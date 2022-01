Čtyři sta až pět set kilometrů. To jsou standardní hodnoty dojezdu v současnosti sériově vyráběných elektromobilů. Jedním z největších cílů automobilek je tyto vzdálenosti zvětšovat, je ovšem otázkou jak. A zda vyšší dojezdy nebudou podmíněny kompromisy. Nápovědu, čeho bychom se jednou mohli dočkat, nyní přinesl Mercedes. Jeho koncept EQXX je totiž technologickou výlohou elektromobility zítřka.

Současným oficiálním králem, co se dojezdu týče, je model Air automobilky Lucid, který by měl zvládnout přes 800 kilometrů. Auta schopná na jedno nabití dojet z Prahy do Paříže oznámila například i čínská automobilka Nio. Jenže na obzoru se objevují novinky, které v otázce dojezdu slibují útok na metu tisíce kilometrů. Do této hry se nyní zapojuje také Mercedes se svou nově odhalenou koncepcí.

Některé automobilky využívají vysoké dojezdy coby PR nástroj nápadů, které by reálném světě příliš nepochodily, v případě EQXX ovšem nebyl vysoký dojezd tím nejdůležitějším. Jedná se spíše o jakési vyústění technologické propracovanosti vozu, na kterém inženýři Mercedesu předvedli své mistrovské umění.

Automobil se svými tvary vymyká standardům německého výrobce Foto: Mercedes-Benz

Na místo masivní baterie najdeme v EQXX baterii o 50 procent menší a 30 procent lehčí než v případě modelu EQS. I přes kompaktní rozměry je ale možné na jedno její nabití ujet tisíc kilometrů. Podle Mercedesu by takový elektromobil mělo být při standardním užívání nutné připojit do zásuvky jen párkrát do měsíce.

Jak je možné, že je dojezd vozu s menší baterií tak vysoký? V Mercedesu se rozhodli světu otevřít okno do technologické budoucnosti efektivity elektromobilů, a tak hrála efektivita při navrhování konceptu roli v každém detailu. Ovšem bez kompromisů. Například elektromotor o výkonu 201 koňských sil přenáší až 95 procent síly na kola. Připomeňme jen, že u běžných elektromobilů se tato hodnota pohybuje okolo 75 procent.

Snaha o maximální efektivitu se promítá i do designu vozu. Co do velikosti se jedná o sedan víceméně podobný jako již zmiňované EQS, ovšem z hlediska tvarů je EQXX plné překvapení. Aby byl vůz co nejefektivnější, bylo mu nutné propůjčit co nejlepší aerodynamické vlastnosti.

Důsledkem toho je příď krčící se těsně u země, svažitá střecha, netradičně pojatá záď a celá řada dalších detailů, jako jsou speciální otvory v krytech kol nebo pohyblivý difusor. Výsledný součinitel odporu činí 0,18 bodu. EQXX je díky tomu jedním z nejúčinnějších vozů vůbec.

Mezi další technologické specialitky patří i solární střecha, která disponuje 117 solárními články. Energie získaná ze slunečních paprsků je ukládaná do oddělené baterie, jejíž kapacita by měla vystačit na cestu dlouhou pětadvacet kilometrů. V tomto případě by však měla energie sloužit primárně k napájení některé elektroniky, respektive ventilátorů, světel či infotainmentu.

Kůže z hub a kaktusů

Futuristický vzhled automobilu podtrhuje jeho interiér, který sice vychází vstříc tradicím Mercedesu daleko více než zbytek konceptu, přesto nabízí celou řadu inovací, kterou u sériově vyráběných aut jen tak nenajdeme.

Vše se točí kolem obrovského displeje o rozměru 47,5 palce, který se roztahuje od levého A sloupku až k pravému. Nabízí rozlišení 8K a mezi jeho domény patří mimo jiné navigační systém s 3D grafikou, která dokáže vykreslit lokaci z ptačí perspektivy až do výšky deseti metrů.

Pohled na interiér vozu Foto: Mercedes-Benz

Celý wow efekt vnitřního prostoru konceptu EQXX dotváří udržitelné materiály, mezi kterými nechybí veganská kůže vyráběná z hub či vláken získávaných z kaktusů, koberečky z bambusu nebo umělé hedvábí.

Mercedes samozřejmě neřekl žádné detailní informace týkající se produkce. Na EQXX je tedy prozatím nutné nahlížet pouze jako na demonstrátor umu lidí v Mercedesu, kterým se však v budoucnu budou minimálně inspirovat produkční modely. Zda budou nabízet dojezd tisíc kilometrů či podobně neotřelý design, je ovšem otázkou.