Letos padne miliarda, říká Tomáš Vondráček. Do Actum Digital přilákal hvězdná jména z Deloitte

Tomáš Vondráček si rád klade velké cíle. Takže ze své vývojářské agentury Actum Digital chce vybudovat miliardovou firmu, počítáno v dolarech, a hodlá s ní růst dlouhodobě o 50 procent ročně. A když se jeho plány byť jen těsně nenaplní, bývá naštvaný. Ale tak nějak sympaticky. „Loni jsme vyrostli o 45 procent a v roce 2024 počítáme s 33 procenty. Nejsem spokojený, ale pod vlak skákat nebudu a hlavy u nás taky asi padat nebudou,“ směje se. Na cestě za statusem jednorožce teď ale udělal důležitý krok – přibral k sobě partnery, a ne ledajaké.

Diana Rádl Rogerová a Josef Kotrba mají na české byznysové scéně výrazné renomé: ona byla šéfkou zdejší pobočky Deloitte, on tamtéž prezidentem a hlavně klíčovým expertem na fúze a akvizice. Předloni oba i s několika kolegy z velké poradenské kanceláře odešli a mimo jiné si založili fond Behind Inventions. Právě ten se od ledna stal podílníkem ve společnosti Actum X, která spadá do Vondráčkova byznysového hájemství.

„Nehledal jsem finanční investory, peníze pro nás nejsou problém. Hledal jsem ale kompetenci, know-how a zkušenosti,“ vysvětluje Tomáš Vondráček pro CzechCrunch, proč se rozhodl přizvat nové partnery. A dodává: „Víc a víc se posouváme do role konzultantů a poradců, řešíme pro naše klienty komplexní otázky. Behind Inventions nám pomohou se v tomto směru posunout o několik let vpřed.“

Rádl Rogerová zůstala i po odchodu z Deloitte viditelnou postavou, byla například jednou z hlavních podporovatelek Danuše Nerudové v prezidentské kampani a spolupracuje také s Dušanem Šenkyplem a Janem Bartou a jejich fondem Pale Fire Capital. V Behind Inventions se kromě ní a Kotrby angažují také podnikatel a investor Stanislav Pavlín a specialista na umělou inteligenci a technologickou analytiku Jan Balatka, který také dlouho působil v Deloitte.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Tomáš Vondráček, zakladatel Actum Digital

„Actum Digital vykazuje fenomenální schopnost pracovat s klienty a technologiemi na nejnáročnějších a nejkonkurenčnějších trzích v Evropě. Drajv této společnosti nám učaroval,“ uvádí Diana Rádl Rogerová v tiskové zprávě k jejímu vstupu do skupiny Actum Digital.

Tu začal Tomáš Vondráček budovat před více než deseti lety s tím, že se zaměřil na německý nebo nizozemský trh, do Česka začal víc pronikat až v posledních letech. Hodně na sebe upozornil před čtyřmi roky, když organizoval hackathon na protest proti předražené zakázce na dálniční známky. „Zhruba 70 procent tržeb máme ze zahraničí, ale Česko nám pěkně roste,“ upřesňuje devětačtyřicetiletý podnikatel.

Pro rok 2023 sice své společnosti nastavil cíl překonat obrat 800 milionů, což se nepovedlo, ale jen relativně těsně: tržby se nakonec dostaly na úroveň 730 milionů korun. „Zlobím se, protože vím, že růst o 50 procent, a ne jen o 45 procent, byl dosažitelný,“ říká s úsměvem. Důvodů k němu má ale dost – jednak jde pořád o skvělá čísla v situaci stagnující ekonomiky, jednak ziskovost narostla o 90 procent.

„V zisku budeme hodně nad sto miliony. V korunách jsme valuací už nepochybně miliardová firma,“ doplňuje s tím, že i nadále platí jeho předsevzetí, které zmínil ve starším rozhovoru pro CzechCrunch: chce, aby z Actum Digital byl podnik s cenou převyšující miliardu dolarů, tedy aspoň 22 miliard korun.

„Bude to holt dlouhá cesta. Ale i proto jsme se spojili s Behind Inventions. Abychom mohli růst v průměru o těch 50 procent ročně, budeme muset i kupovat společnosti nebo do nich vstupovat. A to je něco, v čem třeba Josef Kotrba má unikátní know-how,“ skládá Vondráček kompliment matadorovi zdejší akviziční a vůbec poradenské scény.

Spolupráce s Rádl Rogerovou, Kotrbou a spol. by měla vypadat tak, že coby podílníci jedné z dceřiných firem skupiny kolem Actum Digital se budou křížově podílet na projektech a zakázkách, na kterých týmy Actumu pracují. „O nějaké formě spolupráce jsme se bavili hodně dlouho, určitě aspoň rok. Tohle nám nakonec vyšlo jako nejlepší řešení,“ upřesňuje Vondráček.

Plán pro rok 2024 je podle něj jasný: v tržbách se dostat na miliardu korun, otevřít plnohodnotnou pobočku ve Švýcarsku a zdokonalit fungování skupiny. V horizontu dalších let pak přijde další expanze, téměř jistě začne Actum víc operovat v Británii a ve hře je i Blízký východ nebo Afrika: „Vidíme tam velké příležitosti, říkají nám o tom naši partneři jako Salesforce, Microsoft nebo SAP. Ale je to velký krok, i kulturně, takže se na to musíme opravdu dobře připravit.“

Actum Digital začínalo jako klasické digitální studio, které se zaměřovalo hlavně na tvorbu webových stránek. Postupně ale začali Vondráček a spol. přidávat i další služby, jako je analytika velkých dat, integrace různých programů a aplikací nebo tvorba vlastních ERP a CRM systémů. Dnes patří k největším hráčům na trhu, jejich tuzemskými klienty jsou firmy jako Škoda Auto, Allianz nebo většina hlavních bank. Jádrem jejich byznysu jsou ale klienti v cizině, tím úplně největším je pak aukční síň Christie’s.

Tomáš Vondráček kromě Actum Digital spoluvlastní i digitální reklamní agenturu WMC Grey, která ročně utrží kolem 200 milionů korun a která se začíná doplňovat s tím, co dělá její větší softwarová sestra. „Tím, že se marketing přesouvá do digitálu a že v Actumu pro naše klienty děláme poměrně komplexní byznysové projekty, se čím dál častěji stává, že pro ně řešíme i otázky spojené s reklamou. Do budoucna to může být opravdu klíčová výhoda, už máme první klienty, kde fungujeme jak s Actum Digital, tak s WMC,“ upozorňuje Vondráček.