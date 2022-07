Vy až zítra. Italské městečko začalo s regulací turistů, kteří smějí vjet do jeho malebných uliček

Okolí italského města Amalfi je pozoruhodným místem v jižní Itálii, kde se domy naklánějí nad útesy, jako by se snažily nahlédnout do tyrkysově modrých mořských hlubin pod sebou. Místní skaliska jsou protkána dramaticky se kroutícími silničkami a všude vládne poklidná italská pohoda, jež sem už po staletí láká umělce z celého světa. A v moderní době také turisty. Ti do Amalfi ale míří v takovém množství, že zážitek z malebných scenérií ničí. Jejich nájezdům by však měl být konec.

Amalfi je proslulé nejen pro svá panoramata, ale i pro extrémní počty turistů, kteří v letních měsících svými vozy a minibusy ucpávají přístupové cesty. O víkendu jsou místní doslova uvěznění ve svých příbytcích, jelikož cesta ven zabere až trojnásobně delší dobu než mimo sezónu.

Tento stav potvrzuje i Tomáš Turek, CEO české platformy Daytrip, která zprostředkovává soukromou přepravu pro turisty mezi městy. Přispívají k tomu i místní velmi úzké cesty a uličky, často i jednosměrné, které bývají silnou dopravou zcela zablokované.

Turek navíc upozorňuje, že v Amalfi bývá prakticky nemožné zaparkovat, protože skalnaté město těsně u pobřeží nabízí jen minimum místa pro stojící vozy.

Foto: Depositphotos V úzkých uličkách se rychle tvoří kolony

Celá tato situace zvedá ze židle i místní v čele s radními, kteří se rozhodli zavést opatření připomínající kroky některých velkých měst v boji s klimatem. Turisté, kteří budou chtít do Amalfi vycestovat v srpnu proto, musí počítat s nově zavedeným omezením, kdy nejen do Amalfi, ale do celé oblasti zahrnující dalších 13 měst na pobřeží, budou moci vjet v sudé dny pouze vozy s SPZ končící sudým číslem, v liché dny vozy s SPZ končící lichým číslem.

Toto pravidlo je platné po celý měsíc srpen od 10:00 do 18:00 a o víkendech je platné až do 30. září. Nařízení se nevztahuje na místní obyvatele, vozidla veřejné dopravy a taxislužeb a také pro majitele licence pro řidiče provozující přepravní služby.

I i když tyto licence drží i řidiči jeho služby, Turek raději doporučuje návštěvu Amalfi před sezónou či po ní, kdy si ho můžete vychutnat v klidu a pohodě. „Ideální je duben a druhá polovina října,“ upřesňuje.

Amalfi však není jedinou evropskou destinací, kde se snaží počty turistů regulovat. Po úspěchu seriálového hitu Hra o trůny se davy turistů začaly valit do chorvatského Dubrovníku, kde byly natáčeny některé ze scén. Město na nápor zareagovalo omezením počtu plavidel kotvících v přístavu a radnice začala také omezovat počty turistů přímo v centru, kde jich nesmí být víc než čtyři tisíce.

Množství návštěvníků chtějí kontrolovat také v Benátkách, kde by od příštího roku měla pro ty, kteří sem zavítají jen na jeden den, platit povinnost zaplatit vstupné do centra. Kdo město navštíví, aniž by zde chtěl složit hlavu, bude si muset zakoupit vstupenku jejíž hodnota se bude pohybovat okolo 6 eur (148 korun), během nejvytíženějších dní v letních měsících půjde až o 10 eur (247 korun), mimo sezónu o 3 eura (74 korun).