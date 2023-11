Vracím se domů, hlásí Jágr. Pittsburgh vyvěsí jeho dres mezi legendy a vyřadí číslo 68

Uložit 0

V hlavě to měl pěkně nalajnované. Chtěl, aby Pittsburgh Penguins přijeli do Prahy, kde by odehráli utkání, které by odstartoval úvodním, slavnostním buly. Pak by oficiálně ohlásil odchod do hokejové penze, přijel by do Pittsburghu a hrdě se díval, jak jeho dres vyvěšují na strop stadionu mezi další legendy. A byť se to Jaromíru Jágrovi nesplní do puntíku, mezi nejlepší hráče klubu bude skutečně zařazen. Už za pár měsíců.

Vedení hokejového klubu Pittsburgh Penguins, za který jeden z nejslavnějších českých hokejistů Jaromír Jágr dlouho hrál, oznámilo, že jeho dres s číslem 68 vyvěsí na „strop slávy“ už začátkem příštího roku, konkrétně 18. února. Ceremonie se uskuteční před plánovaným zápasem proti Los Angeles Kings – a Jágr u toho pochopitelně nebude chybět.

Tučňáci to oznámili povedeným videem na sociální síti X, ve kterém zinscenovali scénu, kde Jágrovi volají a novinku mu sdělují. Kladenský rodák odpovídá slovy „Pittsburgh? Osmnáctého února? Dobře, budu tam,“ a pak se otáčí do kamery, kde pronese něco, co nažene husí kůži každému fanouškovi hokeje: „Pittsburgh, I’m coming home!“

V černo-bílo-žlutých barvách Jágr zářil nejvíce v kariéře. Odehrál v nich jedenáct sezón z celkových čtyřiadvaceti, které v NHL zažil. Dvakrát v nich vyhrál Stanley Cup (v letech 1991 a 1992), což bylo o to speciálnější, protože do té doby Pittsburgh na nejvyšší trofej v lize nedosáhl. Odehrál za ně přes 800 zápasů. Nastřílel 439 gólů. A zajistil 640 asistencí.

Pro Pittsburgh Penguins byl Jágr stěžejním hráčem – a ke konci jeho působení v týmu (než odešel do Washingtonu Capitals) dokonce i jeho kapitánem. S ohledem na to, co dnes už jednapadesátiletý hokejista dokázal, si poctu v podobě vyvěšení dresu a vyřazení čísla 68 zjevně zaslouží. Že by to ale bylo podle jeho nejsmělejších plánů, se říct nedá.

Vedení klubu mělo v úmyslu takto Jágra uctít už dlouho. Naposledy se o tom mluvilo na začátku roku s tím, že by ceremonie mohla proběhnout v dubnu. Jágr tehdy ale nesouhlasil… Prý se akce nechtěl účastnit v době, kdy bude stále hrát hokej. Momentálně totiž stále působí v klubu Rytíři Kladno ve svém rodném městě, který i vlastní.

Věci se ale mají jinak – a Jágrův dres bude na stropě domácí haly viset už od 18. února, zřejmě vedle čísla 66, které oblékal proslulý Mario Lemieux. Stane se tak teprve čtvrtým českým hokejistou v NHL, který se takové pocty dočká. V roce 2015 takto ocenilo Buffalo Sabres Dominika Haška, od roku 2018 visí v halách čísla Milana Hejduka (Colorado Avalanche) a Patrika Eliáše (New Jersey Devils).