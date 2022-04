Všichni upíři, do Anglie! Opatství, které inspirovalo autora Drákuly, chce zlomit světový rekord

Postavu pána noci, krvežíznivého upíra Drákuly, zná dnes celý svět. Nikdo by o ní ale nevěděl, kdyby ji na konci 19. století nestvořil irský spisovatel Bram Stoker. A kdo ví, jak by se temná příšera z transylvánských lesů jmenovala, kdyby on sám nenavštívil zříceninu opatství Whitby v britském Yorkshiru. Památka, která je na své spojení s Drákulou patřičně hrdá, chce nyní 125. výročí od vydání Stokerova románu oslavit světovým rekordem – v počtu upírů na jednou místě.

Když Bram Stoker v roce 1890 dorazil do městečka Whitby na krátkou dovolenou, nosil už nápad na svůj nesmrtelný příběh v hlavě. Sbíral ale další, které ho postupně utvářely do výsledné podoby. A právě pobyt ve Whitby, které leží na břehu Severního moře a rozkládá se nad ním monumentální zřícenina gotického opatství, jež vzniklo na místě ještě staršího kláštera, výrazně přispěl k atmosféře, kterou legendární román dýchá.

To je ale jen začátek – Stoker tu také našel pro svého hrdinu jméno, a to jak to „civilní“ Vlad Tepes, tak přezdívku Drákula. Na obě měl Stoker narazit v místní knihovně, kde si pročítal zápisky britského konzula v Bukurešti o rumunské historii. Ten v nich zmínil i středověkého místního vládce, který s oblibou napichoval své protivníky na kůly (Tepes znamená v rumunštině Napichovač) – a Stoker měl jasno. Do té doby se jeho princ noci podle dochovaných poznámek jmenoval Count Wampyr.

Pro Whitby, historickou památku i obec pod ní, je spojení s Drákulou, který se zde dokonce i zčásti odehrává, velkým turistickým lákadlem. A jelikož letos uběhne 125 let od vydání knihy, rozhodla se nevládní organizace English Heritage, která zříceninu spravuje, výročí využít a přilákat na sebe o trochu víc pozornosti než obvykle. Za měsíc se proto pokusí zlomit rekord v počtu upírů (nebo lépe řečeno lidí za ně převlečených), kteří se shromáždí na stejném místě.

Akce, nad kterou budou dohlížet zástupci z Guinnessova světa rekordů, se uskuteční ve čtvrtek 26. května večer a stěžejní bude počet upírů, kteří se budou u zříceniny vyskytovat mezi 18.45 a 19.15 greenwichského času.

Foto: Depositphotos Benediktinské opatství vzniklo ve 13. století na místě ještě staršího kláštera

Aby si opatství zajistilo co nejvíce zájemců, nabízí na tento den vstupné zdarma všem, kdo v upířím kostýmu dorazí. A chybět nebude ani tematický doprovodný program včetně zatím blíže nespecifikovaného občerstvení a ukázek z Drákuly, kterých se ujme místní divadelní spolek.

Zdaleka ale nepůjde o první upírské sčítání v historii, ani o první pokus o zápis do známé knihy rekordů. Ten momentální, který musí organizátoři z Whitby překonat, drží Američan Ed Kuhlmann, jenž dal v roce 2011 ve městě Doswell ve Virginii dohromady 1 039 upírů. Pokud jste tedy fanoušky upírské literatury a přemýšlíte nad výletem do Anglie, za měsíc by mohla být ta správná doba. Jen si s sebou nezapomeňte vzít něco černého, ideálně s pláštěm a falešnými tesáky. Pokud tedy nemáte opravdové.