo o obchod v řádu středních desítek milionů korun. Co naopak Tomáš Vondráček prozradil, jsou ekonomické výkony Actum Digital za rok 2024 – a připustil, že zůstaly pozadu, protože původně chtěl loni pokořit v tržbách miliardu korun.

„Actum Digital dosáhl v roce 2024 obratu 729 milionů korun, což představuje meziroční růst o jedno procento. Růst je výrazně za očekáváním, ale vzhledem k makroekonomické situaci na našich hlavních trzích je to stále přijatelný výsledek,“ dodává byznysmen a připomíná, že letos už by situace měla být mnohem lepší.

Foto: Michael Tomeš / Actum Digital Tomáš Vondráček (vlevo) a Thomas Lang, který má nově na starost Actum Digital v Německu

Současně s tím ale prozradil, že nevydrželo partnerství se skupinou Behind Inventions, od nějž si hodně sliboval. Za Behind Inventions stojí známá byznysová jména – společnost po svém odchodu z tuzemské pobočky poradenské kanceláře Deloitte založili její dlouholetí vedoucí pracovníci a vlivné postavy zdejšího byznysu Diana Rádl Rogerová a Josef Kotrba.

Před rokem pak společně s Vondráčkem oznámili, že Behind Inventions se stanou podílníkem v dceřiné firmě Actum X. V lednu 2024 k tomu Tomáš Vondráček říkal: „Víc a víc se posouváme do role konzultantů a poradců, řešíme pro naše klienty komplexní otázky. Behind Inventions nám pomohou se v tomto směru posunout o několik let vpřed.“

V Actum X měli Kotrba s Rádl Rogerovou a spol. poloviční podíl, ovšem už loni v září došlo v obchodním rejstříku ke změně a stoprocentním majitelem už je znovu jen mateřská společnost Actum, v níž Vondráček drží majoritu vedle letitých souputníků Jana Havla a Ratibora Líbala.

Proč přesně k rozvázání spolupráce s Behind Inventions došlo, nechtěl Vondráček příliš rozvádět: „Kromě ochablé poptávky v Německu a Česku mělo na nižší tempo růstu vliv právě i nefunkční strategické partnerství s Behind Inventions, které jsme v druhé polovině roku 2024 ukončili.“

Actum Digital dnes zaměstnává na 400 expertů a působí v pěti evropských zemích. Věnuje se digitalizaci a vývoji platforem pro e-commerce, podnikové a klientské systémy, kybernetické bezpečnosti nebo AI a automatizaci. Vychází přitom z partnerských aplikací od firem jak Adobe, Sitecore, Salesforce, Microsoft či SAP.