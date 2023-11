Vychovávají si konkurenci miliardového Mews. Češi pomáhají startupu, který hotely bere do digitálu

Uložit 0

Hotelnictví byl doteď jeden z oborů, který ve velkém přechod na digitální služby neřešil. Hosté, jejich požadavky a objednávky se spravovali buď papírově, nebo pomocí hned několika nespolupracujících nástrojů. Změny, na které nyní odvětví naskakuje, chce využít balkánský startup OTA Sync s podporou českých peněz. Podívejte se na telegrafický souhrn nové startupové investice.

Zainvestovaný startup: OTA Sync se sídlem v Estonsku.

Kdo investuje: České Presto Ventures, které kolo taky vede s podílem 500 tisíc dolarů (11,4 milionu korun). Vedle něj Katapult Accelerator, TS Ventures Fund, DSI Group of Business Angels, Startup Wise Guys a California Expert Fund DOJO.

Kolik a v jakém kole: 1,3 milionu dolarů (29,7 milionu korun) v rozšířeném seedovém kole.

Sídlo startupu: Tallin, Estonsko, s týmem také v Srbsku.

Zakladatelé: Djordje Jevtic, CEO (Srbsko) a Ilija Milovic, CTO (Černá Hora).

Co startup dělá: Cloudové řešení pro správu hotelů a dalších nemovitostí. Kombinuje obchod, provoz i samotnou správu s rezervačním systémem i třeba aplikací pro hosty.

Jak je startup velký: OTA Sync má přes dva tisíce uživatelů v 17 zemích a tým o 18 lidech. Oficiálně jde o srbsko-estonský startup.

Proč je to zajímavé a jaký je potenciál: Mnohé hotely dosud svou správu pomocí digitálních nástrojů buď vůbec neřeší, nebo jen omezeně tak, že nejsou propojené a musí fungovat ve více různých systémech. To si ale uvědomují a ve velkém přecházejí na počítačové systémy. Podle odhadů Polaris Market Research měl loni trh dosáhnout skoro 13,7 miliardy dolarů a do roku 2030 mají světové tržby chytrých systémů v oblasti ubytovacích služeb přesáhnout 110 miliard dolarů. S podobným přístupem přišlo i Mews českého zakladatele Richarda Valtra, jehož hodnota se blíží bájnému jednorožci, tedy miliardě dolarů.

Na co startup plánuje využít investici: Na expanzi v Evropě i Latinské Americe i na vývoj nových produktů.