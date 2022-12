Vstupte do hyperprostoru. Vychází česká hra Afterglitch, spojuje výjimečný vizuál a filozofické sci-fi

Vydat se do vesmíru není ve videohrách ničím neobvyklým. Ale vydat se do metafyzického nekonečna, to už naznačuje úplně jiný dojem ze hry. Právě takový chce nabídnout nový český titul Afterglitch od studia Hangonit, který právě vyšel na Steamu. V roli astronauta ve hře pátráte po mimozemské civilizaci, ale potvrdíte si okřídlené přísloví, že cesta je mnohdy důležitější než cíl.

Je to samozřejmě videohra, ale současně – vlastně především – je Afterglitch audiovizuální zážitek. Jeho grafické zpracování plné do sebe padajících dimenzionálních výjevů místy připomíná filmová veledíla sci-fi žánru jako 2001: Vesmírná odysea nebo novější Interstellar. Však také vybranou tvorbu z klasické science fiction přiznává autor hry jako inspiraci. Ano, autor v jednotném čísle, studio Hangonit totiž ve skutečnosti tvoří jediný člověk.

Afterglitch, jenž právě vyšel s cenovkou těsně pod patnáct eur neboli zhruba 360 korun na Steamu a na Xboxu, je dílem výtvarníka a vývojáře Vladimíra Kudělky. „A měl by oslovit všechny hráče, kteří mají otevřenou mysl a hledají něco jiného, než je aktuální mainstreamová sci-fi produkce. Vlastně by mohl být i pro všechny, které Kubrickova Vesmírná odysea nenudila, ale fascinovala. V rámci publika často narážím právě na tyto dvě skupiny,“ říká autor pro CzechCrunch.

Kudělka svou videoherní pouť začal už v roce 2015 s titulem Rememoried. Také tato hra v sobě měla větší než obvyklou dávku umělečna, její surrealistický koncert světel a stínů v tehdejším ročníku České hry roku zvítězil v kategorii Umělecký přínos. Kritiku nicméně sklízela za přílišný důraz na smyslové zapůsobení na úkor hratelnosti. I tak se jí ale prodalo 50 tisíc kopií na PC i konzole.

Ani Kudělkova novinka se tedy nejspíš podobným nařčením nevyhne. „Pokud mám být upřímný, Afterglitch je koncipován primárně jako audiovizuální zážitek. Celý průchod a průlet jeho časoprostorem je navíc jednodušší než u zmíněného Rememoried. Lidé, kteří se rádi kochají, by tedy neměli být frustrováni. To však neznamená, že ve hře nenaleznou žádné herní mechanismy,“ vysvětluje vývojář.

Dimenzionálním průzkumníkům chce ukazovat paralelní světy bez svazujících zákonů fyziky, přičemž ještě koketuje s filozofií. „Jsi nikým? Jsi ničím? Jsi bytostí ztracenou v metafyzickém nekonečnu?“ ptá se popis hry. Že to není nutně recept na prodeje milionu kusů, je autorovi jasné. Za úspěch by tak Kudělka podle svých slov považoval překonání padesátitisícové hranice dosažené Rememoried.

Experimentální povaha titulu je prostě podle tvůrce klíčovou a neoddělitelnou vlastností nového titulu. „Co se týká možné kritiky, kterou to vyvolá, tak bych byl šťastný, kdyby se hra dostávala spíše do rukou podobně naladěných hráčů. A těm ostatním zůstávala spíše skryta v jiné dimenzi,“ dodává s úsměvem jediný člen studia Hangonit.

Na hře Kudělka pracoval šest let a prošla si několika verzemi, v první podobě byla dokonce černobílá. „Afterglitch jsem začal dělat s úmyslem ‚obyčejnější‘ hry s ‚klasičtější‘ hratelností. A možná by to bylo i komerčně racionálnější. No, po měsíci mě takový přístup naprosto přestal bavit,“ zmínil v dřívějším rozhovoru pro CzechCrunch. „Musel jsem si ujasnit cestu, po které chci vlastně jít. Stále mě tedy láká primárně estetická stránka, ale tentokrát snad již s větší pokorou k hernímu médiu,“ řekl tehdy.



Zájemce o neobvyklý sci-fi zážitek může navíc přilákat inspirace ilustracemi z klasické vědeckofantastické literatury, surrealistickou tvorbou Salvadora Dalího nebo filmovou tvorbou režiséra Terrence Malicka, v níž řeší témata vesmíru a života. Výsledkem autorovy invence a zmíněné inspirace jsou až transcendentální či psychedelické okamžiky, které v lecčems mohou připomenout také vizuálně působivé scény prozkoumávající cestování časem z výše zmiňovaného Interstellaru od Christophera Nolana.

Afterglitch je mimochodem jen po několika týdnech druhý český počin od sólo vývojáře, který se pokusí zaujmout hráčské publikum. Petr Kubíček nicméně se svým 1428: Shadows over Silesia vsadil na úplně jinou kartu než Kudělka. Jeho lehce retro fantasy zasazené do husitského Slezska je futuristickému a filozofickému Afterglitchi na světelné roky vzdálené. A přesto nasazením a vůlí jednoho člověka vydat svou hru stejně úctyhodné.