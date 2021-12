Čínská automobilka Nio o sobě dala ve velkém vědět během minulého roku, kdy hodnota jejích akcií raketově vyrostla o více než tisíc procent. Značka se díky tomu stala hodnotnější než někteří etablovaní výrobci vozů, jako je například Ford či BMW. V letošním roce se sice raketový scénář neopakoval, to ale neznamená, že by v Číně zaháleli. Automobilka na své každoroční akci Nio Day oznámila řadu novinek, které potěší i v Evropě.

Nio svůj velký den obvykle využívá k představení nových vozů. V loňském roce se takto představil vlajkový model v podobě sedanu ET7, tedy první elektromobil ze tří slibovaných, který využije novou platformu Nio 2.0. A druhá novinka využívající tuto platformu byla představena letos.

Jedná se o model ET5, tedy ultraluxusní sedan se siluetou vycházející z křivek modelu ET7, které byly mimochodem ověnčeny designovým Oscarem Red Dot Award. Tvarům ET7 však přidává odkaz na osvalený charakter hypersportu EP9.

Pohled na přední masku modelu ET5 Foto: Nio

Mimo atraktivních křivek přináší ET5 také pořádnou porci autonomie. Mělo by být totiž připraveno na samovolný pohyb po dálnicích, ve městech, na parkovištích a také při procesu výměny baterie. Právě možnost rychlé výměny vybité baterie za nabitou je výsadou automobilky, která má v plánu pro rychlou výměnu baterií vybudovat celou síť míst, kde bude možné tento proces s vozem absolvovat během okamžiku.

Tím vůbec nejinteresantnějším na oznámené novince jsou ovšem její schopnosti týkající se dojezdu. Automobil by měl být nabízen ve třech specifikacích se třemi různě velkými bateriemi. První nabídne kapacitu 75 kWh a více než 550 km dlouhý dojezd na jedno nabití. V případě baterie o kapacitě 100 kWh hovoříme o dojezdu 700 kilometrů, což je hodnota, která řadí ET5 do nejvyšších kruhů mezi elektromobily a jejich schopnosti. Novinka je přitom schopna akcelerace z nuly na 100 km/h za 4,3 sekundy a disponuje i vysoce účinným brzdným systémem.

Nio však jde ještě dál. Kdo se rozhodne pro vrcholnou variantu o kapacitě 150 kWh, může se těšit na dojezd přesahující 1 000 kilometrů. Takový dojezd by ET5 vyhoupl do čela žebříčku elektromobilů s nejdelším dojezdem, kterému aktuálně vládne model Lucid Air. Podobné parametry navíc slibuje i ET7, díky čemuž by se Nio stalo absolutním technologickým lídrem v této oblasti.

Cenovka vozu by se měla pohybovat okolo 50 tisíc dolarů, tedy přibližně 1,1 milionu korun. Finální cenovku ovšem bude ovlivňovat řada faktorů. Mimo klasických výbavových verzí to budou také zvolené doprovodné služby. Zpoplatněná je například výměna baterií, pravidelný měsíční poplatek se bude vztahovat i na využívání autonomních schopností vozu.

Příď modelu ET7 Foto: Nio

Dodávky modelu ET5 by měly být zahájeny v příštím roce, přesné datum však prozatím zveřejněno nebylo. To zájemci o ET7 již přesně vědí, že si mají v kalendáři červenou fixou zakroužkovat 28. března 2022. V tento den budou zahájeny dodávky modelu, který by měl být schopen zrychlit z nuly na 100 km/h za 3,8 sekundy.

A tento den by si měli vyznačit také zájemci z Evropy, protože ET5 i ET7 se dočkáme i na zdejším trhu. Číňané se chtějí nejdříve zaměřit na Norsko a Německo, ale později své vozy nabídnout také zájemcům z Nizozemska nebo Švédska a na své si přijdou i Dánové. Nio má navíc v plánu postupně rozšířit svou působnost do 25 zemí po celém světě. Bylo by velmi odvážné tvrdit, že se tak dočkáme i v České republice, ale určité šance zde přece jen jsou.