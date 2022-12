Všechny české filmy, pohádky i dokumenty na jedné streamovací službě. Startuje České kino

Natáčel se tu film Jak utopit Dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, sedmačtyřicet let po jeho premiéře zde začala další kapitola domácího filmu. V budově Skautského institutu v Rybárně na pražské Kampě se představil projekt České kino, nová streamovací služba zaměřená na tuzemskou tvorbu, která právě dnes odstartovala svůj provoz.

Na Netflixu je nepočitatelně titulů z celého světa, HBO a Disney+ lákají na hity, které sotva opustily kinosály. Nová česká streamovací platforma České kino v této globální konkurenci sází na úplně jiné karty. A byť při jejím představení v sále nechyběla ani mouka s ušima, originální rekvizita proslavená zmiňovanou vodnickou komedií z roku 1974, nehodlá jen brnkat na nostalgickou strunu.

Videoslužba na trh vstupuje s heslem hlásajícím nabídku „všech českých filmů a pohádek na jednom místě“ a se snahou zpřístupnit česká (a slovenská) díla „od Vlasty Buriana až po Marka Lamboru“. Vedle filmů má České kino přinášet seriály i dokumenty, v plánu je také rozšíření obsahu o doprovodné pořady, komentovaná vysílání a podobné pohledy do zákulisí filmařské tvorby.

„A jednoho dne bychom chtěli nabídnout všechny české filmy, které byly v kinech. Na jednom místě, legálně a ve vysoké kvalitě,“ prohlásil při představování projektu producent, režisér a jeden ze zakladatelů Českého kina Miloslav Šmídmajer. V tento okamžik platforma nabízí 650 titulů, do konce ledna jich chtějí provozovatelé mít 800. Filmotéka se má i dále každý měsíc rozšiřovat. V téměř už vánoční čas může potenciální diváky potěšit skutečnost, že Pelíšky nechybí.

Za vstup do Českého kina zaplatí zájemci 99 korun měsíčně. Zakladatelé tvrdí, že výše platby se při prosincovém objednání už nikdy nezmění nebo přinejmenším zůstane na velmi dlouhou dobu stejná. Už od nového roku ale pro nové předplatitele vyjde České kino na 129 korun. Snahou služby je navíc zůstat navždy bez reklam, jejím cílem je pak v prvním roce získat deset tisíc předplatitelů.

Diváci dychtiví pořídit si další pravidelnou měsíční platbu – anebo možná spíš ti, kteří dosud žádnou podobnou službu nevyužívali, protože nevyhovovaly jejich vkusu – na stránce nebo v aplikaci Českého kina najdou navenek klasickou streamovací platformu. Obsah je tradičně rozdělený podle žánrů, ale zaujmout může například výběr tvorby, která se neobjevila v kinech. Navíc se mají objevovat tematické bloky, aktuálně třeba měsíc s Jiřím Lábusem.

Kromě poskytování zábavy ze sledování se České kino chce stát platformou pro domácí kinematografii obecně. „Do tří let bychom rádi byli místem, kam zajde každý zájemce o české filmy. Do pěti let chceme být komplexní filmovou databází,“ prohlásil Šmídmajer. Zatím má v plánu vytvářet původní pořady o česko-slovenském filmu, nabízet rozhovory a analýzy, zapojovat filmové badatele i studenty či rozjet síň slávy. Anebo se ve spolupráci se serverem ČSFD stát encyklopedií tuzemského filmu.

Nechceme konkurovat Voyu, chceme být tou druhou platformou v domácnosti.

Šíře aktivit doplňujících samotné přehrávání obsahu by tak měla být dalším lákadlem služby, která jinak nemá ambice přímo soupeřit se zaběhnutými platformami. „Nechceme jim konkurovat, chceme být tou druhou platformou v domácnosti. Velké tituly k nám dojdou třeba až za dva roky, protože Voyo a spol. dají velké peníze. Ale dojdou k nám. A navíc u nás budou i filmy, které ty velké hráče nezajímají,“ dodal Šmídmajer.

Rozjezd projektu zajistila investice několika jednotek milionů korun a byznysových zkušeností od Karla Krčmáře, zakladatele technologické společnosti M2MC. Ten už dříve podpořil například vznik historických publikací. Jedním z přímo zmíněných důvodů vzniku Českého kina je mimochodem snaha nahradit ilegální šíření filmů přes zdroje, jako je server Ulož.to.

Českých streamovacích služeb je na trhu několik, žádná však není takto vyhraněná na tuzemskou tvorbu. Domácí díla jsou nicméně k dispozici například na KVIFF.TV, která je spojená s karlovarským filmovým festivalem a jež pod sebe nedávno převzala další obdobnou službu Aerovod.

